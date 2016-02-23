Настя

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:38

Westa Просмотров: 885 Комментарии: 7 +12 Вчера, 21:37 by

Эта история произошла со мной в городе моего детства, примерно семь лет назад.Я приехала в очередной раз навестить бабушку, у нас там есть квартира - небольшая хрущевка. Давным-давно мы там с родителями жили, пока не уехали в дальние края, а после отъезда нашего там жил мой дядька с семьёй. Потом они умчались в российскую столицу, и в конечном итоге дедушка наш туда перебрался, а мы навещали все всегда, когда могли.Годы шли, и вот дедушка умер семь лет назад. Сразу скажу, что не в этой квартире, а в больнице. С самой квартирой связано несколько «волшебных» историй, но хотелось бы рассказать сейчас о последней.В общем, мы все - дети, внуки обязательно живём в этой квартире, потому как всё родное сердцу дорого и опять же, мы никого не стесняем.И вот вечером, 28-го декабря 2010-го года, я и моя подруга, её муж и их четырехлетняя дочка Настя решили зайти к нам после открытия городской ёлки, чтобы попить чаю вечерком и погреться. В уральские морозы особо по улице не погуляешь. Сразу оговорюсь, что подруга моя в квартире этой была много раз, а вот её муж и дочка посетили наше пристанище впервые в жизни.Так вот... мы зашли в квартиру, и я зажгла в прихожей свет, вся остальная часть квартиры была погружена во мрак, но Настя, протянув свою ручку по направлению дальней комнаты, спросила:- А кто там сидит?Мы сначала не поняли и переспрашиваем:- Где?- Воооон там, на кровати, - отвечает.Если сказать, что я была в шоке - это не сказать ничего. Первая мысль была о том, что это воры, но следом метнулась другая мысль: как она увидела в кромешной темноте кровать в дальней комнате?Одним прыжком я оказалась у выключателя в зале и «разлила» свет по квартире. Теперь стало видно открытую дверь в спальню и кровать, но, безусловно, она была пуста. Нам всем было не по себе, но мы по молчаливому и обоюдному согласию не стали развивать этот малый эпизод до глобальщины - ребенку показалось.Мы разоблачились в прихожей от шуб, и моя подруга перевела Настю на диван в зале, чтобы снять с неё зимний комбинезончик. И я уже хотела рвануть на кухню ставить чайник, как Настя снова спросила:- А кто все эти люди?- Какие люди, Настя?!А она спокойно отвечала, следя глазами за «чем-то» позади меня:- Ну, вот же эти все люди, которые тут ходят.В общем, сдержав в глубине души кто писк, кто мат, мы тихонечко так, без лишний паники, ретировались из квартиры, а я поехала ночевать к бабушке в другую квартиру.Оставшееся время я была там только днём. Не могу сказать, что любимая квартира наводила на меня жутчайший страх, но находиться там мне было, мягко говоря, не по себе.К слову сказать, я пробовала поговорить с бабулей, потому что я была уверена, что эта квартира принадлежит нашей семье лет сорок пять, точно не меньше, и мы были почти первыми и единственными её владельцами. Никто никогда в нашей квартире не умирал, не было похорон, но странности наша квартира имела всегда и со всеми. Пестрит семейная история, но всегда это позиционировалось с хорошим.Моя бабушка не поведала мне никакой ужасной истории, сказав, что до нас в этой квартире всего лишь пару месяцев жила обыкновенная семья какого-то военного - жена и двое ребятишек. И она не помнит, по какой причине они очень скоро покинули этот город. Может, просто по долгу службы.

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