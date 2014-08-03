Иллюстрации Джоан Роулинг для Гарри Поттера

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:59

Причина: Добавила раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 5 +7 Вчера, 20:59 by

Британская писательница Джоан Роулинг прославилась на весь мир благодаря серии книг о «Гарри Поттере». Похождения юного волшебника, который обучается магии и колдовству в специальной школе Хогвартс, стали настолько популярными, что впоследствии на основе этих литературных произведений появилась серия фильмов, которые также стали очень известными и практически культовыми. В том, что Джоан Роулинг по-настоящему талантливая и даже гениальная писательница, не сомневается никто. В её случае действует и поговорка: «талантливый человек — талантлив во всём!». Оказывается, что создатель Гарри Поттера и других известных персонажей, не только пишет увлекательные произведения, но также и неплохо рисует.Далее вы можете увидеть несколько рисунков Джоан Роулинг. Все рисунки, что представлены далее, были нарисованы как раз для серии книг «Гарри Поттер». В этих иллюстрациях Роулинг попыталась передать свои собственные представления о волшебном мире из своих книг. Все рисунки сделаны в чёрно-белом виде и были нарисованы ещё в 90-х годах. Как вы можете увидеть, иллюстрации довольно качественные и вполне могут служить для оформления книги.С тех пор, как вышла серия книг о знаменитом волшебнике, который сражается со злом, десятки, а может и сотни художников пробовали изобразить Гари Поттера, его друзей и противников при помощи своего мастерства. У многих иллюстрации, рисунки и картины получились по-настоящему превосходные, однако работы самой Джоан Роулинг можно назвать наиболее правдоподобными, ведь она изображала своих героев именно так, как представляла при написании книги. Возможно, Джоан Роулинг — не самый гениальный художник, однако её работы обладают несомненной красотой и ценностью, особенно для поклонников её творчества.

Ключевые слова: Британская писательница Джоан Роулинг Гарри Поттер иллюстрации искусство волшебство магия

Другие, подобные истории: