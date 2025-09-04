kuyang dayak

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:01

Причина: Стилистика автора сохранена

paperspadekazan120 Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 4-09-2025, 09:40 by

Данное видео было опубликовано 8 февраля 2011 года пользователем chebonk182 в «Ютубе». Судя по видео, это было снято в Индонезии.Мужчина снимал собачью клетку, где рядом с собакой лежала маска, которая позже двигала глазами и ртом. Сама маска, возможно, является Куянгом (Краусом) (читать ниже), но это не точно.Кто такая Куянг/Краус?Куянг/Краус (также известна как Ахап и Касу) — дух из фольклора Юго-Восточной Азии. Её тело состоит из головы, шеи, сердца, желудка и кишечника.Легенды гласят, что ранее дух была кхмерской принцессой, которую сжёг её любовник. До этого волшебница произнесла заклинание, чтобы уберечь принцессу от огня, но, к сожалению, оно проявилось поздно и в целости остался такой облик. Также есть легенды, что ранее дух была богатой женщиной, которая была одержима злым духом, а также есть ещё версия, что дух принадлежит женщине, которая хотела научиться чёрной магии, но что-то пошло не так и её голова с телом разделились.Сама Куянг находится под вечным проклятием голода и охотится на куриц и буйволов, а затем пожирает их кровь и выделения, а также охотится на беременных женщин и может привести к заболеваниям, а в некоторых случаях может пожирать ребёнка. Поэтому, чтобы уберечь беременных женщин, люди разбрасывают колючие ветки около дома, что мешает Куянг пройти к дому, а после родов женщины люди глубоко закапывают плаценту, чтобы скрыть от Куянг.Само видео:

Ключевые слова: Видео Ютуб легенда дух маска голова

Другие, подобные истории: