Смертельные файлы

I'm so happy.gif

Данный гиф был опубликован 24 июня 2014 года пользователем junxdaichi в «Ютубе». Также сам этот гиф известен под другими названиями, как I'M HAPPY/THE.gif. Сам гиф длится 24 секунды.

В первой половине гифа играет спокойная музыка, и на чёрном фоне изображён жёлтый смайлик с реалистичными глазами и ртом. Он улыбается, затем он разозлился, и его глаза стали чёрными, и сам смайлик потемнел. Затем 2 секунды идут жёлтые помехи, и ещё 2 секунды появляются фото давних лет, и до 17 секунды сопровождается криками. Затем на мигающем фоне появляется надпись «Have a nice day (Хорошего дня)» и висит так 5 секунд, затем 25 кадром появляется смайлик, но более тёмный, с пустыми глазницами и открытым ртом на половину лица. 2 секунды идёт лишь чёрный экран.

1 версия:


2 версия:


Новость отредактировал Летяга - 5-08-2025, 09:21
Причина: Стилистика автора сохранена
5-08-2025, 09:21
