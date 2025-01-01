Video dating tape

Данное видео было опубликовано в день создания Ютуб-канала balaclavagirl95 — 24 марта 2017 года. Человек на видео не является тем самым владельцем Ютуб-канала. Само видео длится 3:29 секунд.Описание видео гласит, что автор нашёл его в видеомагнитофоне, который купил его на распродаже в неком магазине. Само видео по качеству выглядит так, как будто его пожевали в буквальном смысле.Человека на видео зовут Тони (но также есть слухи, что это британский актёр Даррен Стоунхэм из-за схожести), и он является предпринимателем, как говорится в видео, и он хочет найти себе девушку и также говорит причины для этого.Описание видео:0:00 — синий экран со значком просмотра, какой-то матч(?)0:01–0:08 — фон заката на пляже с надписью «Lookin 4 luv?» (пер.: «Ищешь любовь?»)0:09–0:17 — появляется Тони на фоне и представляется для будущей девушки0:18–0:19 — чёрный экран0:20–0:27 — Тони на фоне с 0:01 продолжает о себе говорить0:28 — помехи0:29–0:38 — та же сцена, как и в 0:090:39 — помехи0:40–0:44 — та же сцена, как и в 0:200:45 — помехи, чёрный экран0:46–0:48 — видео переключается на другое видео, где оператор за деревом снимает дом Тони0:49 — чёрный экран0:50–1:01 — та же сцена, как и в 0:20 и в 0:401:02–1:13 — грохот и хныканье какой-то девушки на заднем фоне, Тони это слышит и идёт её успокаивать1:14–1:20 — Тони ещё о себе рассказывает, факты о жизни1:21–1:26 — опять грохот, стук и хныканье девушки на заднем фоне, и Тони не выдерживает и кричит, чтоб она заткнулась1:27 — чёрный экран и помехи1:28–1:35 — реклама детского магазина «Toys Us»1:36 — помехи1:37 — фон1:38–1:44 — Тони возвращается, но в другой одежде и садится на своё место1:45–1:59 — та же сцена, как и в 0:09 и в 0:292:00–2:02 — Тони показывает фото коалы на дереве2:03–2:10 — Тони продолжает рассказывать о себе2:11–2:15 — Тони злится и бьёт кулаками по голове2:16–2:21 — Тони успокаивается2:22–2:23 — Тони опять представляется по имени2:24 — помехи и чёрный экран2:25–2:28 — чья-то свадьба и чёрный экран2:29–2:41 — Тони опять говорит о себе2:42–2:50 — из рта Тони вылетает слайд-шоу, где показываются видео пляжа, улицы с машинами и лес(?)2:51–3:12 — Тони наконец-то дорассказывает о себе3:13–3:20 — появляются контакты Тони, а сам Тони встаёт и уходит, выключая камеру3:21–3:23 — помехи3:24–3:27 — фон и музыка с 0:013:28–3:29 — помехи и чёрный экран.Видео безопасно, можно спокойно его смотреть.Само видео:

