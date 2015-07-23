База отдыха на реке Кундрючья

Lynx Просмотров: 45 Комментарии: 1 +5 Вчера, 23:10 by

Заброшенная база отдыха шахт в Красносулинском районе.На территории есть несколько спальных корпусов-домиков, столовая, библиотека с книжками различного содержания - вплоть до коммунистической литературы. В центре находится миниатюрные избушки, спорт-площадка, плодовые деревья. Различные хозпостройки находятся при въезде на территорию. В спальных домиках кое-где еще есть койки/кровати. Полы не прогнили, крыша не течет.Судя по всему, за ней присматривает кто-то из местных, но тем не менее летом всё зарастает высокой травой.

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