От тайны к тайне
Время раскроет тайны, те, что хранят века.
В жизни все неслучайно - знает наверняка
Он, одинокий странник, наполовину зверь,
Сам для себя изгнанник с грузом былых потерь...
Там, на краю сознанья, громкий услышит рык
И оголит мгновенно белый, как мрамор, клык.
Что ему скажут предки - знает всё наперёд,
На пепелище встретит ту, что растопит лёд.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:03
Вчера, 18:03 by kusiПросмотров: 31Комментарии: 2
Ключевые слова: Тайна пепелище лед авторский стих