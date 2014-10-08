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Заброшки

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни


Эта публикация о таинственном поселке, который когда-то расцветал в Свердловской области, но был внезапно покинут жителями. По какой причине - неизвестно до сих пор.
Растесс был основан XVI веке для обслуживания Бабиновского тракта, единственной на тот момент дороги, которая соединяла европейскую часть России с Тобольской губернией. Бабиновская дорога (Бабиновский тракт) — дорога через Урал из Европейской России в Сибирь от Соли Камской до Верхотурья. Открыта в 1597 посадским человеком Соликамска Артемием Бабиновым и получила в честь него своё название. С 1598 года заменила Чердынскую дорогу.

В Растессе путники останавливались на отдых, ямщики меняли лошадей и жили служивые люди, которые охраняли тракт и поддерживали его в исправном состоянии (позже были построены новые дороги в Сибирь, южнее этой). В посёлке была православная церковь, волостное правление, церковно-приходская школа. Позже появилась метеостанция. В XIX веке рядом стали разрабатываться золотые и платиновые прииски, на которых жители улучшили своё благосостояние.

Жители исчезли из посёлка в середине XX века. До сегодняшнего дня неизвестны причины ухода населения. По свидетельствам очевидцев, дома и хозяйства в посёлке покинуты так, будто жители должны в скором времени прийти обратно. По одной из версий причиной, по которой опустела деревня, является вольное поселение заключённых (находившееся неподалёку), которые раскапывали могилы в надежде найти золото и грабили дома местных жителей, которые вынуждены были уходить на заработки в соседние поселения, откуда возвращались только на выходные. Несмотря на запущенность, в посёлке сохранилась старая дорога, которую избегают из-за суеверий охотники и путешественники.

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

Вот такая вот предыстория поселка. Что касается настоящего времени, то к 2015 году не осталось ничего, кроме могильных плит.
Самой мне довелось их увидеть, так как в этом же 2015 году, когда я поехала в отпуск домой, мне удалось договориться с группой таких же "путешественников", как и я. Погода тогда была сухая, нам повезло, и мы добрались без месива грязи.

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни
Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

Но далеко не могильные плиты сейчас интересуют людей. Растесс считается одной из аномальных зон Свердловской области. Если с исчезновением людей на данный момент еще немного понятно (возможно, что грабеж и разбойничество, а не мистика), то как объяснить странные светящиеся шары и световые столбы? В течение последних 30 лет неоднократно поступали сообщения о якобы наблюдавшихся в районе поселка НЛО и необъяснимых световых лучах. Среди населения близлежащих поселков ходит множество легенд и мифических историй о нечистой силе. Так некоторые жители рассказывали о русалках и о странных тенях, которые бродят среди раскопанных могил.
Кстати, о раскопанных могилах слухов гораздо больше, чем о самих аномалиях. Ведь поселок был очень богатым, хоронили умерших с почестями и со всеми богатствами, поэтому мародеры денно и нощно рылись в могилах, даже не удосуживаясь закопать их обратно. В Растессе появлялись и современные копатели, но удача повернулась лицом лишь к одному. Он нашел массивный перстень.

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

Сейчас интерес к поселку не иссяк. Кто-то до сих пор надеется найти там что-то ценное, а кто-то - увидеть аномальное, тайное.
Честно сказать, мы там не увидели ничего такого, хотя чувство беспокойства было. Может, просто потому, что всяких рассказок наслушались и начитались.
Но все это забывается и меркнет перед природой, которая за долгие годы очень постаралась все спрятать от людских глаз.

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

А по весне и раннему лету до Растесса и вообще не доберешься, а когда доберешься - зелени с роем комарья столько, что ничего не найдешь и не разглядишь.

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни

Очень жаль этот поселок, который когда-то был самым зажиточным и приносил хороший доход. Теперь все это ушло в глубь времени, оставив только тайну, покрытую мраком.

Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни
Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни
Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни
Урочище Растесс. Тайна исчезнувшей деревни
Сегодня, 20:53 by LynxПросмотров: 102Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Поселок урочище тракт разрытые могилы мародерство заброшенный поселок светящиеся шары авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
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#2 написал: Летяга
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Места, конечно, сказочно красивые. А то, что люди ушли - мало ли у нас деревень брошенных? Да и не только у нас, если честно. Работы не стало, с транспортом проблемы, детей учить надо, плюс мародёры - причин и без мистики достаточно. А если ещё и какая-то паранормальная активность наблюдалась, то было бы удивительным, если бы кто-нибудь там остался.
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