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Новость отредактировал
Kiria
- Вчера, 14:43
Вчера, 14:43 by
Exeler
Просмотров: 136
Комментарии: 4
+2
Ключевые слова:
Traumacore
text
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
VENDETTA
Вчера, 15:10
0
Группа
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Друзья Сайта
Репутация:
(
262
|
-1
)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 247
Переводчика в студию
#2 написал:
Tigger power
Вчера, 17:43
0
Онлайн
Группа
:
Друзья Сайта
Репутация:
(
2926
|
-7
)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 027
Глаза с крыльями?
#3 написал:
320
Вчера, 18:14
0
Группа
:
Посетители
Репутация:
(
0
|
0
)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
,, Я в кругу твоих друзей, оставайся с нами, мы твои друзья, я твоя социальность, не страшно, я твоё общество, ты уверен в том что ты один". Арт порождающий параною.
#4 написал:
serg-kil-inc
Вчера, 19:46
+2
Группа
:
Посетители
Репутация:
(
8
|
0
)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 051
"Евангелион" какой-то, простигосподи...
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