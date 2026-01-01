Синие Леса

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Кеззи123 Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:07 by

Синие леса — странное явление лесов «Заря» и «Большой Грибной». Проявляется изменением цвета листьев у лиственных деревьев и иголок у хвойных, всех растений в принципе, а также грибов и лишайников в синий цвет. Он варьируется от тёмно-синего, похожего на лазурит, вплоть до светло-синего, похожего на небеса. Само это паранормальное событие происходит повсеместно по этим лесам. По исследованиям учёных-биологов, цвет меняется из-за так называемого «Пятого времени года», также известного как «Синия». О вышеперечисленном времени года знают только местные лесники. По преданию, он идёт примерно пять месяцев, а именно с января по май, месяцы имеют свои названия: первый месяц «Синионай», второй месяц «Олмай», третий месяц «Тропай», четвёртый месяц «Каргай», пятый месяц «Жифай». Во время «Пятого времени года» у всех жителей окрестных поселений наблюдается смена характера, появление других аномалий, таких как «Защитник леса «Заря» — подобие миража, который сопровождается бодростью и приливом сил. Также учёный Фаддеев определил другую причину синеватого оттенка у местных растений — странное световое явление, проявляющееся синим цветом у лиственных и хвойных деревьев, всех лишайников, растений да грибов. Ураган «Андромеда» проходил в этих лесах «Заря» и «Большой Грибной» — при его появлении в данной местности появлялось уже другое природное аномальное явление — «Синовея», при которой у людей ухудшалось здоровье, а весь лес был в различных необычных образах.

Ключевые слова: Лес растения время года авторская история

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