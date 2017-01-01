Мой опыт сеанса регрессивного гипноза и жизни между жизнями

Lynx Просмотров: 354 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:59 by

Меня давно интересовали мои прошлые жизни, и я очень хотела пройти сеанс регрессивного гипноза, чтобы узнать о каких-то из них. Когда я прочитала книги Майкла Ньютона "Путешествия души", "Предназначение души", "Воспоминания о жизни между жизнями" и "Жизнь между жизнями. Прошлые жизни и странствия души" (именно в этом порядке) о жизни нашей души между жизнями, то есть самой сути всех этих бесконечных перевоплощений (реинкарнаций), то заинтересовалась этим ещё больше.На официальном сайте М. Ньютона, указанного в его книгах, я нашла специалиста, внесённого в официальный список гипнологов в области LBL (жизнь между жизнями) и занимающегося практикой недалеко от моего города, и записалась на сеанс.Для тех, кто не в курсе, сразу скажу, что это не гипноз, после которого человек может вообще ничего не помнить и подвергнуться любому внушению, а погружение в глубокий транс, при котором наше сознание находится в особом изменённом состоянии и способно воспринимать информацию из спиритуального мира. Причем память обо всём сохраняется. Сам сеанс записывается на диктофон от начала и до конца. При повторном прослушивании CD с записью приходит дополнительная информация.Во время сеанса ощущаешь себя одновременно как в реальном, настоящем моменте, так и Там, в особом спиритическом пространстве или прежней жизни. Приходят образы, моменты жизни и живые эпизоды, как во сне, например. Это может сопровождаться ощущениями, вкусом или запахом. У меня были только видения и тактильные ощущения (не только руками, но и разными частями тела).Сначала сомневаешься, не игра ли это воображения и подсознания. Это естественная реакция разума. Но прослушав CD с записью сеанса, при этом получая новую информацию, я убедилась, что это не просто сон наяву или воображение, это действительно контакт со своей душой, духовным наставником (Гидом) и духовным миром.Многое, что я видела, ощущала, слышала, понимала и осознавала, я проговаривала вслух для аудиозаписи и для того, чтобы гипнолог мог помогать мне. Например, уточнять некоторые моменты или задавать подготовленные мной заранее вопросы. В некоторые моменты при необходимости гипнолог погружал меня в более глубокий транс, если я начинала выходить из него.В видениях, которые возникают перед внутренним взором, я иногда находилась в теле видимого мной персонажа, а иногда наблюдала его со стороны, как это бывает во сне. Причём, когда видишь эпизод или какой-то момент, то это как если увидеть эпизод из фильма, который уже когда-то видел. Вдруг приходит воспоминание или знание того, что было до этого и к чему это приведёт после. Тут же перемещаешься к моменту, который хочешь уточнить и получаешь следующую информацию. Если информация не идёт, задаёшь конкретный вопрос мысленно в пространство (или Гиду) и получаешь дальнейшую информацию. Иногда тебе дают понять (Гид или кто-то свыше), что или "доступ закрыт", или "в настоящий момент для тебя это неважно", или могут показать какой-то образ или предмет, и ты уже понимаешь этот символ и догадываешься, что имеется ввиду. Даются такие хорошие подсказки, что приходит понимание или осознание ответа. То, что я поняла не сразу, дошло до меня потом, в конце или после сеанса, а кое-что при повторном прослушивании записи. Не все ответы были даны. Кое-что знать мне или рано, или не нужно, или важнее знать кое-что другое, поэтому ответ не давался, чтобы в сторону не ушла.***Итак, после длительного медитативного расслабления и активирования правой половины мозга, отвечающей за образное восприятие, моя гипнолог ввела меня ещё глубже в транс. Пройдя фазы моей жизни, детства и внутриутробного периода, я очутилась в одной из моих прежних жизней в момент смерти, а позже и сцены из самой жизни.Я увидела одну из своих жизней, которая имеет отношение к моей настоящей жизни своими аналогиями. Я должна была увидеть именно эту свою жизнь, чтобы сделать соответствующие выводы и применить их для моей теперешней жизни.Я была мужчиной, жившем в одном из городов полупустыни (предположительно в районе Каспия; возможно, это была Хазария). Он/я занимался тем, что искал воду и полезные ископаемые в своём регионе. У меня были к этому природные способности, которые к тому же я усиливал кольцом с крупной бирюзой, сделанным из серебра. К этому кольцу была привязана прочная нить с грузом на конце, служившая мне маятником для поиска того, что я искал, особенно воды. Поиски воды и сокрытого в земле получались у меня очень хорошо, и я даже получил доступ к особым знаниям в этом направлении.По идее, я должен был всю оставшуюся жизнь ездить по разным поселениям и указывать людям найденные мной места для рытья глубоководных колодцев, чтобы облегчить жизнь простых людей. Но после того, как в одном городе на меня и моих друзей напали какие-то недоброжелатели, и я едва остался жив (друзей убили), то я предпочёл оставаться вблизи своего родного города, выезжая только в близлежащие селения и места, где искал и находил воду и полезные ископаемые. Всё это было более подробно, чем я здесь описала. Но иначе рассказ был бы очень длинным.Ещё шла речь о двух жизнях, но не так подробно. В одной я была нищей, старой больной женщиной, живущей на тихоокеанском берегу Южной Америки. Отрабатывала свои кармические задолженности и сделала это очень хорошо. В другой жизни я была кем-то вроде жрицы друидов. По крайней мере я занималась служением какому-то культу или чему-то, связанному с растениями. Достигла высот не столько в своём деле, сколько в духовном развитии. Эта жизнь была успешной.Видела я и своего духовного наставника (Гида). Хотя появился он не сразу, коммуницируя со мной мысленно, образами и ощущениями. Он предстал мне в образе мудрого доброго волшебника, что ли, так я его восприняла. Многое мне разъяснил в образах, ответил на многие вопросы. В конце беседы он предстал мне в своём энергетическом виде. Как ярко-синий овал с фиолетовой каймой по краю (соответствует VI уровню развития). И цвета удивительно насыщенные, искристо-лучистые.В какой-то момент, находясь в одном из мест духовного пространства, я увидела длинный стол со множеством разных книг. Каждая из книг символизировала одну из моих прожитых жизней. Между некоторыми книгами лежали предметы, имеющие отношение к этим жизням. Но про них я не спрашивала. Когда я спросила Гида о своем первом муже и нашем очень неудачном браке, он дал мне понять, что первый неудачный брак был не запрограммирован, но так получилось. Я выбрала из двух не того. Но благодаря этому неправильному выбору я разрешила много кармических загадок. Мой Наставник не стал углубляться в первопричины, сказав: "Сейчас тебе незачем вдаваться в подробности. Смотри, что произошло". При этом он вытянул из нескольких книг по одной тоненькой чёрной ниточке, собирая их все вместе. В его руках оказался целый клубок из них, хотя ниточек было не более десяти.- Ты преодолела и разрешила эту кармическую ситуацию, - продолжил он, - и справилась с этим достаточно хорошо. Теперь произошло вот что.Держа клубок в левой руке, он одним взмахом правой руки отсёк эти тянущиеся ниточки. Они оборвались и исчезли, а кармический клубок в его руке стал белым и тоже исчез. Когда я спросила, кто кому делал плохо в жизнях, что до такого дошло, то Наставник повторил, что сейчас меня не должно это заботить.Кроме того я получила подтверждение, что мой второй внук является инкарнацией (воплощением) как раз того мужчины, которого я должна была выбрать в мужья (он умер в 36 лет). Но вообще, Мудрецы неохотно говорят о новых воплощениях наших родных или знакомых, чтобы мы не проецировали наши прежние отношения на новые, так как эта душа находится в новом теле и имеет другую личность. Это знание не должно мешать нашим актуальным задачам.Было ещё много всего другого, но это основное. Также я получила много информации, касающейся моей жизни на данный момент.Также я получила информацию о причинах моих снов. Здесь на сайте я уже как-то писала, что вижу особые реальные сны. Причём они настолько реальны, что я каждый раз, находясь во сне, думаю, ну почему я считаю это сном? Это реально! Я несколько раз проверяла. Там я живу другой своей жизнью. В одной жизни я мужчина, в другой - молодая мама с двумя детьми. В остальных я являюсь собой, но с другой жизнью. В этих снах я даже помню своё прошлое (в каждой жизни своё), со всеми подробностями, как и в моей реальной жизни. Я знаю людей, их историю. Там я знаю расположение улиц своего города или населённого пункта, где какие здания находятся, что в них, расположение и предназначение внутренних помещений. Знаю расписание и направление электричек, автобусов. Я знаю там всё с подробностями. Но это не может быть воспоминанием о прошлых жизнях, так как время там наше, наш современный мир. Только вот телефоны и компьютеры там появились недавно, хотя транспорт довольно современный (самолёты, машины, поезда).Так вот, в книге Ньютона описывалось, что наша душа приходит на Землю (или в другие места) не полностью. Часть её остаётся в духовном мире и продолжает обучение там, а часть (30-80%) вселяется в тело и получает жизненный опыт на Земле. Поэтому, если мы вернёмся в свой духовный мир, нас встретят души наших умерших, даже если они уже снова воплотились на Земле в следующей жизни. Но я отвлеклась. Иногда душа решает прожить две разные жизни за раз, чтобы собрать как можно больше опыта и улучшить или наработать карму. Я думала, что может быть у меня как раз этот случай, и спросила об этом своего Гида. Но нет. Оказывается, подобные сны для меня являются тестовыми версиями жизней или жизненных ситуаций (возможно, в параллельных мирах, это не уточнила). Такие сны посылаются, чтобы сэкономить время жизни, вернее, чтобы пережить как можно больше разных ситуаций за одну жизнь. Но так как моделирование ситуаций в реальной жизни задействует других людей, их судьбы и прочее, к тому же у них есть тоже своя свободная воля, и из-за этого ситуация может пойти в другом направлении, поэтому проще смоделировать сон.Тестируют реакцию на события, действия и даже мысли и эмоции. Несмотря на то, что это "всего лишь" сны, этот опыт, достижения и промахи засчитываются точно так же, как и в реальной жизни. Засчитывается всё. Отличие от реальной жизни - отсутствие особых жизненных задач и возможность обходиться без еды и сна. Хотя я там иногда ем и сплю, просыпаюсь и даже вижу другие сны в этом сне, но это необязательно. Сценарии могут меняться высшими силами в зависимости от полученных результатов и новых целей.***Вот такую информацию я получила во время сеанса. После него энергетический канал остаётся ещё три дня открытым, хотя я ощущала это ещё в течении 5-6 дней. Этот сеанс LBL дал мне ответы на вопросы, на которые я искала ответы. Я осознала и поняла многие причинно-следственные связи, имеющие место в моей жизни. Это был очень полезный и позитивный опыт в моей жизни. И я, как и обещала, поделилась своими впечатлениями.Для тех, кто отнесётся к этому скептически или вообще не поверит этому, просьба выражать своё мнение в комментариях тактично и вежливо. Для меня было нелегко выложить это сугубо личное переживание на всеобщее обсуждение.

Ключевые слова: Реинкарнация наставник книги изучение знания регрессия

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