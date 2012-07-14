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Стихи

Все бабы - ведьмы

Ой ругала, пилила, Панаса жена:
- Где ты бродишь, проклятая сатана?
Надо дров из сарая принесть,
Где ты шляешься, совесть-то есть?

- Нынче святки, Анисья, не грех
С кумом выпить, а как без утех?
- Старый, пьяница. Как с таким жить?
Снимай сапоги, протрезвиться ложись.

Дядька Панас лег на печку, зевнул,
Поворочался малость и мирно уснул.
Странное дело, то ль явь, то ли сон.
Черт свиномордый ввалился в их дом.

Анисья лохматого гостя встречает,
Крепкой наливкой его угощает.
Обнимает рогатого, с ним милуется,
В грешные губы с проклятым целуется.

Панас во сне, от ужаса, содрогнулся,
Бабу матом ругнул и проснулся.
Тихо, вроде, в печи огонь теплится.
Мужик на полу сидит, на иконы крестится.

- А, очухался, старый злодей.
Шагай за водою да шубу надень,
Нынче холод собачий. Долго мне ждать?!
- Дура, баба, чтоб тебе захворать!

- Знаю, водишься с Сатаной!
Одарил же, Господь, ''дорогой'' женой.
Днем мне не щи, а отвары варишь!
Может, ты ночью еще и летаешь?

- Бес вас науськал, проклятые бабы.
Воля моя, ух, я вам бы и задал!
- Не путай, пьяница, золото с медью.
- Отстань от меня, проклятая ведьма!

Только за мужем захлопнулась дверь,
В хату из печи выпрыгнул зверь.
Морда свиная, копыта на ножках.
- Ты, мой лохматенький, выпей с дорожки...
Все бабы - ведьмы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:38
Причина: Стилистика автора сохранена. Пунктуация автора частично сохранена.
Вчера, 19:34 by ms MollyПросмотров: 53Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Ведьмы бабы печь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:39
+1
Группа: Редакторы
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Публикаций: 283
Комментариев: 2 240
Интересные у них отношения! Любовь, наверное, такая... Своеобразная. Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: ms Molly
Вчера, 20:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 17
Цитата: Qusto
Интересные у них отношения! Любовь, наверное, такая... Своеобразная. Плюс, +++

Весьма незаурядную жизнь ведут))) Смеюсь)))
Зарегистрирован: 28.05.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:11
+2
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 102
Я в неописумом восторге yeeeah
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Tigger power
Вчера, 20:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1650|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 878
И от меня много) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#5 написал: ms Molly
Вчера, 21:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 17
Цитата: зелёное яблочко
Я в неописумом восторге yeeeah

Цитата: Tigger power
И от меня много) +++++++


Я очень рада что угодила вам)
Зарегистрирован: 28.05.2018
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:54
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1892|0)
Публикаций: 872
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Интересные отношения в семье. laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#7 написал: Estellan
Вчера, 23:53
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Репутация: (1098|0)
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Комментариев: 1 367
Любая женщина на свете,
какой бы милой ни была
умеет делать куклу вуду.
И знает, где стоит метла)))

Плюсанул конечно.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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