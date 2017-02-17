Ловец снов

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:08

Юлия Рысь Просмотров: 646 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 08:08 by

После определенных событий в жизни, стали мучить ночные кошмары. Бывало, за ночь просыпалась несколько раз или вовсе не спала. На глаза однажды попалась такая вещица, как ловец снов. Видела такую штуку много раз в гостях, попадались статьи, которые больше воспринимались как реклама очередного новшества в интерьере. Вот и не зря написала, что "попалась на глаза", выбирала именно исходя из внешней привлекательности, просто надоело на пустую стену любоваться, подходящей картины не нашла, а это чудо очень подходило к обоям.В общем, купила, повесила над кроватью. Первые месяца два ничего не происходило. Сам ловец настолько примелькался, что я про него забыла и даже не замечала. Кошмары особо сниться перестали, так как сну предшествовали долгая прогулка на свежем воздухе и ромашковый чай.Однажды ночью проснулась от странного звука, будто что-то шелестит и побрякивает. Даже обрадовалась, потому, что снилась какая-то хрень. Через пару минут, когда глаза к темноте привыкли, до меня дошло, что это ловец такие звуки издавал благодаря тому, что его хлястики с бусинами и перьями начали колыхаться как от сквозняка, но дверь в комнату и окно были закрыты. Никакой вибрации по стенам тоже быть не могло. Что это было до сих пор не понятно. Продолжаю наблюдение.

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