Стук зимой

Стук зимойРешила вспомнить ещё один странный случай из жизни.
Заранее оговорюсь, я не настаиваю на том, что всё это обязательно должно иметь мистическую подоплёку. Просто, мне кажется, по-всякому может быть. Может, и вам будет интересно о чём-то таком поразмышлять.
Второй точкой притяжения детской сказочности после деревни моей тётки был дом отдыха, тоже в нашей области, куда мы несколько раз ненадолго ездили с семьёй. Я вообще по жизни уютнее себя чувствую в сельской местности, может, когда-нибудь удастся туда перебраться, пока же компенсирую это желание мини-огородом в городской квартире и мини-зоопарком. В деревню мы ездили и на солнышке погреться, и с местными пообщаться, и по хозяйству тоже помочь, ну а в дом отдыха – понятно, кушать и моционировать. Причём зимний отдых мне нравился так же сильно, как летний. Люблю, когда на улице либо жарко и зелено, либо холодно и бело, а вот в хандру впадаю от долгого, серого и сырого межсезонья. А зимой, бывало, идёшь ночью с родителями по дорожке через лес, под сапогами весело хрустит, сквозь частокол тёмных деревьев таинственно мигают огни фонарей с базы, и в голове звучит: «В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дорожке троечка мчится», - с раннего детства слышала этот романс на семейных застольях и к школьным годам помнила его уже наизусть.
Вот как раз мы с мамой однажды зимой поехали на выходные на лыжах по лесу покататься. Было мне тогда около восьми лет. Поселились в домике на краю леса. С тех пор, по-моему, именно это ощущение уюта во мне навсегда и отпечаталось: маленький кирпичный домик, самая простая обстановка, но тебе тепло, хорошо, а из окна ты видишь, как метель заметает берёзки в лесу. Была несколько раз в гостях в дорогих особняках – и близко не было такого чувства домашнего счастья. Туда же приехала и тётка моя с одной из двоюродных сестёр, моей ровесницей. Мы все вместе пошли гулять по окрестностям, уже стемнело, снег засиял, как хрусталь, в свете фонарей. Мы с сестрой подмёрзли быстрее взрослых, заканючили, да и матерям явно хотелось что-то обсудить без детских ушей, так что они дали нам ключи и услали в дом, благо мы были совсем недалеко от него.
Мы тем более обрадовались, потому что в отсутствие взрослых можно было как следует побеситься. Сестра захватила с собой из деревни несколько простых свечей, которые тёткой запасались на случай отключения электричества, и мою любимую потрёпанную колоду игральных карт. Кстати, немножко в сторону от главной темы – если любопытно, посмотрите, эта колода была широко известна в советское время и имела при этом очень интересную историю Фишки.нет. Мне в детстве ужасно нравилось, как она нарисована. Пару лет назад специально искала себе в киосках такую же.
В общем, решили мы тогда в карты поиграть и погадать заодно. О «Таро» с его вычурностями тогда и слыхом не слыхивали, гадали на тех же родных, на которых в дурака с радостными визгами резались. Потушили электричество и зажгли свечи для пущей загадочности. Уже не вспомню, какие именно у нас там гадания были. Ну что-то на детском уровне, с виду вполне безобидное. Что-то про пиковую даму, как её малышня понимает, что-то про «женихов», которые сами тогда ещё едва из детского сада вылезли (настоящий накал с «женихами», который уже в более взрослом возрасте происходил, в моей предыдущей истории описан). В общем, можно догадаться – никакой там «чёрной магии», одни детские развлечения.
Прервал наше упоительное времяпрепровождение стук в дверь. Надо заметить, в домике были две двери, одна выходила на освещённую утоптанную дорожку, а вторая – в сторону леса. Однажды меня, уже взрослую, друзья попросили присмотреть за деревенским домиком в их отсутствие и долго допытывались, не будет ли мне слишком страшно спать в комнате, дверь из которой идёт прямо в ближайший ельник. Говорили, что несколько других людей из-за этого помочь им отказались. В общем, дверь в лес – всегда интригующее интерьерное решение. Мы с сестрой сразу напряглись. Во-первых, никто, кроме родителей, приходить не должен был, а родители стучать бы не стали, «парадную» дверь мы, находясь в домике, не запирали. Во-вторых, стук доносился именно со стороны леса. Родителям и в голову не пришло бы оттуда ломиться, они знали, что там дверь закрыта, и даже если б какой-то человек с базы зачем-то зашёл, он бы точно пошёл по удобной освещённой дорожке, а не ломал бы ноги по сугробам.
Мы подошли к двери, осторожно поинтересовались, «кто там?», как нас взрослые учили. Ответа никакого не было. Догадались заглянуть в окно. Никого! Открыли ключом дверь – пустой порог, ночь, берёзы и метелица. Возле порога были полузаметённые следы, но это мы ещё днём натоптали, когда кругом дома носились. Свежих следов навскидку не было. Может, мы не разглядели их тогда, сейчас уже не проверишь.
Тут с нас разом всё веселье схлынуло. Мы тут же заперли все входы наглухо, скинули со стола карты, задули свечки, зажгли электрические лампы, трясясь от страха, похватались за нательные крестики, вроде даже «Отче наш» читать пробовали, уже были наученные. Через полчаса вернулись мамы, недовольно поинтересовались, чего это мы тут забаррикадировались, мы с глазами по пять рублей кинулись им рассказывать, что тут было (предусмотрительно опустив момент с нашими азартными и мистическими развлечениями). Мамы довольно равнодушно пожали плечами и списали всё на «показалось» или «по крыше что-то стукнуло», что для нас было очень обидно. Хотя логику можно понять – снаружи база охраняется, внутри никто не по делу шастать к тебе не будет. Легли спать, мы с сестрой полночи тряслись под одеялами, как напуганные котята.
А утром дом отдыха облетела весть. Заму директора, который поздно вечером тоже здесь был, сидел один в кабинете, сильно поплохело с сердцем. Обнаружили его, когда уже ничем нельзя было помочь.
Вот я думаю – мог ли быть тот стук связан с этими событиями? И не своими ли карточными развлечениями мы его привлекли? Никто уже точно не скажет. Но эту картину я никогда не забуду: распахнутая дверь, тёмный ночной лес и падающий в тишине снег.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:41 by NuraПросмотров: 713Комментарии: 4
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