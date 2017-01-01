Заброшенная водяная мельница в Винницкой области

Летяга Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:40 by

В Винницкой области, на порогах реки Южный Буг, между сёлами Соколец и Печера сохранились живописные развалины старой водяной мельницы, больше походящие на средневековый замок чем на мельницу. Изящное четырёхэтажное промышленное здание построено немецкими мастерами в кон. XIX в., когда этими землями владели магнаты Потоцкие. В 1951 г. была перестроена под гидроэлектростанцию. Сгорела в 1992 г. В настоящее время существует проект реконструкции для создания музея, а также гостинично-туристического и рекреационного комплекса.1. Все внутринние помещения мельницы были уничтожены пожаром в 1992 году.В конце XIX века Потоцкие расширили парк на левый берег Южного Буга, там где сейчас находится село Соколец. В 1894-1899 здесь с помощью немецких мастеров была построена большая мельница. Она напоминает настоящий замок. Комплекс состоит из трех зданий. В 1921 году часть мельницы перестроили под гидроэлектростанцию, а в 1992 году пожар уничтожил все деревянные конструкции здания.2. Так комплекс мельничных сооружений выглядит с дороги. Водно-вальцовая мельница, архитектор Ян Гойрих, 1894-1898 гг. По данным К.К. Мацянського, мельница относилась к водно-вальцовому типу мельничных сооружений, имела одну гидротурбину в 100 лошадиных сил, за сутки могла перемолоть 2 800 пудов зерна (44,8 т). Годовое производство достигало 600 000 пудов зерна (9 600 т), основной капитал оценивался в 200 000 рублей. Мельница обслуживала турбину Жерара, которая в диаметре имела 2,26 м. Вблизи мельницы находится несколько хозяйственных построек. До сих пор сохранился железный транспортер, которым зерно передавали из трехэтажного состава на переработку. Транспортер двигался с помощью лошадей. Мельница специализировалась на производстве нескольких сортов муки, качество которой была высоким. В начале ХХ в. на мельнице работали 42 рабочих и 18 служащих.3.Крупорушарка, 1898 г. В отдельной камере установлена вертикальная турбина Фрэнсиса (диаметр 1,55 м). Крупорушка не работает, однако еще находится в рабочем состоянии.4. Сейчас у стены крупорушарки стоит нечто разобранное, наверное одна из запчастей той самой турбины Френсиса.5. Пристройка крупорушарки, именно к ней подходит канал, по которому подавалась вода.[img=|https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368571.jpg?w=600]https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368571.jpg?w=600[/img]6. Вода приводила в действие ворот турбины.7. Вот он весь такой красивый старинный. Электросварки тогда еще не было, использовались заклепки.8. Сейчас здание не в самом лучшем состоянии. Внизу, под каменной стеной, виден арочный канал водоспуска.9. Подходим к самому зданию мельницы. Белая пристройка — та самая электростанция.10. В 1924 г. в связи с выполнением действующего в СССР плана ГОЭРЛО к вальцовым мельницы пристроили малую гидроэлектростанцию мощностью 240 кВт. На станции была установлена динамо-машина, ток которой освещал Печору и Соколец. В 1951 г. ГЭС были реконструированы с целью увеличения мощности. В конце 50-х годов. работа станции остановилась.11. Вид на комплекс электростанции и мельницы, очень похоже на средневековый замок.12. Дамба через реку оборудована системой подъемных механизмов.13. Красивейшее здание мельницы, так оно мне понравилось, что просто не могу. Немцы строили, сразу видно.14. Все внутренние помещения мельницы уничтожены огнем во время пожара 1992 года.15. Пожарная лестница.16. Железный транспортер по которому зерно передавалось в трехэтажный склад.17. Зерновой склад больше похож на военную казарму.18. Очень красивая постройка: каменные стены и оконные проемы отделанные кирпичом.19.20.21.22. Идем исследовать остатки мельницы.23. В центре есть спуск в технические помещения.24. Сквозь дыру машинного помещения открывается вид на подводной канал, здесь массы воды с ревом улетают в водоворот.https://i1.wp.com/g.io.ua/img_aa/large/2336/85/23368592.jpg25. Вытекают уже снизу через полузатопленные порталы.26. Толщина стен здания поражает.27.28.Автор: principes, general-kosmosa

Ключевые слова: Водяная мельница ГЭС пожар заброшка

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