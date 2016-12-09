От тайны к тайне

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:03

kusi Просмотров: 31 Комментарии: 2 +2 Вчера, 18:03 by

Время раскроет тайны, те, что хранят века.В жизни все неслучайно - знает навернякаОн, одинокий странник, наполовину зверь,Сам для себя изгнанник с грузом былых потерь...Там, на краю сознанья, громкий услышит рыкИ оголит мгновенно белый, как мрамор, клык.Что ему скажут предки - знает всё наперёд,На пепелище встретит ту, что растопит лёд.

Ключевые слова: Тайна пепелище лед авторский стих

Другие, подобные истории: