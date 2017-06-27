Обещание, данное домовому

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:33

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Сделано_в_СССР Просмотров: 199 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:33 by

В детстве много раз слышала разные истории о домовом, особенно от бабушки, которая с ним разговаривала, советовалась, а вечером ставила ему блюдечко с молоком.Естественно, молоко выпивал кот (о чем бабушка, конечно же, знала), но мне говорила, что это домовой выпил.Я и верила, и не верила, но когда меня забирали после летних каникул из села, я была уверенна, что домовые в городе не живут, только в селе.И вот не стало уже бабушки, я поехала учиться в столицу, там после окончания техникума и осталась работать.Поселилась я у бабушки в частном доме (сняла комнату).И вот как-то, засыпая, вспомнила свою бабулю, ее домового, улыбнулась и подумала: «интересно, а в этом доме жил бы домовой?»С тем и уснула.Проснулась я от чего-то тяжелого на ногах и услышала сопение.Меня от страха чуть не парализовало, сразу пришло в голову, что это домовой мне пришел отомстить за то, что все это время я не верила в его существование.Мысленно я стала просить у него прощения, обещала ставить блюдечко с молоком и даже угощать его конфетами и печеньем, только бы он простил меня и не стал душить.Тут в коридоре что-то загремело, закашляла хозяйка и то, что лежало у меня на ногах, вдруг спрыгнуло и побежало к дверям. Когда под дверью раздалось мяуканье, я готова была и смеяться и плакать одновременно.Это был хозяйский кот!Он влез в открытую форточку, так делал после того случая почти каждое утро, я к нему так привыкла, что даже скучала, когда его не было.Я не стала не никому рассказывать об этом, но с тех пор решила на всякий случай сдержать обещание и ставить молоко домовому.С возрастом стала, как и моя покойная бабушка, даже разговаривать с ним.Мне как-то легче, если я думаю, что домовой есть и он бережет дом от всего плохого.Автор: Элла.

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