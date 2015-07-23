Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостей

Садовые гномики-зомби, которые защитят от непрошенных гостейКанадские художники, объединившиеся в команду Revenant FX, питают слабость к фильмам ужасов. Вдохновлённые такими фильмами, как "Ходячие мертвецы", "Рассвет мертвецов" и "28 дней спустя", они создают ужасающих садовых гномиков, способных испугать любого, кто незаконно проникнет на территорию чужого сада!
Автор - Revenant FX.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:11
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 13:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 70Комментарии: 7
Ключевые слова: Дизайн ужасы сады страшные арты