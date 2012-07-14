Все бабы - ведьмы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:38

Причина: Стилистика автора сохранена. Пунктуация автора частично сохранена.

ms Molly Просмотров: 53 Комментарии: 7 +6 Вчера, 19:34 by

Ой ругала, пилила, Панаса жена:- Где ты бродишь, проклятая сатана?Надо дров из сарая принесть,Где ты шляешься, совесть-то есть?- Нынче святки, Анисья, не грехС кумом выпить, а как без утех?- Старый, пьяница. Как с таким жить?Снимай сапоги, протрезвиться ложись.Дядька Панас лег на печку, зевнул,Поворочался малость и мирно уснул.Странное дело, то ль явь, то ли сон.Черт свиномордый ввалился в их дом.Анисья лохматого гостя встречает,Крепкой наливкой его угощает.Обнимает рогатого, с ним милуется,В грешные губы с проклятым целуется.Панас во сне, от ужаса, содрогнулся,Бабу матом ругнул и проснулся.Тихо, вроде, в печи огонь теплится.Мужик на полу сидит, на иконы крестится.- А, очухался, старый злодей.Шагай за водою да шубу надень,Нынче холод собачий. Долго мне ждать?!- Дура, баба, чтоб тебе захворать!- Знаю, водишься с Сатаной!Одарил же, Господь, ''дорогой'' женой.Днем мне не щи, а отвары варишь!Может, ты ночью еще и летаешь?- Бес вас науськал, проклятые бабы.Воля моя, ух, я вам бы и задал!- Не путай, пьяница, золото с медью.- Отстань от меня, проклятая ведьма!Только за мужем захлопнулась дверь,В хату из печи выпрыгнул зверь.Морда свиная, копыта на ножках.- Ты, мой лохматенький, выпей с дорожки...

Ключевые слова: Ведьмы бабы печь авторский стих

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