Знаки перед смертью

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

neststalin Просмотров: 546 Комментарии: 14 +11 Вчера, 20:51 by

Интересно то, что самый первый сигнал о смерти очень близкого человека, кем являлась бабушка, был послан еще месяца за два до самой смерти бабушки, а именно в конце февраля - начале марта 2013 года. Я жил с девушкой в гражданском браке, вышел на балкон покурить и тут прям в голову ударила мысль, почему-то, что я тут, а бабушка у себя дома, что так и жизнь ее пронесется, а видимся не часто, и такая тоска нахлынула, на душе так плохо стало, что капец. Но на этом сигналы не закончились.Где то недели за 2 до смерти бабушки снится сон, что я как бы смотрю издалека на кладбище, а там мои родные и знакомые люди. Мама, брат и другие, в том числе бабушка. Ходят они по кладбищу, а потом проваливаются в яму. Я сразу подбежал и услышал все голоса, кроме бабушкиного. В яме было темно, но голоса тех, кто провалился я отчетливо слышал. И как проснулся сразу, подумал - "хоть бы с бабушкой все хорошо было". В день инфаркта было ощущение тревоги, не мог нормально спать, все время просыпался.А вот перед днем ее смерти так вообще бессоница была, заснул под утро, хотя после инфаркта прошла неделя и вроде как на поправку она пошла. Проснулся вроде от птичьего крика, типа чайки, но сразу подумал - это крик души. Только не мог понять, почему их было два. Через 30 мин. позвонили и сказали, что у бабушки остановилось сердце во сне, также в палате умерла еще женщина.Вот и сама бабушка чувствовала тоже смерть, рассказывала, что снились ей три ночи подряд встречи с умершими родственниками, причем как близкими, так и не очень, но все они уже покойные. Один сон был таков: заходит она в хату, посредине стол, за столом сидят ее покойная мама, бабушка и сестра, а на столе яблоко, она берет это яблоко, а под ним червь выползает.Кстати, и по числам даты смерти и рождения есть ряд удивительных совпадений. При сложении всех чисел даты смерти выходит цифра 3, дата рождения аналогично 3, родилась и умерла 1 числа, также в один день - среда, который является тоже 3 днем недели.

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