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Страшные Арты

Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Все мы видели обложки для книг про Гарри Поттера, нарисованные рукой Мэри Грандпре (версия РОСМЭН), но у нас книги вышли без иллюстраций, и на них очень даже интересно взглянуть.

Гарри и Хагрид в Косом переулке.
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Зеркало Еиналеж
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Гарри ловит снитч
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Рождество в большом зале Хогвартса
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Гарри и летающие ключи
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Летающий фордик
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Проказы корнуэльских пикси
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

В ожидании начала учебного года
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

"Три Метлы"
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Гарри в мантии невидимке
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Экспеллиармус!
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Спасение Сириуса
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Гарри и венгерская хвосторога
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Дуэль с Воландемортом
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Дуэль Дамблдора и Воландеморта
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре

Хогвартс вид сверху
Гарри Поттер: Иллюстрации к книгам Мэри Грандпре



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Сегодня, 21:34 by ЛетягаПросмотров: 11Комментарии: 1
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Ключевые слова: Гарри Поттер иллюстрации арты

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:41
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Группа: Журналисты
Репутация: (1803|0)
Публикаций: 800
Комментариев: 7 227
Прекрасные арты!!! Все персонажи очень близко напомнили сам фильм про Гарри Поттера и Хогвартс. Очень красиво.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
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