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Обзор страшных игр

Страшно интересные компьютерные игры The Secret World и Skyforge.

Публикуется в сокращенном виде, так как статьи очень большие.

The Secret World

Страшно интересные компьютерные игры The Secret World и Skyforge.

Вышедшая наконец из зоны бета-тестирования The Secret World насквозь пронизана теорией заговоров, легкой лавкрафтовщиной и тяжелым, затяжным зомби-апокалипсисом. Мир здесь разделен на три лагеря. Фанатичные тамплиеры убеждают неофитов в том, что высокая миссия их организации — борьба со злом. Иллюминаты плевать хотели на зло, добро, храмы и храмовников: им нужна власть и деньги — просто и со вкусом. Дальневосточное объединение «Дракон» свою идеологию строит вокруг борьбы порядка и хаоса. По факту же все три секретных общества стремятся к тайному, но всеобъемлющему контролю над миром. И, судя по всему, у них неплохо получается. У всех.

Вне зависимости от избранной стороны игра для нас начинается с приглашения. Приятный — или не очень — человек сообщает герою о его избранности и настоятельно рекомендует как можно скорее явиться в штаб секретного общества для инструктажа, обучения и получения первых заданий. Буквально с порога наш персонаж, еще не успев толком опомниться, уже оказывается в вихре сюжетных приключений.

Наш герой может владеть тремя типами оружия. К каждому типу, в свою очередь, относятся три подвида убийственных инструментов. В ближнем бою работают мастера клинков, молотов и кастетов. Дальний бой представлен исключительно «огнестрелом» — пистолеты, винтовки и дробовики запросто снесут голову как зомби, так и человеку. Маги замешивают свои чары на силе стихий и на крови либо черпают силу из хаоса.

К счастью, уж в чем-чем, а в «гринде» The Secret World обвинить нельзя. Выбравшись из стартовой, обучающей локации — Лондона, Нью-Йорка или Сеула, — мы попадаем сразу в самую гущу квестовых событий.

Наряду с самыми обычными поручениями вроде «пойди и убей» или «собери припасы» здесь есть шпионские миссии и расследования, которые заставляют вспомнить о блистательном адвенчурном прошлом Funcom. Наткнувшись на труп уборщицы посреди наводненного живыми мертвецами города, мы внезапно выходим на след шпионской миссии, ищем секретный код — и с разочарованием обнаруживаем, что наше иллюминатское начальство вовсе не заинтересовано в расследовании этого дела, потому что именно иллюминаты стоят за разведывательной операцией изначально. При этом, если включить встроенный веб-браузер, который выбрасывает нас в самый настоящий интернет с настоящим Google внутри, можно обнаружить, что фамилия священника, за которым шпионила покойная уборщица, совпадает с фамилией известного писателя-новеллиста.

Лавкрафт-то с Silent Hill вместе и подводят нас еще к одной особенности The Secret World. Здесь действительно очень мрачная атмосфера в целом. Разработчики не скрывают своего стремления сделать из игры если не хоррор, то хотя бы нуар.

Skyforge

1

Действие игры разворачивается на планете Элион, получившей своё название в честь первого покровителя, великого бога Элая. Во времена его правления мир был в безопасности. Но однажды произошла величайшая трагедия — Элай исчез. Захватчики с других планет посчитали Элион, лишенный своего могущественного защитника, легкой добычей. И с тех пор армии пришельцев пытаются подчинить её. Каждое такое нападение не проходит бесследно. После исчезновения Элая на планете стало появляться все больше бессмертных. Они объединяются во имя общей цели — защиты Элиона от захватчиков.

Персонаж является бессмертным героем с магическими способностями и технологичной экипировкой, зависящими от выбранного на данный момент класса.
Персонаж имеет культ последователей, которые обеспечивают одну третью часть от всего его могущества. В определённый момент игры герой обретет возможность принимать божественный облик и использовать мощные способности, такие как исцеление во время боя. Принимая божественную форму, персонаж становится в два раза больше, скорость его передвижения, радиус атак и наносимый урон увеличиваются, а место привычного бега и прыжков занимает левитация. Здоровье персонажа возрастает в восемь раз, а для обычных атак он становится практически неуязвимым. Если герой освоил несколько классов, у него появляется значительное преимущество — возможность менять их посреди боя и использовать специальные «божественные ультимативные умения» разных групп классов.

Ранее в игре был так называемый «Атлас развития», замененный на бастионы и классовые храмы в обновлении «Новая Эра». Он представлял собой некую карту, состоящую из вершин-достижений, и позволял увидеть всю цепочку возможного развития персонажа: классы, таланты, умения и характеристики. При этом характеристики являются общим атрибутом персонажа. Взятые при прокачке одного класса, они не исчезнут, если переключиться на другой. Также имелся «божественный атлас», открываемый вместе с божественной формой.

В игре есть кланы, называемые пантеонами на античный манер. Для образования пантеона достаточно одного бессмертного и небольшого количества внутриигровой валюты. В дальнейшем необходимо набрать как минимум несколько новобранцев. Участники пантеона имеют доступ к различным бонусам, постройкам и исследованиям.

В игре также присутствует «Битва пантеонов» — масштабные соревнования на 100 человек от каждого пантеона. 50 человек при этом отправляются на PvP-битву, и ещё 50 будут принимать участие в PvE-испытаниях. Бой ведется за обладание т. н. «небесными храмами» и будет проходить еженедельно. В случае успеха победители на неделю получают право владения той или иной территорией, которая приносит доход и уникальные награды. Это может быть, например, усиление верхнего (общего) атласа, костюмы, средства передвижения, а также кредиты, искры и расходные ресурсы. С 2018 года PvE-испытания убраны из битвы пантеонов.



Новость отредактировал Летяга - 1-08-2026, 14:58
Причина: Стилистика автора сохранена
1-08-2026, 14:58 by swandanceПросмотров: 58Комментарии: 0
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