Миражи села Аскулы

В селе есть якобы чудодейственный источник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:19

Mina Harker Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 22:19 by

Это село с непривычным для русского уха названием вот уже несколько сотен лет стоит в самом центре Самарской Луки, что на Средней Волге. Время основания этого поселения можно определить лишь приблизительно. Во всяком случае, известный путешественник и исследователь российских просторов Петер Паллас, побывавший в этих местах в 1769 году, уже тогда писал о селе Аскулы в своем дневнике как о «старинном».Хотя первое письменное упоминание о селе Аскулы в документах датируется 1740 годом, специалисты не сомневаются, что поселение было основано гораздо раньше. Оно значительно старше крепости Самара, которую князь Григорий Засекин поставил около места впадения одноименной реки в Волгу в 1586 году. Скорее всего, первыми на этом месте поселились тюркоязычные волжские булгары. И произошло это не позже 1236 года, когда по Самарской Луке на запад шли орды хана Батыя. Слово «Аскулы» имеет тюркское происхождение и означает «нижняя вода».Тогда, 800 лет назад, татаро-монгольское войско стерло с лица земли соседнее булгарское поселение, расположенное в 15 верстах от Аскулы, которое в археологической среде ныне известно как Муромский городок. При раскопках здесь до сих пор находят обгоревшие стены разоренных домиков, среди которых встречаются наконечники татарских стрел и копий.Почему пришельцы разорили Муромский городок, но не тронули соседнее село? Это объясняется расположением поселений. Первое из них находилось на открытой местности, а вот Аскулы до сих пор стоят в кольце густого леса. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в XIII веке именно лесные чащи стали спасением местных жителей от кочевников.В окрестностях села Аскулы начинаются две древние овражные долины, которые местные жители называют Ширяевским и Аскульским буераками. Эти места испо-кон веку считаются местом концентрации аномальных явлений. Здешние крестьяне за сотни лет общения с дикой жигулевской природой не раз сталкивались с таинственным. Память о таких встречах сохранилась для последующих поколений в виде сказаний и быличек о так называемых подземных жигулевских старцах, которые чаще всего встречались людям в верховьях Ширяевской долины.Местные легенды издавна привлекали к себе внимание российских писателей. Вот, например, как описываются эти таинственные подземные отшельники в романе П.И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах»: «Кирилловы горы расступаются... Выходят старцы лепообразные, в пояс судоходцам поклоняются, просят свезти их поклон, заочное целование братьям Жигулевских гор...» Кирилловы горы находятся в Нижегородской области, у святого озера Светлояр, которое считается еще одной аномальной зоной России.Протекающую по Самарской Луке речку упоминает в своих записках 1636 года путешественник Адам Олеарий. Но здесь он, видимо, ошибся в описании, потому что обычно дно Аскульского буерака всегда сухое, но вот весной по его руслу потоком катятся талые воды. Из-за этого овраг и приобретает вид довольно заметной и бурной речки. В мае 1636 года это обстоятельство, скорее всего, и сбило с толку Адама Олеария.Еще имеются многочисленные свидетельства, что поля близ села Аскулы -одно из тех мест на Самарской Луке, где практически ежегодно наблюдаются так называемые английские круги. Так в уфологической среде называют участки сельскохозяйственных посевов, на которых неожиданно для наблюдателя появляются видимые лишь с воздуха круги, кольца или их сочетания.Эти круги чаще всего обнаруживают ранним утром. Вот рассказ на эту тему сызранского исследователя аномальных явлений Николая Новгородова.- Летом 1991 года я ехал со своей семьей на машине из Тольятти в Сызрань. Переправились через плотину Волжской ГЭС, проехали село Александровка - и вдруг у края пшеничного поля мой брат Борис, ехавший с нами, воскликнул: «Смотрите, круги! Английские круги!»Их было около двух десятков, диаметром от одного до сорока метров. Попадались эллипсы и спирали, внутри которых сохранились участки нетронутых колосьев - этакие «пятачки» диаметром сантиметров в двадцать. Потом мы заметили на поле несколько треугольных проплешин, напоминающих следы каких-то опор».Есть и более свежие свидетельства о наблюдении кругов на полях не только возле Аскулы, но также у соседних сел Сосновый Солонец и Березовый Солонец, у села Мордово, заповедного кордона Чурокайка и в некоторых других местах. Рассказы об этом местных жителей записывают члены самарской неправительственной организации «Авеста».Легенды и былички жителей сел Самарской Луки еще во второй половине XIX века начал собирать известный писатель и фольклорист Дмитрий Садовников, автор текста песни «Из-за острова на стрежень». Еще тогда он обратил внимание на то, что большинство местных преданий и сказаний сходятся на одном и том же легендарном персонаже - хозяйке (или волшебнице) Жигулевских гор. Согласно легендам, она живет в таинственных пещерах в глубине горного хребта, лишь иногда появляясь на поверхности и показываясь людям.Если ей в это время повстречается добрый молодец, то хозяйка может пригласить его к себе, в подземные чертоги, обещая сказочные богатства и вечную жизнь. Однако до сих пор все молодцы, встретившиеся волшебнице, отказывались от этих благ, и потому подземная владычица вот уже. тысячи лет оплакивает свою тоску и одиночество. Эти слезы и текут из скалы в урочище Каменная Чаша, где находится единственный водный источник Жигулевских гор.С хозяйкой этих мест связывают и другой феномен из здешнего фольклора - так называемый мираж Мирного города, он же фата-моргана. Согласно описаниям, иногда перед крестьянами сел Аскулы, Сосновый Солонец, Ануровки и некоторых других в утреннем тумане представало необыкновенное видение. По рассказам сельчан, оно выглядело как фантастический город со старинными домами, башнями и крепостными стенами, словно бы висящий в воздухе на фоне туманной дымки.Обычно это представление продолжалось лишь несколько минут, а потом оно исчезало так же внезапно, как и появлялось. Конечно же, народная молва приписывала возникновение таких «картинок» волшебным чарам хозяйки Жигулевских гор, которая иногда вот таким образом развлекалась сама и развлекала местных жителей.А еще в преданиях говорится, что подземной волшебнице служат странные существа - прозрачные белые карлики, сквозь которых видны окрестные деревья и кусты. Они могут внезапно исчезать в одном месте и тут же появляться в другом. Как и старцы, карлики зачастую внезапно появляются перед утомленным пешеходом, чтобы вывести его прямо к дому, а затем, сделав свое доброе дело, на глазах у всех словно проваливаются сквозь землю.Первопоселенцы Самарской Луки поначалу боялись властительницы жигулевских подземелий и потому без нужды бродить по лесам не рисковали. Однако вскоре они убедились, что волшебница отличается мирным нравом. Людей она никогда не обижала, и даже более того - иногда помогала им в беде.По мнению исследователей из группы «Авеста», многие из легенд Самарской Луки имеют под собой вполне реальную основу. В частности, в ряде точек волжской излучины ученые не раз фиксировали необъяснимые всплески или падения уровня электрического, электромагнитного и гравитационного полей, отмечали исходящие из недр потоки радиационного излучения или наблюдали другие физические аномалии. Но пока у них существуют лишь гипотезы о природе всех указанных явлений, которые еще требуют экспериментальной проверки.Автор: Валерий Ерофеев.

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