Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Летяга Просмотров: 11 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 21:34 by

Все мы видели обложки для книг про Гарри Поттера, нарисованные рукой Мэри Грандпре (версия РОСМЭН), но у нас книги вышли без иллюстраций, и на них очень даже интересно взглянуть.

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