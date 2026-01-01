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Творческие истории

Хянт обыкновенный

После исследований непосредственно 27 января и быстрой постройки исследовательской обсерватории — работоспособного универсального многофункционального места работы ПАИ-1 — командой учёных было принято решение отыскать неопознанных существ с видеозаписей камер видеонаблюдения.
После поисков в лесистой территории под названием «Заря» в примерно тех местах, где на видеороликах находились норы, при раскопках резко засвирипев, вылезло существо. У него были вислоухие ушные органы, малый нос, довольно крупный рот, сильные зубы и «орган для прокалывания, раскопочных работ, рытья» — огромное лопатообразное уплотнённое мышцами и отдельной костью сформированное приспособление-вырост. Таких органов, как позже оказалось, было несколько — на голове, на спине, на животе, на копчике, на ногах и на руках вместо шестого пальца, соответственно, ближе к мизинцу.
Это была взрослая особь. Исследователи и раскопщики отыскали целую сеть туннелей, комнат для сна, оснащённых травой, будто это кровать и/или матрас, комнат с едой — так называемых «пищевых складов». Пару особей направили в биологические университеты и лаборатории вскоре. В ходе исследований были найдены детские особи — «орган для прокалывания, раскопочных работ, рытья» был похожим, но более меньшим, а сами они имели похожее строение, но более маленькое, имелся специальный отдельный более большой, чем у взрослых, утепляющий орган — «плащеобразное шерстяное образование», которое спокойно могло покрывать их тело полностью, подобно одеялу, прикреплённому к самой крайней части пяток. У них были подобия лапок-рук с пятью пальцами, на них не было шерсти. Все они сами имели несколько видов: безшёрстный — без шерсти, белошёрстный, синешёрстный (предполагали, что это феномен наподобие «Синих Лесов», но за пределами лесистой местности «Заря» они также имели синеватый оттенок шерсти). Далее совместно с учёными-биологами, биологическими корпусами и мировыми исследовательскими сообществами им была дана классификация.

Царство: животные, либо новое, доселе неизвестное царство, так как размножение у этих «существ» абсолютно другое — подобие почкования, да и кроме лап у них другие органы.
Подцарство: многоклеточные.
Тип: новый вид Хрядронковые, отличий немало от обычных животных.
Класс: Хронты.
Порядок: Рото.
Семейство: Царон Нев.
Род: Хянты.
Вид: Хянт обыкновенный.
Вскоре были найдены другие виды, типы, другие Хронты, началось новое расследование.
ПАИ-1 получил новую пристройку/постройку — Биологический отдел. Тысячи учёных со всего мира занялись исследованиями этого скрытного существа.
Само это существо часто нападает и кусает, даже чуть не убило учёного, но, в то же время, слабое, занимается проведением раскопочных работ, делает огромные комплексы жизни для себя.
Ареал обитания — лесистая местность «Заря», далее нигде таких существ нет. Мясо данного существа жёсткое, непитательное, но вкусное. Существо, естественно, занесено в Красную книгу.
Исследования продолжаются.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:48 by Кеззи123Просмотров: 36Комментарии: 0
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Ключевые слова: существо учёные классификация авторская история раскопки

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