Video dating tape

Video dating tapeДанное видео было опубликовано в день создания Ютуб-канала balaclavagirl95 — 24 марта 2017 года. Человек на видео не является тем самым владельцем Ютуб-канала. Само видео длится 3:29 секунд.
Описание видео гласит, что автор нашёл его в видеомагнитофоне, который купил его на распродаже в неком магазине. Само видео по качеству выглядит так, как будто его пожевали в буквальном смысле.
Человека на видео зовут Тони (но также есть слухи, что это британский актёр Даррен Стоунхэм из-за схожести), и он является предпринимателем, как говорится в видео, и он хочет найти себе девушку и также говорит причины для этого.
Описание видео:
0:00 — синий экран со значком просмотра, какой-то матч(?)
0:01–0:08 — фон заката на пляже с надписью «Lookin 4 luv?» (пер.: «Ищешь любовь?»)
0:09–0:17 — появляется Тони на фоне и представляется для будущей девушки
0:18–0:19 — чёрный экран
0:20–0:27 — Тони на фоне с 0:01 продолжает о себе говорить
0:28 — помехи
0:29–0:38 — та же сцена, как и в 0:09
0:39 — помехи
0:40–0:44 — та же сцена, как и в 0:20
0:45 — помехи, чёрный экран
0:46–0:48 — видео переключается на другое видео, где оператор за деревом снимает дом Тони
0:49 — чёрный экран
0:50–1:01 — та же сцена, как и в 0:20 и в 0:40
1:02–1:13 — грохот и хныканье какой-то девушки на заднем фоне, Тони это слышит и идёт её успокаивать
1:14–1:20 — Тони ещё о себе рассказывает, факты о жизни
1:21–1:26 — опять грохот, стук и хныканье девушки на заднем фоне, и Тони не выдерживает и кричит, чтоб она заткнулась
1:27 — чёрный экран и помехи
1:28–1:35 — реклама детского магазина «Toys Us»
1:36 — помехи
1:37 — фон
1:38–1:44 — Тони возвращается, но в другой одежде и садится на своё место
1:45–1:59 — та же сцена, как и в 0:09 и в 0:29
2:00–2:02 — Тони показывает фото коалы на дереве
2:03–2:10 — Тони продолжает рассказывать о себе
2:11–2:15 — Тони злится и бьёт кулаками по голове
2:16–2:21 — Тони успокаивается
2:22–2:23 — Тони опять представляется по имени
2:24 — помехи и чёрный экран
2:25–2:28 — чья-то свадьба и чёрный экран
2:29–2:41 — Тони опять говорит о себе
2:42–2:50 — из рта Тони вылетает слайд-шоу, где показываются видео пляжа, улицы с машинами и лес(?)
2:51–3:12 — Тони наконец-то дорассказывает о себе
3:13–3:20 — появляются контакты Тони, а сам Тони встаёт и уходит, выключая камеру
3:21–3:23 — помехи
3:24–3:27 — фон и музыка с 0:01
3:28–3:29 — помехи и чёрный экран.
Видео безопасно, можно спокойно его смотреть.
Само видео:
