Цикл: Наблюдатели. Случай 3

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:05

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 94 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:05 by

Потащила я одного знакомого скептика средь белого пасмурного дня в лесопарк, в его дикую заросшую зону. Вообще в планах не было, но, как обычно, «потянуло враз», и всё тут.Тропа пролегала по болоту, разделяя его на две половины. С самого начала нас сопровождали черные лесные вороны, пролетали сверху над головами, перекрикиваясь, перелетали с дерева на дерево, следуя по направлению нашего маршрута. Знакомый это дело заметил. Мы уже прилично отошли от входа и были в начале болотной зоны, когда нарисовался некто, медленно выходящий прямиком со стороны болота. Там так-то жижи будь здоров, а он в ботиночках. Одет, как будто только с автобуса сошел к Эрмитажу, ну или из центра города сюда занесло «моментом».На определённом участке вороны перестали сопровождать нас и стали поворачивать обратно к началу тропы. Человек с «болота», шедший довольно шустро к нам за спины, начал замедляться, держаться деревьев по краю тропы. Знакомый наблюдателя приметил, напрягся всей своей мужской сущностью и предложил вернуться, дополнительно указав, что вороны повернули обратно, хорошо бы последовать примеру. Он, конечно,но птицы плохого не посоветуют, чисто теоретически... Я идею эту пресекла. Какое назад?!К тому моменту стало не просто пасмурно, а натурально темно и очень тихо. Ни одна ветка не треснет. Свернула вбок, приметив пятачок, где, видимо, не частый народ костерок разжигает. На удивление чистый пятачок, ни окурков, ни банок, благодать. Я сказала, что мы постоим и «покурим бамбук» и чтобы он не срывался, как питбуль, с дядей разговоров не заводил ни при каких условиях, время не подсказывал. Стоим, молча курим. Я спиной к тропе, скептик лицом ко мне, ему открыт обзор на тропу и на «шедшего за нами». У меня свой интерес, как будет ощущаться персонаж, ну раз уж «приплелся». Надо сказать, неприятно, будто за спиной валун катили. В какой-то момент я перестала ощущать его вообще. Не поддавшись соблазну обернуться, чтобы установить прямой «контакт», продолжала наблюдать за выражением лица уже порядком напряженного скептика, как если бы в зеркало смотрела, в ожидании развязки. Персонаж медленно и нехотя пошел дальше. Разминулись мы с наблюдателем из болота много дальше, на развилке троп, он свернул направо и, чуть пройдя по тропе, ушел снова в «лес», ни разу не обернувшись.Позже я поспрашивала скептика про то, что он видел своими глазами?Ситуация ему вообще показалась крайне неоднозначной, взять хотя бы мертвую тишину и наступившие не по времени сумерки, и возвращение звуков и освещенности после. Он отметил, что персонаж сначала смотрел мне в спину, как коршун, даже как-то злобно, с каким-то требовательным ожиданием, жутковатый интерес. Но когда персонаж посмотрел моему знакомому в глаза, то его самого страшно начало подмывать открыть рот и что-то брякнуть такое, чтобы клочки по закоулочкам потом. Однако моё наставление «не контактировать» держалось в его голове крепче, и соблазн был успешно подавлен. Я вообще не ожидала, что вот так сложится, конечно, скептик был глубоко озадачен и впечатлён, но, спасибо, вёл себя надежно, как швейцарские часы.Когда второй раз ходили по этой же тропе, пятачка этого не нашли с костерком, ну и ладно. В третий раз знакомый снова согласился со мной прогуляться, но на место, что называется, вошел «с ноги», буркнув что-то вроде «да еще с деревьями здороваться, скажи». Так он решил проверить, что будет, если нахамить с порога, любопытно же! Ну и пробил себе ногу гвоздем прямо там же на ровном месте. Больше не хамил, но очень возмущался.

Ключевые слова: Болото наблюдатель скептик авторская история

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