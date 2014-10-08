Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

Lynx Просмотров: 102 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 20:53 by

Эта публикация о таинственном поселке, который когда-то расцветал в Свердловской области, но был внезапно покинут жителями. По какой причине - неизвестно до сих пор.Растесс был основан XVI веке для обслуживания Бабиновского тракта, единственной на тот момент дороги, которая соединяла европейскую часть России с Тобольской губернией. Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) — дорога через Урал из Европейской России в Сибирь от Соли Камской до Верхотурья. Открыта в 1597 посадским человеком Соликамска Артемием Бабиновым и получила в честь него своё название. С 1598 года заменила Чердынскую дорогу.В Растессе путники останавливались на отдых, ямщики меняли лошадей и жили служивые люди, которые охраняли тракт и поддерживали его в исправном состоянии (позже были построены новые дороги в Сибирь, южнее этой). В посёлке была православная церковь, волостное правление, церковно-приходская школа. Позже появилась метеостанция. В XIX веке рядом стали разрабатываться золотые и платиновые прииски, на которых жители улучшили своё благосостояние.Жители исчезли из посёлка в середине XX века. До сегодняшнего дня неизвестны причины ухода населения. По свидетельствам очевидцев, дома и хозяйства в посёлке покинуты так, будто жители должны в скором времени прийти обратно. По одной из версий причиной, по которой опустела деревня, является вольное поселение заключённых (находившееся неподалёку), которые раскапывали могилы в надежде найти золото и грабили дома местных жителей, которые вынуждены были уходить на заработки в соседние поселения, откуда возвращались только на выходные. Несмотря на запущенность, в посёлке сохранилась старая дорога, которую избегают из-за суеверий охотники и путешественники.Вот такая вот предыстория поселка. Что касается настоящего времени, то к 2015 году не осталось ничего, кроме могильных плит.Самой мне довелось их увидеть, так как в этом же 2015 году, когда я поехала в отпуск домой, мне удалось договориться с группой таких же "путешественников", как и я. Погода тогда была сухая, нам повезло, и мы добрались без месива грязи.Но далеко не могильные плиты сейчас интересуют людей. Растесс считается одной из аномальных зон Свердловской области. Если с исчезновением людей на данный момент еще немного понятно (возможно, что грабеж и разбойничество, а не мистика), то как объяснить странные светящиеся шары и световые столбы? В течение последних 30 лет неоднократно поступали сообщения о якобы наблюдавшихся в районе поселка НЛО и необъяснимых световых лучах. Среди населения близлежащих поселков ходит множество легенд и мифических историй о нечистой силе. Так некоторые жители рассказывали о русалках и о странных тенях, которые бродят среди раскопанных могил.Кстати, о раскопанных могилах слухов гораздо больше, чем о самих аномалиях. Ведь поселок был очень богатым, хоронили умерших с почестями и со всеми богатствами, поэтому мародеры денно и нощно рылись в могилах, даже не удосуживаясь закопать их обратно. В Растессе появлялись и современные копатели, но удача повернулась лицом лишь к одному. Он нашел массивный перстень.Сейчас интерес к поселку не иссяк. Кто-то до сих пор надеется найти там что-то ценное, а кто-то - увидеть аномальное, тайное.Честно сказать, мы там не увидели ничего такого, хотя чувство беспокойства было. Может, просто потому, что всяких рассказок наслушались и начитались.Но все это забывается и меркнет перед природой, которая за долгие годы очень постаралась все спрятать от людских глаз.А по весне и раннему лету до Растесса и вообще не доберешься, а когда доберешься - зелени с роем комарья столько, что ничего не найдешь и не разглядишь.Очень жаль этот поселок, который когда-то был самым зажиточным и приносил хороший доход. Теперь все это ушло в глубь времени, оставив только тайну, покрытую мраком.

Ключевые слова: Поселок урочище тракт разрытые могилы мародерство заброшенный поселок светящиеся шары авторская история

Другие, подобные истории: