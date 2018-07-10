Внимание - ловец стресса

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Eifersucht Просмотров: 159 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:13 by

Мы стареем не от старости.Мы стареем не от старости,А от стрессов и тревог,От болезней, от усталости,Когда жизнь свою прожёгОт проблем и от ошибокИ от горя, и от бед,От пороков, что здоровьюНанесли огромный вредА, порой, и от предательстваСамых близких нам людейИ, конечно, равнодушиеСтарит нас ещё сильней… (Луиза Созинова, 2021год.).Началось это всё очень давно, когда я закончил восьмой класс… Мы всем классом решили встретить рассвет на озере, наш классный руководитель была в курсе, потому что всё это мероприятие обсуждалось в школе, все ребята и девушки были согласны. Закупили лимонаду, мясо на шашлыки. И отправились пешком на озеро, учительница была с нами. Я с бравадой перед девчонками, демонстрируя свои скудные мышцы, нёс ведро с мясом. И нёс все три километра, просто поставил изначально для себя такую цель. Я, без сомнений, выдохся в первые триста метров, но мне было стыдно признаться, что слаб и немощен, что из меня мужик никакой, потому я нёс всё равно, усердно «закусив удила». Первые триста метров были очень долгими в моём представлении, потому стал размышлять про себя, каким образом можно снять мышечную усталость и избавиться от такого невероятного напряжения. И я просто перевёл своё внимание на мизинец правой ноги. Мышечное напряжение ушло, расслабились мышцы, которые не были задействованы в силе переноса, и я благополучно преодолел все три километра пути с ведром груза в руке. И дело вовсе не в том, что меня заставили, многие одноклассники предлагали поменяться, просто я упорно не хотел сдаваться.Прошли годы, эту вещь я никогда не использовал, до момента, пока в возрасте сорока лет мне не прихватило спину. С месяц был на больничном листе, по началу сделали рентген (остеофиты поясничного отдела позвоночника…), поставили диагноз остеохондроз позвоночника.Всё конкретно обдумав после выписки, спустя пару тройку месяцев, я опять начал практиковать перенос внимания на мизинец правой ноги при переносе тяжестей. Также, как в юности, спадало напряжение незадействованных мышц и также из ниоткуда появлялась сила и выносливость. И вот совсем недавно во время прохождения медицинского осмотра я попросил медсестру сделать мне флюорографию пониже, помимо лёгких захватить и верхний поясничный отдел позвоночника (сейчас флюорография более информативна, чем было раньше, и сейчас можно получить снимок более чёткий, чем даже на рентгеновском аппарате), по этому снимку я впоследствии консультировался у врачей: остеофитов уже не было, они рассосались. Рентген с разных ракурсов и пониже, для более детального обследования и более точной оценки по их рекомендации, естественно, я не повторял, потому что это мне было не нужно. Да и доказывать кому-то с пеной у рта я не собирался. Спина не болит уже 15 с лишним лет. Физическая нагрузка не уменьшилась за это время, я всё также активен. Но регулярно при нагрузках перевожу внимание на мизинец правой ноги.Следующая бяка, которая не покидала меня со студенческих времён, – это гастрит (воспаление желудка), дуоденит (воспаление двенадцатиперстной кишки) и изжога. Замечал ещё в ВУЗе, что при сдаче экзамена и сразу после начинает болеть верх живота, порой впоследствии боли начинались и усиливались при каких-то скандалах на работе, ругательствах со стороны начальства, при мелких конфликтах с собственными детьми, с кем-то где-то в очереди и так далее. Несколько раз меня обследовали, ставили в разное время и гастрит, и дуоденит. Пугали, если не буду лечиться, то разовьётся язвенная болезнь. А я лечился – без толку. И только в прошлом году меня осенило: а что, если всё дело в стрессе, вернее, в усилении стресса мной самим по причине моего характера, может быть, воспитания или конституции. Я просто не справляюсь со стрессом. А что, если переводить внимание с мысленным отправлением виновника стресса куда-нибудь, как я перевожу внимание мышечного напряжения в мизинец. Ещё в армии меня поразили своей величиной деревянные бочки с огурцами, эти бочки были высотой чуть более 1,5 метра и диаметром около 90 сантиметров. И вот я мысленно стал переводить стрессовую ситуацию от себя в бочку из прошлого или сам мысленно забирался в эту бочку, оставляя стресс вне её. Представляете, дорогие читатели, гастрита нет у меня, прошёл. А если и начинаются боли в верхней части живота или изжога, я мысленно забираюсь в ту бочку – десять минут, и изжоги с болями как не бывало. Не надо никакого «Алмагеля», пищевой соды. Десять минут «пребывания» в бочке, и словно на свет народился.Итак, выводы:- Есть долговременный стресс, который мал по силе, но длителен по времени, задевающий качества «я», он обязательно участвует в развитии, так сказать, формирует прочное энергетическое основание: гипертонической болезни, болезней сердца (аритмии, миокардита, стенокардии), сахарного диабета второго типа, психических заболеваний, тяжёлых травм, туберкулёза. Тут дело в защите и обесценивании качеств «я», уже писал, как избежать и даже избавиться от этих болезней;- Есть кратковременный стресс, который огромен по своей силе, отчасти задевающий саму жизнь или создающий угрозу жизни, он обязательно участвует в энергетическом плане в развитии: артритов, артрозов, остеохондроза, атеросклероза, болезней сердца (инфаркты), гастрита, дуоденита, колита, язвенных болезней ЖКТ, дальнозоркости и близорукости, а также такой болезни, как старость и дряхлость;Стресс, и тот, и тот имеет необыкновенное по силе свойство накапливаться с годами. Всем читающим здоровья и просвещения.Кто что скажет? С удовольствием почитаю и отрицательные, и положительные комментарии.

Ключевые слова: Стресс внимание перенос внимания авторская история

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