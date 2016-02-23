НастяЭта история произошла со мной в городе моего детства, примерно семь лет назад.
Я приехала в очередной раз навестить бабушку, у нас там есть квартира - небольшая хрущевка. Давным-давно мы там с родителями жили, пока не уехали в дальние края, а после отъезда нашего там жил мой дядька с семьёй. Потом они умчались в российскую столицу, и в конечном итоге дедушка наш туда перебрался, а мы навещали все всегда, когда могли.
Годы шли, и вот дедушка умер семь лет назад. Сразу скажу, что не в этой квартире, а в больнице. С самой квартирой связано несколько «волшебных» историй, но хотелось бы рассказать сейчас о последней.
В общем, мы все - дети, внуки обязательно живём в этой квартире, потому как всё родное сердцу дорого и опять же, мы никого не стесняем.
И вот вечером, 28-го декабря 2010-го года, я и моя подруга, её муж и их четырехлетняя дочка Настя решили зайти к нам после открытия городской ёлки, чтобы попить чаю вечерком и погреться. В уральские морозы особо по улице не погуляешь. Сразу оговорюсь, что подруга моя в квартире этой была много раз, а вот её муж и дочка посетили наше пристанище впервые в жизни.
Так вот... мы зашли в квартиру, и я зажгла в прихожей свет, вся остальная часть квартиры была погружена во мрак, но Настя, протянув свою ручку по направлению дальней комнаты, спросила:
- А кто там сидит?
Мы сначала не поняли и переспрашиваем:
- Где?
- Воооон там, на кровати, - отвечает.
Если сказать, что я была в шоке - это не сказать ничего. Первая мысль была о том, что это воры, но следом метнулась другая мысль: как она увидела в кромешной темноте кровать в дальней комнате?
Одним прыжком я оказалась у выключателя в зале и «разлила» свет по квартире. Теперь стало видно открытую дверь в спальню и кровать, но, безусловно, она была пуста. Нам всем было не по себе, но мы по молчаливому и обоюдному согласию не стали развивать этот малый эпизод до глобальщины - ребенку показалось.
Мы разоблачились в прихожей от шуб, и моя подруга перевела Настю на диван в зале, чтобы снять с неё зимний комбинезончик. И я уже хотела рвануть на кухню ставить чайник, как Настя снова спросила:
- А кто все эти люди?
- Какие люди, Настя?!
А она спокойно отвечала, следя глазами за «чем-то» позади меня:
- Ну, вот же эти все люди, которые тут ходят.
В общем, сдержав в глубине души кто писк, кто мат, мы тихонечко так, без лишний паники, ретировались из квартиры, а я поехала ночевать к бабушке в другую квартиру.
Оставшееся время я была там только днём. Не могу сказать, что любимая квартира наводила на меня жутчайший страх, но находиться там мне было, мягко говоря, не по себе.
К слову сказать, я пробовала поговорить с бабулей, потому что я была уверена, что эта квартира принадлежит нашей семье лет сорок пять, точно не меньше, и мы были почти первыми и единственными её владельцами. Никто никогда в нашей квартире не умирал, не было похорон, но странности наша квартира имела всегда и со всеми. Пестрит семейная история, но всегда это позиционировалось с хорошим.
Моя бабушка не поведала мне никакой ужасной истории, сказав, что до нас в этой квартире всего лишь пару месяцев жила обыкновенная семья какого-то военного - жена и двое ребятишек. И она не помнит, по какой причине они очень скоро покинули этот город. Может, просто по долгу службы.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:38
Вчера, 21:37 by WestaПросмотров: 885Комментарии: 7
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