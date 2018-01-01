Гарри Поттер: Анимации - герои в комнатах

Гарри Поттер: Анимации - герои в комнатахХудожник @littlechmura создал интересный проект с героями Гарри Поттера. Проект называется “One Breath Each” и в нем автор изобразил "личные миры" главных героев книг. На анимированных иллюстрациях мы видим Гарри, Рона, Гермиону, Джинни, Драко, Невила и Полумну в их комнатах. И каждый из них занят чем-то своим, каждый погружен в свои мысли и чувства.
Автор: @littlechmura (иллюстрации).
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Сегодня, 21:56 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 0
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