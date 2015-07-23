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Страшные Арты

Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей

Канадские художники, объединившиеся в команду Revenant FX, питают слабость к фильмам ужасов. Вдохновлённые такими фильмами, как "Ходячие мертвецы", "Рассвет мертвецов" и "28 дней спустя", они создают ужасающих садовых гномиков, способных испугать любого, кто незаконно проникнет на территорию чужого сада!

Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей
Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей


Автор - Revenant FX.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:11
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 13:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 70Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Дизайн ужасы сады страшные арты

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 13:12
+2
Группа: Редакторы
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Публикаций: 164
Комментариев: 2 055
Плюсанул))
Заверните парочку.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:17
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2244|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 706
Аххах! симпатишные) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: krux
Сегодня, 13:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Да тут и званые гости задумаются, а сюда ли их звали)
Зарегистрирован: 24.04.2018
#4 написал: Летяга
Сегодня, 17:09
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 553
Очень даже полезные штуки!
Вот ещё актуальный декор для дачного участка:

+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:26
+1
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Репутация: (1658|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 261
А я мечтаю о садовых фигурках. На,солнечных батареях. Но не таких.
Русалки, водяные, лешие, кикиморы, змей горыныч.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Sniff
Сегодня, 21:29
+1
Группа: Авторы
Репутация: (172|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 383
Гадские какие гномики!) Плюс за гаденышей))
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#7 написал: Шерри
Сегодня, 23:44
0
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Публикаций: 33
Комментариев: 411
Жуть какая. Я бы тоже парочку прикупила))+
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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