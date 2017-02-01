Липецкая область: Тайны усадьб, призраки заброшенных деревень, дьявольские места и НЛО

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:09 by

Липецкая область тоже может гордиться своими аномальными зонами, так как сюда обожают прилетать НЛО, а заброшенные деревни и усадьбы хранят много тайн, связанных с кладами и призраками. Сейчас вы посетите такие аномальные зоны и дьявольские места, хранящие истории о колдунах.Начнем с Захаровки, где стоит полуразрушенный особняк князей Романовых. Сюда приезжал Николай II вместе со своей возлюбленной Матильдой Кшесинской. В одной из беседок балерина танцевала во время репетиций, а также потеряла золотой браслет, подаренный императором. Его до сих пор не могут найти любителей кладов, да и само здание сильно пострадало после пожара. Недалеко отсюда на реке Олым есть источник с целебной водой, который часто посещала эта пара, после чего запасы воды увозились для примы в Петербург.В селе Спасском ранее стоял прекрасный дом купца Полякова, от которого потом уцелел лишь флигель. Вся столичная знать бывала в этом уголке на ярмарках коней, а будущий шахматист Александр Алехин вместе со своим отцом не только принимал участие в турнирах, но и показывал свои навыки в игре, побеждая бывалых любителей такого досуга. Усадьба в Борках поражает гостей готическими очертаниями, да и село славится аномальными уголками. Отдельный маршрут посвящен дьявольским местам, куда мы с вами сейчас отправимся.Поросшее лесом урочище скрывает огромный камень в виде стола, возле которого расположились природные стулья и пуфики. Местные жители не рекомендуют ходить сюда из-за шабаша ведьм и колдунов, совершаемых здесь ранее. На склоне можно заметить огромные валуны, разбросанные на разных участках, а предание поведает о разгневанном черте, крушившем свою мебель. Территория действительно смотрится зловеще и не слышно птичьего пения, но историки расскажут о рамонском колдуне Роде и его местном собрате, помогающем в исцелении Евгении Ольденбургской. Представительница дома Романовых страдала от лейкемии, но медики не могли помочь ей поправить здоровье. Страшный обряд с использованием крови младенца на столе не только вернул даме силы, но стал причиной ее влечения к колдуну. Узнав о таком кошмаре, ее супруг лично убил злодея осиновым колом.Выйдя отсюда сразу можно оказаться на Провалище, куда кроме НЛО еще обожают наведываться светящиеся шары и молнии бьют из-под земли. Многие ученые наблюдали представления объектов, выделывающих в воздухе различные пируэты. Во время войны два самолета внезапно разбились по неизвестным причинам, после чего болгарская летчица совершила аварийную посадку, чтобы не стать жертвой аномальной зоны. Еще одним загадочным местом стали берега реки Паники с лугами ковыля и зловещим садом камней ведьм. Он был создан природой в ледниковый период, но легенда гласит о влюбленных, живших рядом в одной деревне. Родители жениха не хотели его свадьбы с бедной девушкой, да только не лежало сердце парня к богатой избраннице. От горя его любимая бросилась отсюда вниз и разбилась, а юноша часто приходил сюда в тоске, пока не увидел девушку живой, но с копытами вместо ног. Оборотнем стала из-за греха его первая любовь, так что после таких событий место считается проклятым.Красный Буерак скрывает на дне оврага россыпи причудливых камней, похожих на различных героев из былин, а рядом лежит языческий жертвенник. Тут можно ощутить древнюю силу предков, после чего стоит посетить окрестности села Попова, где в дубовой роще виднеется валун с отверстиями, из которых бежит вода. Возле него 300 лет назад встречались юноша и девушка, пока татары во время набега не забрали суженного красавицы в плен. До того момента пара успела обвенчаться, так что жена ждала супруга 12 лет и родила ему дочь, которую счастливый отец увидел после своего освобождения русскими солдатами. Если выпить воды из этого места, можно сохранить верность в браке.В Задонском районе возле заброшенной деревни находится пруд, где водятся крупные караси. Вот только при входе в нее невольно возникает чувство страха, как будто невидимые силы запрещают живым посещать это место. Не слышно вокруг пения птиц и тишина стоит жуткая, а рядом виднеется старое кладбище. Рыбаки ночью решили взять пару бревен на дрова, но приехав к пруду, были в шоке. Трос остался на месте, но 5-метровые материалы исчезли, после чего они вернулись назад, и нашли следы дерева возле могил. Днем тоже не удалось отыскать пропавшие дрова, а дальше люди решили быстрее уехать из обители покойников, не желающих отдавать свое добро.Мужчина из села Головщино стал свидетелем появления загадочного существа, шаги которого были слышны на тропе к саду. Он не смог разглядеть его в темноте, но видел, как за пару прыжков чудище преодолело 5 метров вместе с сеткой — рабицей. Местные жители часто рассказывают о ведьмах и странных голосах, доносящихся ночами на улице. Возле Капитанщино на лесном холме есть место, где всегда прохладно даже в сильную жару, а еще можно увидеть сосны с покореженными стволами.Не обошли аномалии стороной Липецк, где на улице Вермишева стоит дом, в котором люди умирали каждый день по разным причинам. Жильцы винили в этом ритуальную мастерскую, притягивающую сюда смерть, а дальше решили вызвать священника. Вот только здания расположилось на территории кладбища, так что неудивительно, что в нем происходили такие события. Возле этого места находится овраг с негативной энергией, так что в районе полно наркоманов, насильников и алкоголиков, а также люди страдают онкологией. Ниженку и кинотеатр “Октябрь” строили на болотах, где жила разная нечисть, а возле Каменного лога есть центр зла и раздора, где зафиксировано самое большое количество лиц с психическими заболеваниями.Автор: Ирина Решетникова.

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