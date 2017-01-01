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Заброшки


Заброшки

Заброшенная водяная мельница в Винницкой области

В Винницкой области, на порогах реки Южный Буг, между сёлами Соколец и Печера сохранились живописные развалины старой водяной мельницы, больше походящие на средневековый замок чем на мельницу. Изящное четырёхэтажное промышленное здание построено немецкими мастерами в кон. XIX в., когда этими землями владели магнаты Потоцкие. В 1951 г. была перестроена под гидроэлектростанцию. Сгорела в 1992 г. В настоящее время существует проект реконструкции для создания музея, а также гостинично-туристического и рекреационного комплекса.
https://i0.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368591.jpg
1. Все внутринние помещения мельницы были уничтожены пожаром в 1992 году.
В конце XIX века Потоцкие расширили парк на левый берег Южного Буга, там где сейчас находится село Соколец. В 1894-1899 здесь с помощью немецких мастеров была построена большая мельница. Она напоминает настоящий замок. Комплекс состоит из трех зданий. В 1921 году часть мельницы перестроили под гидроэлектростанцию, а в 1992 году пожар уничтожил все деревянные конструкции здания.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368565.jpg
2. Так комплекс мельничных сооружений выглядит с дороги. Водно-вальцовая мельница, архитектор Ян Гойрих, 1894-1898 гг. По данным К.К. Мацянського, мельница относилась к водно-вальцовому типу мельничных сооружений, имела одну гидротурбину в 100 лошадиных сил, за сутки могла перемолоть 2 800 пудов зерна (44,8 т). Годовое производство достигало 600 000 пудов зерна (9 600 т), основной капитал оценивался в 200 000 рублей. Мельница обслуживала турбину Жерара, которая в диаметре имела 2,26 м. Вблизи мельницы находится несколько хозяйственных построек. До сих пор сохранился железный транспортер, которым зерно передавали из трехэтажного состава на переработку. Транспортер двигался с помощью лошадей. Мельница специализировалась на производстве нескольких сортов муки, качество которой была высоким. В начале ХХ в. на мельнице работали 42 рабочих и 18 служащих.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368567.jpg
3.Крупорушарка, 1898 г. В отдельной камере установлена вертикальная турбина Фрэнсиса (диаметр 1,55 м). Крупорушка не работает, однако еще находится в рабочем состоянии.
https://i0.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368572.jpg
4. Сейчас у стены крупорушарки стоит нечто разобранное, наверное одна из запчастей той самой турбины Френсиса.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/86/23368601.jpg
5. Пристройка крупорушарки, именно к ней подходит канал, по которому подавалась вода.
[img=|https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368571.jpg?w=600]https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368571.jpg?w=600[/img]
6. Вода приводила в действие ворот турбины.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368570.jpg
7. Вот он весь такой красивый старинный. Электросварки тогда еще не было, использовались заклепки.
https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368588.jpg
8. Сейчас здание не в самом лучшем состоянии. Внизу, под каменной стеной, виден арочный канал водоспуска.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368566.jpg
9. Подходим к самому зданию мельницы. Белая пристройка — та самая электростанция.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368575.jpg
10. В 1924 г. в связи с выполнением действующего в СССР плана ГОЭРЛО к вальцовым мельницы пристроили малую гидроэлектростанцию мощностью 240 кВт. На станции была установлена динамо-машина, ток которой освещал Печору и Соколец. В 1951 г. ГЭС были реконструированы с целью увеличения мощности. В конце 50-х годов. работа станции остановилась.
https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368574.jpg
11. Вид на комплекс электростанции и мельницы, очень похоже на средневековый замок.
https://i0.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368568.jpg
12. Дамба через реку оборудована системой подъемных механизмов.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368582.jpg
13. Красивейшее здание мельницы, так оно мне понравилось, что просто не могу. Немцы строили, сразу видно.
https://i0.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368579.jpg
14. Все внутренние помещения мельницы уничтожены огнем во время пожара 1992 года.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368578.jpg
15. Пожарная лестница.
https://i0.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368581.jpg
16. Железный транспортер по которому зерно передавалось в трехэтажный склад.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368580.jpg
17. Зерновой склад больше похож на военную казарму.
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18. Очень красивая постройка: каменные стены и оконные проемы отделанные кирпичом.
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22. Идем исследовать остатки мельницы.
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23. В центре есть спуск в технические помещения.
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24. Сквозь дыру машинного помещения открывается вид на подводной канал, здесь массы воды с ревом улетают в водоворот.
https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368592.jpg
25. Вытекают уже снизу через полузатопленные порталы.
https://i2.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368595.jpg
26. Толщина стен здания поражает.
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Автор: principes, general-kosmosa
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Сегодня, 18:40 by ЛетягаПросмотров: 3Комментарии: 0
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Ключевые слова: Водяная мельница ГЭС пожар заброшка

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