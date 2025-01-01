Ещё 2 найденных мной видео + бонус

Всем исәнмесез (здравствуйте), сегодня опять будут видео из всеми знакомого сайта + будет бонус.1) Paws.aviВидео:Данное чёрно-белое видео взято из всеми знакомого сайта Normal Porn For Normal People, содержание безопасно, но голова может напрягать. Длится 3 минуты. Аудио сопровождается тяжёлыми вдохами и вздохами.Содержание видео:Сначала на 5 секунд появляется чёрный экран с названием видео, затем человек снимает свою белую кошку (или кота), которая сидит в ванне между ведром и шваброй до 1:25 (изображение дёргается немного), затем камера на 5 секунд поворачивается, и на 1:30 камера показывает голову из папье-маше, и затем камера поворачивается, и через 5 секунд показывается, как кошка выпрыгивает из ванны на пол и до 1:42 доходит до унитаза. На 1:45 на унитазе опять появляется эта голова из 1:30, и до 2:35 человек снимает эту голову. 10 секунд идёт чёрный экран, затем на 5 секунд появляется краткое название сайта на оранжевом. Последние 10 секунд показывают чёрный экран.2) Impression.aviВидео:Это 2 часть видео Shack.avi (историю про это видео можно читать тут: https://4stor.ru/strashno-interesno/99547-normal-porn-for-normal-people.html). Видео странное, но аудио может напрягать, поэтому слабонервным не рекомендую смотреть.Содержание видео:Сначала человек поднимает камеру и видит мужчину в маске в полуразрушенной кухне. Затем этот мужчина берёт складной стул, складывает его и бросает на пол. Затем камера опускается и снова поднимается, но уже стоял складной стул без мужчины. Затем появляются плачущая девочка и маска мужчины, которая близко к камере была. Потом мужчина в маске сидел на лестнице и, возможно, плакал из-за своих содеяний в 1 части (Shack.avi), затем встал в ту же позу, в которой был на полуразрушенной кухне. Затем опять появляются плачущая девочка и маска мужчины, потом уже человек снимает мужчину в чёрном помещении около лестницы, и на этом видео заканчивается.Бонус:3) Arbeit macht freiВидео:У этого видео нет истории, но если вы хотите найти историю видео, то вы максимум найдёте только происхождение этой фразы (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei).Содержание видео:Сначала показывается чёрный экран, затем появляются кадры головы офицера около решётки, потом уже под реверсную музыку офицер мотает головой и поднимает руки, затем в конце офицер в клетке(?) под жуткую музыку дёргается в конвульсиях.Видео жуткое, слабонервным лучше не смотреть.На этом у меня всё, всем рәхмәт (спасибо) и сау былыгыз (до свидания).

