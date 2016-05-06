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Истории из жизни

Знаки судьбы

Знаки судьбы

Моя бабушка, Августа Петровна Малиновская, ныне покойная, еще в детстве рассказывала нам о своих родителях. Сама она была вятская, родом из села Корляки, что в Кировской области, и фамилия девичья у бабушки Корлякова, как и у многих в их селе.

Случай с домовым

Прадеда нашего звали Петр Терентьевич, прабабушку – Анисья Андреевна. Петр жил в Корляках, Анисья – в Бажино. Когда они поженились, Анисья переехала к Петру. У бабушкиного отца семья была большая: пять братьев и сестра. Все взрослые, у всех свои семьи. Начали дележ. Петру с Анисьей выделили место под строительство, заготовили лес. Построили дом, молодые перешли жить к себе. Дали им с собой каравай хлеба, бельишко кое-какое.

Спали супруги на полатях. С первой же ночи Анисья стала мужу жаловаться, что по ночам домовой ей спать не дает. Он являлся ей маленьким мальчиком. Сначала щекотал, потом стал душить, она с ним дралась. Утром вставала вся в синяках, руки поцарапаны. К тому времени у них уже родился первый ребенок. Анисья пряталась от домовенка на печи: кирпичи крестом были положены, поэтому считали, что там нечистая сила не достанет.

Как-то раз истопили молодые баню. Искупалась Анисья, пришла домой, на печь залезла, мужа ждет. Слышит, домовой ходит по дому, подпол открывает, уголь ссыпает, самовар ставит. Вот уж и самовар кипит, тут Петр пришел, а жена ни жива, ни мертва от страха...

Знающие люди потом объяснили: дом не там поставили, заняли его место. Он новых хозяев не признает, значит, надо уходить. Анисья сказала: «На себе буду бревна таскать, только давай уйдем». Ближе к церкви построили новый дом и стали жить. Больше никто их не беспокоил.

Кол на могилу

Родили Петр и Анисья 12 детей, да еще один, младшенький, Сережа, приемный был. Только первые дети умирали один за другим – кто в восемь лет, кто в тринадцать.

Как-то раз один из сыновей больной лежал, а другой что-то мастерил. Мать его спать зовет, а он: «Я брату клетку построить должен». Мать просит: «Ложись, завтра построишь», а ребенок в слезы: «Мне сегодня надо». Еле-еле уложила, а наутро подходит, а он стонет и горит весь. Так обоих в один день и похоронили. Мать потом себя корила: не дала сыну клетку доделать, может, он предчувствовал смерть и клеткой себя и братика защитить хотел.

Когда шестого ребенка хоронили, кто-то прадеду нашему посоветовал выстрогать кол и поставить в гроб умершему в ногах во всю высоту могилы. В это время болела старшая дочь Юля, и думали, что и она не жилец. Но отец сделал, как сказали – и дети умирать перестали.

Леший из Бажино

Был в Бажино свой леший. Многие его видели, и приметы знало все село: очень высокий мужик в черных штанах и красной рубахе.

Бабушкин дед, Андрей, возил снопы с поля. Все шли пешком, а его маленький сын, Ванька (года четыре ему тогда было), сидел на возу. Приехали домой, а Ваньки нет. Пошли искать, кричали и нашли его в поле, недалеко от дороги, во ржи. Сидит и не отзывается. Его спрашивают: «Ты зачем с воза слез?». «Я не слезал, – отвечает, – меня высокий-высокий дядя с воза снял и сюда посадил»…

Однажды Анисья с сестрой и подружками пошли за грибами в лес. Грибов было так много, что скоро складывать стало некуда, а оставлять жалко. Девки поснимали юбки и стали в них грибы собирать. Близился вечер, направились к дому, но на свою опушку не вышли. Через какое-то время девчата поняли, что заблудились и ходят по кругу. Одна из них воткнула нож в березу: «Вот увидите, мы снова к ней придем». И, действительно, вскоре на том же месте оказались.

Тут одна из подруг, Татьяна, вдруг заартачилась, со всеми не пошла, а направилась в другую сторону: «Вы не туда идете, я сама выход найду и вас позову!». Идут девчата, а навстречу мужик высокий-высокий: «Идите-идите, правильно пошли!». Тут и Таня бежит к ним – ей тот мужик встретился и сказал: «Те правильно пошли, догоняй их!»

Вышли девчонки на свою опушку – они, оказывается, все время рядом ходили, – а им вслед на весь лес: «Ха-ха-ха!» – леший засмеялся и захлопал в ладоши. Наигрался, стало быть, и отпустил восвояси.

Гром и молния

Многие люди, признаются они в этом или нет, боятся грозы. А вот бабушка моя грозу любила, несмотря ни на что. В вятском селе Корляки грозы бывали очень сильные. Нередко от удара молнии загорался какой-нибудь дом, и тогда все от мала до велика бежали тушить пожар.

Однажды женщины возвращались с поля, день был ясный, солнечный, на небе ни облачка. И вдруг в одну из них ударила молния. Бабушка тогда была маленькой девочкой, но запомнила, что женщина лежала на земле как живая, и только на лбу у нее было небольшое красное пятнышко.

Другой случай стал анекдотом из жизни – трагическим и комическим одновременно. Две кумушки сели у раскрытого окна пить чай с пряниками. От удара молнии дом вспыхнул, как спичка. Подружки потом даже не могли вспомнить, как им удалось выпрыгнуть в окно. Когда оправились от шока, обнаружили, что спасли из горящей избы «самое ценное» – одна из женщин держала в руках тарелку с пряниками. Дом же сгорел дотла.

Довелось бабушке повидать и шаровую молнию. Была она уже на пенсии, жила на Украине, в Днепропетровской области. Как-то летним вечером, после дождика, стояла на крыльце с соседкой. Разговаривали да за двумя мальчишками наблюдали, что во дворе в мяч играли. Янек, соседкин сынишка, по мячу ударил очень сильно, приятель его за мячом побежал. И тут женщины увидели за спиной у Янека небольшой оранжевый шарик. Стоял он в воздухе на одном месте, примерно в метре от земли, и только слегка не то вздрагивал, не то подпрыгивал.

Мать Янека побледнела от страха за сына, да и бабушка моя слова вымолвить не могла. Смотрели и только об одном молились: чтобы мальчик не побежал, ведь шаровая молния на движение реагирует. К счастью, через несколько секунд шарик словно лопнул – ни звука, ни вспышки, и только струйка пара медленно растаяла в воздухе.

Порча для молодицы

С сестрой моей бабушки, Юлией, такая история произошла. Когда ей было лет 17, к ее подруге Полине ходил парень. В него была влюблена и подруга его сестры. Почему-то решили, что ходит он к Юле, и навели на нее порчу: воду, которой покойника обмывали, вылили в колодец на имя Юли. Стала Юля болеть: бессонница, слабость в руках и ногах, ухват поднять не могла. Потом вдруг руки до локтей отнялись. Юля расплакалась: «Вы мне не верите, а мне действительно плохо». Тут уж родители испугались.

Отец запряг лошадь, взял чекушку водки, и поехали они в соседнюю деревню к колдуну тамошнему. Мужик с ходу определил: «Э-э, молодушка, тебя с покойника напоили, на смерть. Ты зря пострадала из-за одного парня, а он не к тебе ходит. Гони его, а то тебе еще могут сделать». Сказал еще, что приехали поздно. Однако привезенную водку взял, насыпал соли на платок и что-то нашептал.

Дома Юля водку заговоренную выпила и спать легла. Спала долго, больше суток. А когда проснулась, вдруг громко, на всю комнату вздохнула. Мать к ней кинулась: «Что с тобой?» А Юля: «Ох, как мне легко стало!» И с того дня выздоровела.

Между тем

Хотите – верьте, хотите – нет, но почти у каждого человека в жизни бывают необъяснимые случаи, однако не все замечают их и принимают к сведению эти знаки судьбы.

Автор - Наталья Кузнецова.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22
Вчера, 22:22 by Вятка МистическаяПросмотров: 882Комментарии: 10
+16

Ключевые слова: Кировская область Вятка мистика в жизни необьяснимое нечистая сила бабушкины истории колдовство колдуны Леший неупокоенный

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 08:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 030
Особенно впечатлил рассказ про могильный кол, когда на могилку умершего ребенка забили осиновый кол, чтобы последующие дети не умерли раньше матери.
Интересно было читать. Все истории реальные, из жизни. Плюс!
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: daytaler
Сегодня, 10:22
-3
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 223
Кто-то же жрал деток?Хорош материальный разум, он же душу в тело вгоняет, а потом её же вместе с праной и изымает, вот только душа для него, это наживка с помощью которой он кормится.Никакой совести в дьявола нет.Программа, она и в космосе программа.Домой хозяйственный, чай любит пить.Нет, чтобы с ним подружится, да чаи гонять, так они сбежали от него.А леший мужик, ох уж на девок без юбок налюбовался, голых по лесу водил.И кто это решил, что только одной положено любить, да хоть всей деревней любите парня.Любить — это дарить силу своего внимания, и ничего не требовать взамен.Кстати, это твари с Ватикана нас перепрограммировали на одну женщину.Все тем же методом последовательности.В идеале, семья — это семь любящих женщин и один мужчина, тогда полностью сформирован круг силы.Любовь женщины — это щит мысли мужа.Ревность — это животное качество, это как раз говорит о том, что человек еще на примитивном этапе эволюции разума.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#3 написал: Tinka
Сегодня, 12:29
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
В идеале, семья — это семь любящих женщин и один мужчина, тогда полностью сформирован круг силы.


А может быть наоборот? Семь любящих мужчин и одна женщина? Можно тогда и не ревновать)
Зарегистрирован: 1.04.2020
#4 написал: Алиса Шах
Сегодня, 12:34
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 322
Здоровские истории, достойно плюса.
Зарегистрирован: 24.05.2020
 
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 322
Люблю деревенские баечки, а тут они ещё и семейные, очень интересно) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#6 написал: Barbelo
Сегодня, 14:05
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 172
Ещё что-то интересное. +
Зарегистрирован: 29.10.2019
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 14:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 356
С сестрой моей бабушки, Юлией, такая история произошла. Когда ей было лет 17, к ее подруге Полине ходил парень. В него была влюблена и подруга его сестры. Почему-то решили, что ходит он к Юле, и навели на нее порчу: воду, которой покойника обмывали, вылили в колодец на имя Юли.
Где тут смайл «офигела»?
Не разобравшись, сделать пакость... Чудо.
Когда я, в рамках изучения фольклористики, читала и про обычаи провода покойника в т.ч., то думала о том, как круто, что этими делами сейчас занимаются определенные фирмы. И сейчас мне снова об этом подумалось. Остаётся только надеяться, что в этих фирмах людям нет дела до чёрной магии.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#8 написал: daytaler
Сегодня, 15:51
-1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 223
Лучший вариант — это когда тело покойника сжигают.Тогда уже нечего взять с него.Нет энергии разложения, которую используют для разрушения живых.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 16:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 787
Цитата: Tinka
может быть наоборот? Семь любящих мужчин и одна женщина? Можно тогда и не ревновать)

".....Однолюб — да ведь это самый ужасный тип. Для него, конечно, очень удобно. Один раз раскачался, полюбил, и никаких хлопот. Сиди и страдай. Но для окружающих какая картина! Тощища-то какая. Ни на кого не смотрит, буркнет что-нибудь себе под нос и в десять часов спать пойдет.
Бабник рюмочку коньячку выпил и пошел кренделя выписывать. Комплимент направо, комплимент налево, той, которая визави, закрутит тухлый глаз, — молчу, мол, но страдаю. И всем весело, и всем хорошо.
К однолюбу не подступишься. Любезности не жди. Комплимент считает изменой идеалу. Если с однолюбом пошутишь, он посмотрит исподлобья, покраснеет и станет искать свою шляпу.
Уходит домой раньше всех. А дома страдалица-жена, отославшая его одного под предлогом головной боли, спешно подбирает чьи-то окурки и переставляет в комнате предметы в симметрическом порядке.
И там, значит, от однолюба заботы и горе...." (Тэффи. Бабья доля)
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#10 написал: Kinigos
Сегодня, 16:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 787
Бабник у себя дома не засиживается. Вечно ему куда-нибудь бежать надо. Поэтому жена его присутствие ценит, а отсутствие употребляет с пользой для себя.
Кроме того, бабник существо абсолютно безопасное. Никогда он не разведет никакой трагедии. Для него все легко. Измены прощает охотно, не всегда даже и замечает их. В переживание не углубляется. Ревнует ровно постольку, поскольку это женщине льстит. Не то что притворяется или сдерживается, а просто таков по натуре.
Однолюб любит философствовать, делать выводы и чуть что — сейчас обвиняет, и ну палить в жену и детей.
Потом всегда пытается покончить и с собой тоже, но это ему почему-то не удается, хотя с женой и детьми он промаха не дает.
Впоследствии он объясняет это тем, что привык всегда заботиться в первую голову о любимых существах, а потом уж о себе. «Кое-как, да как-нибудь. Сам я всегда на втором плане».

Товарищи модераторы, извините,тема актуальная. Обещаю не рецидивировать.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
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