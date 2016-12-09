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Стихи

От тайны к тайне

От тайны к тайне
Время раскроет тайны, те, что хранят века.
В жизни все неслучайно - знает наверняка
Он, одинокий странник, наполовину зверь,
Сам для себя изгнанник с грузом былых потерь...
Там, на краю сознанья, громкий услышит рык
И оголит мгновенно белый, как мрамор, клык.
Что ему скажут предки - знает всё наперёд,
На пепелище встретит ту, что растопит лёд.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:03
Вчера, 18:03 by kusiПросмотров: 31Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Тайна пепелище лед авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:21
0
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Репутация: (1881|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 289
Конечно встретит) как без этого +++++ красиво
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:33
0
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Репутация: (1312|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 572
Очень завораживающий стих, как мелодия!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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