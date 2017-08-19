Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри ГрандпреВсе мы видели обложки для книг про Гарри Поттера, нарисованные рукой Мэри Грандпре (версия РОСМЭН), но у нас книги вышли без иллюстраций, и на них очень даже интересно взглянуть.
Гарри и Хагрид в Косом переулке.
Зеркало Еиналеж
Гарри ловит снитч
Рождество в большом зале Хогвартса
Гарри и летающие ключи
Летающий фордик
Проказы корнуэльских пикси
В ожидании начала учебного года
"Три Метлы"
Гарри в мантии невидимке
Экспеллиармус!
Спасение Сириуса
Гарри и венгерская хвосторога
Дуэль с Воландемортом
Дуэль Дамблдора и Воландеморта
Хогвартс вид сверху
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Сегодня, 21:34 by ЛетягаПросмотров: 11Комментарии: 1
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