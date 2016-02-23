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Истории из жизни

Настя

Эта история произошла со мной в городе моего детства, примерно семь лет назад.
Я приехала в очередной раз навестить бабушку, у нас там есть квартира - небольшая хрущевка. Давным-давно мы там с родителями жили, пока не уехали в дальние края, а после отъезда нашего там жил мой дядька с семьёй. Потом они умчались в российскую столицу, и в конечном итоге дедушка наш туда перебрался, а мы навещали все всегда, когда могли.
Годы шли, и вот дедушка умер семь лет назад. Сразу скажу, что не в этой квартире, а в больнице. С самой квартирой связано несколько «волшебных» историй, но хотелось бы рассказать сейчас о последней.
В общем, мы все - дети, внуки обязательно живём в этой квартире, потому как всё родное сердцу дорого и опять же, мы никого не стесняем.

И вот вечером, 28-го декабря 2010-го года, я и моя подруга, её муж и их четырехлетняя дочка Настя решили зайти к нам после открытия городской ёлки, чтобы попить чаю вечерком и погреться. В уральские морозы особо по улице не погуляешь. Сразу оговорюсь, что подруга моя в квартире этой была много раз, а вот её муж и дочка посетили наше пристанище впервые в жизни.
Так вот... мы зашли в квартиру, и я зажгла в прихожей свет, вся остальная часть квартиры была погружена во мрак, но Настя, протянув свою ручку по направлению дальней комнаты, спросила:
- А кто там сидит?
Мы сначала не поняли и переспрашиваем:
- Где?
- Воооон там, на кровати, - отвечает.
Если сказать, что я была в шоке - это не сказать ничего. Первая мысль была о том, что это воры, но следом метнулась другая мысль: как она увидела в кромешной темноте кровать в дальней комнате?
Одним прыжком я оказалась у выключателя в зале и «разлила» свет по квартире. Теперь стало видно открытую дверь в спальню и кровать, но, безусловно, она была пуста. Нам всем было не по себе, но мы по молчаливому и обоюдному согласию не стали развивать этот малый эпизод до глобальщины - ребенку показалось.
Мы разоблачились в прихожей от шуб, и моя подруга перевела Настю на диван в зале, чтобы снять с неё зимний комбинезончик. И я уже хотела рвануть на кухню ставить чайник, как Настя снова спросила:
- А кто все эти люди?
- Какие люди, Настя?!
А она спокойно отвечала, следя глазами за «чем-то» позади меня:
- Ну, вот же эти все люди, которые тут ходят.
В общем, сдержав в глубине души кто писк, кто мат, мы тихонечко так, без лишний паники, ретировались из квартиры, а я поехала ночевать к бабушке в другую квартиру.

Оставшееся время я была там только днём. Не могу сказать, что любимая квартира наводила на меня жутчайший страх, но находиться там мне было, мягко говоря, не по себе.
К слову сказать, я пробовала поговорить с бабулей, потому что я была уверена, что эта квартира принадлежит нашей семье лет сорок пять, точно не меньше, и мы были почти первыми и единственными её владельцами. Никто никогда в нашей квартире не умирал, не было похорон, но странности наша квартира имела всегда и со всеми. Пестрит семейная история, но всегда это позиционировалось с хорошим.
Моя бабушка не поведала мне никакой ужасной истории, сказав, что до нас в этой квартире всего лишь пару месяцев жила обыкновенная семья какого-то военного - жена и двое ребятишек. И она не помнит, по какой причине они очень скоро покинули этот город. Может, просто по долгу службы.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:38
Вчера, 21:37 by WestaПросмотров: 885Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Ребенок квартира силуэты призраки бабушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 21:42
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1605|0)
Публикаций: 141
Комментариев: 1 119
что-то истории у вас все именные, хтя сама Настя мало тут, где фигурирует.
Но плюс, конечно, поставлю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 21:44
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (2240|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 021
Ну, в 4 года дети осознанно еще не врут, хотя фиг их знает, этих детей, они разные бывают. Поразительно то, что "эти люди", кто бы они ни были, оборзели, конечно вкрай. Тут хозяева приехали, а они ходят по квартире, как у себя дома, думают, что невидимые, и типа всё можно...
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#3 написал: Westa
Вчера, 21:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: Lynx
что-то истории у вас все именные, хтя сама Настя мало тут, где фигурирует.
Но плюс, конечно, поставлю.



Не хватило фантазии, извините))
Настя эта вообще девочка интересная, сейчас ей уже 11 лет..
Несколько было историй с ней связано.. Однажды ночью, когда она ещё была в колыбели, совсем крошка, подруга (мама) проснулась, как от толчка.. Рядом с кроваткой стоял высокий силуэт женщины в длинном платье, ребёнок не спал, угукал, смеялся, сучил ручками, словно между Настей и этой фигурой происходил безмолвный диалог.. Подруга не могла пошевелиться всё это время, хотя и наблюдала эту сцену довольно долго.. Уже молитвы стала в уме перебирать от страха, но потом словно провалилась в небытие в какой-то момент..
Другой раз подруга с дочкой были в гостях, компания была малознакомая, среди гостей была женщина в возрасте, которая весь вечер с Насти глаз не сводила, а в конце отозвала подругу и сказала ей: "наблюдайте за девочкой, она у вас очень особенная, ей дано больше, чем другим", но пояснений никаких большн не дала)
Зарегистрирован: 12.02.2017
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:04
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2240|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 021
Цитата: Westa
ей дано больше, чем другим

А еще как-то она свои способности проявляла после того случая с невидимой публикой?
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#5 написал: Westa
Вчера, 22:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7
Цитата: Winnie-the-Pooh
Ну, в 4 года дети осознанно еще не врут, хотя фиг их знает, этих детей, они разные бывают. Поразительно то, что "эти люди", кто бы они ни были, оборзели, конечно вкрай. Тут хозяева приехали, а они ходят по квартире, как у себя дома, думают, что невидимые, и типа всё можно...



Квартира странная, конечно.. раньше очень я интересовалась, в чём могла быть причина такого, потому что странные сдучаи там очень не редки.. случались с нами со всеми.. но чаще это были истории "а-ля домовой"..
Сказали, что мог быть какой-то особый подклад, возможно, от вредных соседей)
Соседка была у нас такая, это верно.. столько лет прожили бок о бок.. в прошлом году умерла она уже старушечкой.. бабка была она непростая и не очень хорошая, но да Бог ей судья..
Зарегистрирован: 12.02.2017
#6 написал: marlin
Вчера, 22:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (471|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 526
Я понял! Маленькая Настя видела Славика как раз на диване, а Славик Настю в прихожей. И когда вы включили свет в комнате, то Славик был уже на балконе топил вовсю)) Скачек во времени. заранее извиняюсь за шутки
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#7 написал: Westa
Вчера, 22:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 7


Цитата: marlin
Я понял! Маленькая Настя видела Славика как раз на диване, а Славик Настю в прихожей. И когда вы включили свет в комнате, то Славик был уже на балконе топил вовсю)) Скачек во времени. заранее извиняюсь за шутки



Как Вам будет угодно)

Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: Westa
ей дано больше, чем другим

А еще как-то она свои способности проявляла после того случая с невидимой публикой?



Я свяжусь с подругой и уточню.. к сожалению, мы общаемся сейчас не так часто, уже 5 лет я живу в другой стране.. и если будут "тематические" новости - я обязательно расскажу))
Зарегистрирован: 12.02.2017
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