Гарри Поттер: Анимации - герои в комнатах

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:56 by

Художник @littlechmura создал интересный проект с героями Гарри Поттера. Проект называется “One Breath Each” и в нем автор изобразил "личные миры" главных героев книг. На анимированных иллюстрациях мы видим Гарри, Рона, Гермиону, Джинни, Драко, Невила и Полумну в их комнатах. И каждый из них занят чем-то своим, каждый погружен в свои мысли и чувства.Автор: @littlechmura (иллюстрации).

Ключевые слова: Гарри Поттер иллюстрации анимация арты

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