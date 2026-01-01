Лес "Заря"

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:38

Причина: Стилистика автора сохранена

Кеззи123 Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:38 by

Лес "Заря" известная лесистая местность, находящаяся неподалёку от села "Алексеевка". Однако, там часто пропадают навсегда люди. Довольно часто обычным путешественникам в этой аномальной зоне приходится залицезреть "Синие Леса".Однако есть более опасное аномальное происшествие. Каждый год, ровно 27 января, из леса невозможно возвратиться. Ни один из тех, кто ходил по данной локации в эту опасную дату, никогда не возвращался. Это странно, ведь там работали спасатели МЧС, но и они знают эту странную тенденцию, так что лучше приезжать 27 января в 23:40, ждать сорок минут и только потом безнадёжно искать людей. После опроса жителей окрестных сёл один мужчина лет тридцати дал нам такую информацию.«Ну, это вначале было байкой, в которую мало кто верил, но затем переросло в правду. Всё началось с 1978. В этом году случилось неприятное событие: все отряды пионерского лагеря, а их было около ста человек, так и не вернулись с похода в лес. Это случилось 27 января ровно. Их тела так и не нашли. Пионерский лагерь запустел, но вскоре власти Советского Союза узнали об произошедшем и начали расследование. Длилось оно долго, но так и не было завершено. Расследовал, кстати, майор милиции Фролов, лейтенант милиции Фаворов да сын известного детектива Амперов в чине обычного милиционера, или я путаю, и это был сын Дорофеева, или они оба. Неважно абсолютно.В итоге туда поместили новые отряды и состав, а об этом было принято решение предать забвению. Далее многие ходили в эту роковую дату помянуть пропавших, но бесследно пропадали. Далее были смельчаки, пытающиеся задрать свой нос и показать свою храбрость, они уходили 27 января и не возвращались. Много слёз матери их пролили, да благо это стало в пример всем, да нерушимым принципом. Так туда никто и не отправляется 27 января, и вам не советую. Если уж есть желание прогуляться, то рекомендую либо ранее этого посетить лес «Заря», либо уже после этого опасного дня, двадцать восьмого там хорошо обычно, «Синие леса» во всей красе. Сама местность красивая, привлекательная, так что неудивительно, что там вообще что-то есть, кроме небольших избушек.Да и 27 января туда лесник на входе не пропустит ни за какие ценности, он вроде не слаб и, вроде, оружие у него-то есть сильненькое, в лесочке полно дичи, грибов, растений различных, всего там полно. Посещайте его, пожалуйста, но только не двадцать седьмого января, пожалуйста. До свидания, следователи».Было принято решение развесить по территории лесной местности «Заря» более ста камер видеонаблюдения. Далее, дождавшись 27 января, внимательно оперативная команда из десяти человек весь день записывала аномальные событийные моменты и конспектировала их. В итоге получилось так: ровно с 27 января 00:00 в лесу начинается сильное затемнение, свет будто превращается во тьму, везде видна пыль. Далее видно много различных затемнённых областей, которые остаются таковыми вплоть до 28 января 00:00, они излучены и будто имеют световую обводку, выглядит это неестественно. Далее по всей лесистой местности происходят падения деревьев. Они падают на всякое живое, будь-то на белок. Огромные норы проявляются в земле. Они большие, из них иногда вылезают странные животные. Эти существа явно всеядны. Их подробное изучение требует времени. Ближе к 22:00 27 января норы скрываются, их обитатели уходят далеко вглубь. А тем временем странные обведённые куски тьмы постепенно начинают растворяться, некоторые из них расширяются всё больше. Далее в лесу пропадают все шумы, а затем проходят тучи пыли, они огромны и, возможно, могут даже убить среднестатистического человека. Далее идут целые бури такой пыли, но ближе к 23:00 они постепенно завершаются. В промежутке с 23:00 по 00:00 (00:00 уже 28 января) сюда падают небольшие камешки, иногда они совсем небольшие и выглядят как астероиды и/или метеориты. Далее резко кислород пропадает оттуда, и вся атмосфера этого необычного участка лесного массива превращается в чистый (почти, есть немного примесей инертных газов, кислорода и углекислого газа). Далее всё приходит на свои места, но в последние 10 минут нарастает и приходит в свою сильную форму малое землетрясение, что мешает местным млекопитающим вести свой образ жизни. В последние 5 всё прекращается, небольшие толчки из недр земли пытаются потрясти лес «Заря», но безуспешно. Было принято решение разыскать этих млекопитающих из нор и продолжить исследования. Для этого построили небольшое исследовательское здание ПАИ-1, оснащённое входом и самой исследовательской. Тут и будет теперь дислоцироваться расследование.

Ключевые слова: Лес исчезновения людей видеокамеры авторская история

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