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Истории из жизни

Ловец снов

После определенных событий в жизни, стали мучить ночные кошмары. Бывало, за ночь просыпалась несколько раз или вовсе не спала. На глаза однажды попалась такая вещица, как ловец снов. Видела такую штуку много раз в гостях, попадались статьи, которые больше воспринимались как реклама очередного новшества в интерьере. Вот и не зря написала, что "попалась на глаза", выбирала именно исходя из внешней привлекательности, просто надоело на пустую стену любоваться, подходящей картины не нашла, а это чудо очень подходило к обоям.

В общем, купила, повесила над кроватью. Первые месяца два ничего не происходило. Сам ловец настолько примелькался, что я про него забыла и даже не замечала. Кошмары особо сниться перестали, так как сну предшествовали долгая прогулка на свежем воздухе и ромашковый чай.

Однажды ночью проснулась от странного звука, будто что-то шелестит и побрякивает. Даже обрадовалась, потому, что снилась какая-то хрень. Через пару минут, когда глаза к темноте привыкли, до меня дошло, что это ловец такие звуки издавал благодаря тому, что его хлястики с бусинами и перьями начали колыхаться как от сквозняка, но дверь в комнату и окно были закрыты. Никакой вибрации по стенам тоже быть не могло. Что это было до сих пор не понятно. Продолжаю наблюдение.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08 by Юлия РысьПросмотров: 646Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Ловец снов ночь сны пробуждение авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 10:04
+6
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Комментариев: 633

Хорошая история+++
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#2 написал: strangerr
Сегодня, 11:17
0
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Комментариев: 9
Поставил плюс, история интересная. Заинтриговали)
Зарегистрирован: 18.04.2017
#3 написал: WR weidertv
Сегодня, 12:46
0
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оуу, может эта история фентези?)
Сразу поинтересовался что это может быть)
Зарегистрирован: 5.07.2021
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 19:14
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 877
Я ловца снов сплела недавно, потому что надоело, что не снится ничего.
Сны пошли предельно странные, но ненадолго. Даже не уверена, что это было связано с ловцом.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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