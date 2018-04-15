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Истории из жизни

Знаки перед смертью

Интересно то, что самый первый сигнал о смерти очень близкого человека, кем являлась бабушка, был послан еще месяца за два до самой смерти бабушки, а именно в конце февраля - начале марта 2013 года. Я жил с девушкой в гражданском браке, вышел на балкон покурить и тут прям в голову ударила мысль, почему-то, что я тут, а бабушка у себя дома, что так и жизнь ее пронесется, а видимся не часто, и такая тоска нахлынула, на душе так плохо стало, что капец. Но на этом сигналы не закончились.

Где то недели за 2 до смерти бабушки снится сон, что я как бы смотрю издалека на кладбище, а там мои родные и знакомые люди. Мама, брат и другие, в том числе бабушка. Ходят они по кладбищу, а потом проваливаются в яму. Я сразу подбежал и услышал все голоса, кроме бабушкиного. В яме было темно, но голоса тех, кто провалился я отчетливо слышал. И как проснулся сразу, подумал - "хоть бы с бабушкой все хорошо было". В день инфаркта было ощущение тревоги, не мог нормально спать, все время просыпался.

А вот перед днем ее смерти так вообще бессоница была, заснул под утро, хотя после инфаркта прошла неделя и вроде как на поправку она пошла. Проснулся вроде от птичьего крика, типа чайки, но сразу подумал - это крик души. Только не мог понять, почему их было два. Через 30 мин. позвонили и сказали, что у бабушки остановилось сердце во сне, также в палате умерла еще женщина.

Вот и сама бабушка чувствовала тоже смерть, рассказывала, что снились ей три ночи подряд встречи с умершими родственниками, причем как близкими, так и не очень, но все они уже покойные. Один сон был таков: заходит она в хату, посредине стол, за столом сидят ее покойная мама, бабушка и сестра, а на столе яблоко, она берет это яблоко, а под ним червь выползает.

Кстати, и по числам даты смерти и рождения есть ряд удивительных совпадений. При сложении всех чисел даты смерти выходит цифра 3, дата рождения аналогично 3, родилась и умерла 1 числа, также в один день - среда, который является тоже 3 днем недели.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:51 by neststalinПросмотров: 546Комментарии: 14
+11

Ключевые слова: Бабушка смерть знамения вещие сны предчувствие история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 250
В знаки верю, но с числами всю голову себе сломал. Думал пять минут, так и ничего не сообразил, устал может под вечер)) Для меня это типо - брат сестры пробабушкиной тети.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#2 написал: vityammy
Вчера, 21:11
+1
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Комментариев: 342
У меня тоже был случай с дедом похожий. На такую тему без оценки
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#3 написал: Космонасть
Вчера, 21:34
+1
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Репутация: (568|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 165
Сон бабушки про стол - это стол предков,мне перед смертью отца также снилось,только сон дольше был и больше действующих лиц.
Плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:35
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1154|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 251
Про цифры то разобралась. Ну всё на мистику сваливать, все эти предчувствия…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: neststalin
Вчера, 21:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Космонасть
Сон бабушки про стол - это стол предков,мне перед смертью отца также снилось,только сон дольше был и больше действующих лиц.
Плюс.

а что обозначает стол предков? что это такое?
Зарегистрирован: 18.06.2018
#6 написал: Maxim 80
Вчера, 21:48
+2
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Репутация: (118|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 65
Предчувствие-страшная штука...Лично я не так переживаю за себя-сколько за своих близких...Но мы к сожалению не в силах предотвратить то что уготованно нам судьбой...
Зарегистрирован: 8.10.2017
#7 написал: neststalin
Вчера, 21:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Maxim 80
Предчувствие-страшная штука...Лично я не так переживаю за себя-сколько за своих близких...Но мы к сожалению не в силах предотвратить то что уготованно нам судьбой...

согласен 100 %
Зарегистрирован: 18.06.2018
#8 написал: vityammy
Вчера, 21:54
+1
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 342
Цитата: Maxim 80
Предчувствие-страшная штука...Лично я не так переживаю за себя-сколько за своих близких...Но мы к сожалению не в силах предотвратить то что уготованно нам судьбой...


хочеться разгонять такие мысли, но порой как засядут в голову, так тоска :(
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#9 написал: Космонасть
Вчера, 22:11
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (568|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 165
Цитата: neststalin
Цитата: Космонасть
Сон бабушки про стол - это стол предков,мне перед смертью отца также снилось,только сон дольше был и больше действующих лиц.
Плюс.

а что обозначает стол предков? что это такое?

Ну мне это сказали во сне,как потом я поняла по описанию,это была мама моей бабушки.Длинная история,крч. Ну предки приглашают за стол того ,кто пришёл или скоро придет.
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#10 написал: neststalin
Вчера, 22:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Космонасть
Цитата: neststalin
Цитата: Космонасть
Сон бабушки про стол - это стол предков,мне перед смертью отца также снилось,только сон дольше был и больше действующих лиц.
Плюс.

а что обозначает стол предков? что это такое?

Ну мне это сказали во сне,как потом я поняла по описанию,это была мама моей бабушки.Длинная история,крч. Ну предки приглашают за стол того ,кто пришёл или скоро придет.

спасибо, я понял
Зарегистрирован: 18.06.2018
#11 написал: Fleur Delacour
Вчера, 22:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 233
Сочувствую ( моему дедушке незадолго до смерти бабушки приснилась она сама, в окружении покойных родственников. Обняла она его и сказала: "Я тебя там часто вижу". Проснулся с деда с чёткой мыслью, что кто-то из них двоих скоро умрет. Думал, что он, так как у него обнаружили заболевание крови, а бабушка лишь иногда жаловалась на слабость, как многие старики. В итоге, слегла после его приезда из больницы. Сгорела за неделю. Он потом долго молил подать ему знак, присниться... И, думаю, накрутил себя и ему бабушка раз приснилась, но как будто с чужим, злым лицом. Он был младше её на четыре года. И пережил её ровно на четыре года и девять дней.
Мне же за несколько месяцев до смерти бабушки, потом, через несколько лет, и деды начали сниться крайне навязчивые сны про их смерть. Мистика? Знаки? Да нет, ребята, не претендую, у меня с этим пусто, к счастью.
Но как до сих пор наших старичков не хватает...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#12 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:27
0
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Репутация: (2803|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 9 355
Все мы переживаем за жизнь и здоровье близких родственников, особенно если они болеют или же находятся в преклонном возрасте. И это правильно. Я рискну предположить, что эти переживания как раз и вызвали у автора так называемое предчувствие беды. Да и интуицию тоже никто не отменял. А интуиция зачастую строится на сухих логических доводах: пожилой человек живет один, наверняка проблемы со здоровьем. Это повод для того, чтобы переживать о нём.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#13 написал: neststalin
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: Fleur Delacour
Сочувствую ( моему дедушке незадолго до смерти бабушки приснилась она сама, в окружении покойных родственников. Обняла она его и сказала: "Я тебя там часто вижу". Проснулся с деда с чёткой мыслью, что кто-то из них двоих скоро умрет. Думал, что он, так как у него обнаружили заболевание крови, а бабушка лишь иногда жаловалась на слабость, как многие старики. В итоге, слегла после его приезда из больницы. Сгорела за неделю. Он потом долго молил подать ему знак, присниться... И, думаю, накрутил себя и ему бабушка раз приснилась, но как будто с чужим, злым лицом. Он был младше её на четыре года. И пережил её ровно на четыре года и девять дней.
Мне же за несколько месяцев до смерти бабушки, потом, через несколько лет, и деды начали сниться крайне навязчивые сны про их смерть. Мистика? Знаки? Да нет, ребята, не претендую, у меня с этим пусто, к счастью.
Но как до сих пор наших старичков не хватает...

даа не хватает очень сильно
Зарегистрирован: 18.06.2018
#14 написал: Maxim 80
Вчера, 23:20
0
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Репутация: (118|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 65
Цитата: Winnie-the-Pooh
Все мы переживаем за жизнь и здоровье близких родственников, особенно если они болеют или же находятся в преклонном возрасте. И это правильно. Я рискну предположить, что эти переживания как раз и вызвали у автора так называемое предчувствие беды. Да и интуицию тоже никто не отменял. А интуиция зачастую строится на сухих логических доводах: пожилой человек живет один, наверняка проблемы со здоровьем. Это повод для того, чтобы переживать о нём.

Согласен..Но бывает и такое когда случается "ёк"на сердце-ты чувствуеш что что то не так...И эта тема захватывает не только близких преклонного возраста та же самая измена-ей богу сам лично сучку выкупил по чуйке-хотя была из порядочной семьи-чуть не женился на шалаве
Зарегистрирован: 8.10.2017
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