Во сне

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:34

Ласковая_Смерть Просмотров: 318 Комментарии: 2 +10 Вчера, 21:34 by

Сам случай произошёл с моим мужем, правда, на тот момент мы с ним не были официально зарегистрированы, но жили вместе, поэтому и с моими родителями он был знаком.Мы старались навещать родителей как можно чаще, примерно раз в две-три недели вырывались к ним на выходные.Мои родители проживают в сельской местности (есть несколько истории и о месте действия, и о самом доме). Зачастую мы с моей старшей сестрой и ее семьёй планировали так, чтобы вместе собираться у родителей, и этот случай не стал исключением.Когда мы приехали в гости, то у нас, как обычно, было небольшое застолье, но оговорюсь сразу, мой супруг не любитель выпить, да и хватает ему, как я выражаюсь, "на пробку наступить", поэтому после двух стопочек самогонки он отправился спать. Это я к тому, что свалить все на изрядное возлияние не получится!После того как наши вторые половины покинули нас, я, сестра и мама, ещё немного посидев и поболтав обо всем понемногу, убрали со стола и тоже готовились расходиться по своим комнатам и ложиться спать. То есть, с ухода моего мужа прошло примерно часа два.И вот я захожу в спальню, укладываюсь поудобнее и вроде бы проваливаюсь в сон, но неимоверный храп мужа меня клешнями вырывает из состояния сна! Я просыпаюсь, толкаю супруга в бок и пытаюсь снова уснуть. Но не тут-то было! Он захрапел с ещё большей силой, а я, соответственно, с ещё большей силой толкаю его в бок, но тут до меня начинает доходить, что он не храпит, а хрипит, как будто ему не хватает воздуха!Я, тут же проснувшись, начинаю его трясти, зову его по имени, но в ответ только хрип! Я снова и снова толкаю мужа изо всех сил, но он никак не просыпается, тогда я, испугавшись, со всей своей дури отвесила ему хорошую пощечину! И он подпрыгнул, выпучил глаза, схватился за горло и еле слышно пробормотал, что ему снился такой ужасный сон, где его душили, и он уже чувствовал, что все!Никакие толчки от меня в свой бок он не чувствовал и тем более не помнил пощёчину, да и вообще, то, что он хрипел не во сне, а наяву, он тоже не понял!P. S. Я несколько подробно изложила происходящее и уточнила детали, дабы не было «напился/нажрался, по пьяни причудилось". Еще уточнила и то, что супруг спал уже давно, поэтому сонного паралича тоже уже быть не должно. В общем, все на ваш суд.

Ключевые слова: Нечто сон ночь хрип удушье авторская история

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