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Страшно интересно / Страшные Арты

Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг прославилась на весь мир благодаря серии книг о «Гарри Поттере». Похождения юного волшебника, который обучается магии и колдовству в специальной школе Хогвартс, стали настолько популярными, что впоследствии на основе этих литературных произведений появилась серия фильмов, которые также стали очень известными и практически культовыми. В том, что Джоан Роулинг по-настоящему талантливая и даже гениальная писательница, не сомневается никто. В её случае действует и поговорка: «талантливый человек — талантлив во всём!». Оказывается, что создатель Гарри Поттера и других известных персонажей, не только пишет увлекательные произведения, но также и неплохо рисует.

Далее вы можете увидеть несколько рисунков Джоан Роулинг. Все рисунки, что представлены далее, были нарисованы как раз для серии книг «Гарри Поттер». В этих иллюстрациях Роулинг попыталась передать свои собственные представления о волшебном мире из своих книг. Все рисунки сделаны в чёрно-белом виде и были нарисованы ещё в 90-х годах. Как вы можете увидеть, иллюстрации довольно качественные и вполне могут служить для оформления книги.

С тех пор, как вышла серия книг о знаменитом волшебнике, который сражается со злом, десятки, а может и сотни художников пробовали изобразить Гари Поттера, его друзей и противников при помощи своего мастерства. У многих иллюстрации, рисунки и картины получились по-настоящему превосходные, однако работы самой Джоан Роулинг можно назвать наиболее правдоподобными, ведь она изображала своих героев именно так, как представляла при написании книги. Возможно, Джоан Роулинг — не самый гениальный художник, однако её работы обладают несомненной красотой и ценностью, особенно для поклонников её творчества.

Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера
Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера

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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:59
Причина: Добавила раздел
Вчера, 20:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Британская писательница Джоан Роулинг Гарри Поттер иллюстрации искусство волшебство магия

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:05
0
Группа: Модераторы
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Публикаций: 458
Комментариев: 7 177
Действительно, страшно интересно!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:29
0
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Комментариев: 2 595
Симпатичные рисунки) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: Девятихвостый Лис
Вчера, 21:38
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (42|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 911
Дурсли такие хрюшки! :D ++
Зарегистрирован: 18.11.2010
     
#4 написал: FataMorgana
Вчера, 23:09
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (57|0)
Публикаций: 119
Комментариев: 2 823
Вполне себе хорошие иллюстрации. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#5 написал: Mina Harker
Вчера, 23:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (41|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 1 937
Очень даже хорошо нарисовано.
Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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