Все бабы - ведьмы

Все бабы - ведьмыОй ругала, пилила, Панаса жена:
- Где ты бродишь, проклятая сатана?
Надо дров из сарая принесть,
Где ты шляешься, совесть-то есть?
- Нынче святки, Анисья, не грех
С кумом выпить, а как без утех?
- Старый, пьяница. Как с таким жить?
Снимай сапоги, протрезвиться ложись.
Дядька Панас лег на печку, зевнул,
Поворочался малость и мирно уснул.
Странное дело, то ль явь, то ли сон.
Черт свиномордый ввалился в их дом.
Анисья лохматого гостя встречает,
Крепкой наливкой его угощает.
Обнимает рогатого, с ним милуется,
В грешные губы с проклятым целуется.
Панас во сне, от ужаса, содрогнулся,
Бабу матом ругнул и проснулся.
Тихо, вроде, в печи огонь теплится.
Мужик на полу сидит, на иконы крестится.
- А, очухался, старый злодей.
Шагай за водою да шубу надень,
Нынче холод собачий. Долго мне ждать?!
- Дура, баба, чтоб тебе захворать!
- Знаю, водишься с Сатаной!
Одарил же, Господь, ''дорогой'' женой.
Днем мне не щи, а отвары варишь!
Может, ты ночью еще и летаешь?
- Бес вас науськал, проклятые бабы.
Воля моя, ух, я вам бы и задал!
- Не путай, пьяница, золото с медью.
- Отстань от меня, проклятая ведьма!
Только за мужем захлопнулась дверь,
В хату из печи выпрыгнул зверь.
Морда свиная, копыта на ножках.
- Ты, мой лохматенький, выпей с дорожки...
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:38
Причина: Стилистика автора сохранена. Пунктуация автора частично сохранена.
Вчера, 19:34 by ms MollyПросмотров: 53Комментарии: 7
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