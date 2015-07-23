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Заброшки


Заброшки

База отдыха на реке Кундрючья

Заброшенная база отдыха шахт в Красносулинском районе.
На территории есть несколько спальных корпусов-домиков, столовая, библиотека с книжками различного содержания - вплоть до коммунистической литературы. В центре находится миниатюрные избушки, спорт-площадка, плодовые деревья. Различные хозпостройки находятся при въезде на территорию. В спальных домиках кое-где еще есть койки/кровати. Полы не прогнили, крыша не течет.
Судя по всему, за ней присматривает кто-то из местных, но тем не менее летом всё зарастает высокой травой.

База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
База отдыха на реке Кундрючья
Источник.
Вчера, 23:10 by LynxПросмотров: 45Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Кундрючья база отдыха объект заброшка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (736|0)
Публикаций: 110
Комментариев: 1 078
Эххх. Люблю заброшки. Некоторые весьма неплохо сохранились, хоть сейчас заезжай и живи. Почти курорт))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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