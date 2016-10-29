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Страшно интересно / Легенды

Легенды леса Хойя Бачи

В этом видео я вам расскажу о нескольких легендах, которые окружают лес Хойя Бачи. В Трансильвании есть лес, в котором паранормальные явления стали едва ли не обыденностью. Раньше через лес пролегал наезженный тракт, по которому путники не боялись путешествовать даже ночью. Сейчас эта дорога практически заросла, а отправиться туда ночью рискнут разве что экстремалы. Или одержимые исследователи паранормального. В начале прошлого века лес стал меняться буквально на глазах. Прямые стволы деревьев постепенно изгибались под чудовищными углами. Почва зарастала густым мхом. Из леса постепенно исчезли звери, а за ними почти и все птицы. Поговаривали, что лесную чащу облюбовал сам дьявол...



Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:25
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 12:21 by Владимир СтанковПросмотров: 12Комментарии: 1
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Ключевые слова: Лес легенда загадка авторское видео

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Сегодня, 12:33
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