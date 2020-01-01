32Rabies_Car_Mortal2003.avi

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:46

Egor98 Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:45 by

Это видео было впервые упомянуто на одном боснийском форуме в 2003 году.На данном ролике видны сильные помехи, и как кто-то бежит по дому (видимо, по частному), присутствуют скрытые кадры, на которых изображены пёс и отрубленная человеческая рука. На видео запечатлён лес и слышны сильные шумы на звуковой дорожке, также ближе к концу можно услышать крики.Почти каждый, кто посмотрел это видео, заболел бешенством. Форум, на котором был выложен данный ролик, был закрыт, а оригинал видео был удалён. В оригинале, который длится больше одной минуты, были жуткие надписи на боснийском и фотографии животных с бешенством. В Ютуб для общего просмотра была загружена безопасная версия, из которой вырезали жуткие кадры.Видео:P.s: недавно я нашёл удалённую вторую часть этого видео!P.p.s: это видео вдохновило меня на создание своих смертельных файлов, вот они:

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