По следам снежного человека и женщины-дьяволицы
С древних времён сартуулы занимались и продолжают заниматься охотой. Скалистые горы Джидинского района изобилуют дикими животными, поэтому, согласно пословице «Счастье мужчины в горах», представители сильного пола, возвращаясь из тайги, говорят: «Хорошо мы развлеклись, отдохнули».
В случае большой добычи устраивался весёлый праздник, на котором разбивали трубчатую кость, жарили печень, рассказывали истории, многие из которых впоследствии становились охотничьими байками. Земляки, хорошо зная друг друга, частенько приукрашивали события и добавляли от себя. Известно, что многие не верят рассказам охотников. Однако в любом месте и во все времена находилось много желающих послушать охотничьи байки. Некоторые из них записала заслуженный работник культуры Бурятии и России, народный поэт Бурятии Санджэ-Сурун (Галина) Раднаева.
Джидинский снежный человек
Сын Нимажапа Дымчикова, работавшего тогда директором госпромхоза, Болот, охотясь, обнаружил следы странного существа. - С тех пор как увидел те следы, со мной постоянно случаются разные напасти. То ногу сломаю ни с того ни с сего, то что-либо другое... Не могу войти в нормальную колею, - сказал он мне.
Я тоже однажды на охоте в самой восточной части Зангаты перед закатом солнца увидел небольшого медведя и стал его преследовать. Пройдя метров 500 - 600, вдруг увидел перешагивающее через валежину существо, которое удалилось. Недавно выпал снежок, и я ясно различил след. Я был в резиновых сапогах 43-го размера. Сравнив следы, я прикинул, что тот след был примерно 41-го размера. Вдруг мне стало не по себе, я развернулся и направился в сторону своего зимовья. Мне всё казалось, что как будто кто-тоидёт сзади, или это казалось со страху (хотя я не из пугливых)...
Белую свою собаку я пытался направить так, чтобы она находилась сзади меня, но ничего не добился: собака всегда забегала вперёд меня. Так, покрикивая на собаку, дошёл я до ночлега. Сварил суп, поужинал, покормил собаку. Вдруг собака залаяла, от страха выпуская струйки мочи. Удивившись, я открыл дверь, а собака от страха забежала внутрь, перепрыгнула через огонь и стукнулась об стену так, что ее оглушило. Я укрепил дверь тем, что попалось под руку, зарядил ружьё (неважнецкое было, правда), пододвинул под руку топор и сел. До рассвета далеко…
Вдруг снаружи послышался неприятный звук (сколько ни бродил по лесу, такого звука не слышал). Будь что будет, подумал я, приоткрыл дверь и начал палить в ту сторону, откуда доносился звук. Звук прекратился, а мы с собакой еле дождались утра, я и не ложился. Спозаранку я поймал коня, взял его за повод и зашагал с собакой в сторону дома. Дошли до речки Хундэлэн, она шириной не больше метра, а лошадь вдруг упала в воду. Любое существо, упавшее в воду, поднимает голову вверх, а тут конь голову из воды не вытаскивает...
Я подтянул лошадиную морду за уздцы, привязал к дереву и побежал за помощью, забыв даже снять с лошади седло. Пробежав два-три километра, оказался в зимовье - в местности Хундэлэн охотятся ичётуйские. Там оказался один молодой парень. На его коне мы прискакали на то место, но лошадь моя уже издыхала. Парень предложил прирезать коня, но я остерёгся пускать кровь в речку. Снял с коня уздечку, и он тут же ушёл под воду. Спрятал в лесу седло и пошёл, потом и ружьё повесил на дерево в укромном месте, дошёл пешком до Гэгэтуя.
Суток через двое после того я сильно заболел.
Через несколько лет прославленный охотник Гармаев Лубсан-Еши охотился в тех местах. Поздно вернувшись на стоянку, поужинал и начал готовиться ко сну. Вдруг его собака Барс сильно залаяла. Лубсан-Еши взял ружье, вышел и направился в ту сторону, куда рвалась собака – на восток.
И вдруг увидел человекоподобное существо, все заросшее волосами (шерстью), с остроконечной головой. Охотник испугался, сам не помнил, как очутился в зимовьюшке. Ни ружья, ни куртки, ни шапки с рукавицами не было.
Несколько дней охотник ходил не моргая, с торчащими вверх волосами – до того был испуган. После того случая сильно заболел. Сейчас я думаю, что существо обладало сильным гипнозом. Или это был снежный человек?
Записано со слов Чагдурова Ринчин-Доржи Доржиевича.
С бурятского на русский перевел С. Балсанов.
***
Женщина-дьявол в темных одеждах
Когда я была молоденькой невесткой, любила слушать разговоры пожилых людей - деда моего мужа Жанцана и других. Их рассказы были похожи на сказки, они были удивительны и вызывали интерес.
Вот один из рассказов. В былые годы жил один очень меткий охотник (он был представитель седьмого колена моего мужа). Однажды он охотился на Гунзане и услышал за спиной какой-то шорох, будто с горы скатывается что-то огромное, он, не глядя, из подмышек выстрелил назад. Услышав шум падения чего-то большого, сильно испугался и, не оборачиваясь, убежал в другую сторону.
Через некоторое время, успокоившись, вернулся на то место. Увидел, что лежит огромный змей, голова которого была размером с жеребёнка. А вокруг листва деревьев вся пожелтела. Есть правило, согласно которому охотник должен попробовать мясо убитого зверя. Охотник отрезал кусочек мяса убитого змея и попробовал. «Нет жёстче мяса, чем мясо змеи», - говорил он впоследствии.
Услышав разговоры об этом охотнике, я замечала: «Ведь это же сказка, на самом деле такого не было?». «Нет, нет, всё правда!» - утверждали пожилые. Говорили, тот охотник отрубил себе палец за то, что в осеннюю пору шуршал сеном, соломой и вспугивал зверей. Идя на охоту, он не брал с собой никаких продуктов, кроме туеска с топлёным маслом.
Однажды охотник собирался переночевать в лесу. Развёл костёр, вскипятил чай. Вдруг появилась женщина в чёрной одежде и спросила охотника: «Как тебя зовут?». «Меня зовут Я сам», - ответил охотник. Охотник был умный человек и потому заподозрил неладное (разве нормальная женщина будет шататься ночью по лесу?), он велел женщине сходить за водой. Она взяла поданный ей берестяной сосуд и пошла за водой.
Охотник в это время свернул свой дэгэл, чтобы приняли за спящего человека, а сам с ружьём спрятался за деревом. Женщины не было долго. Когда пришла, прикрыв рот рукавом, долго всматривалась в «спящего человека». Потом превратилась в птицу с длинным клювом и собралась клюнуть в спящего. Как только птица приподняла крылья, охотник выстрелил в грудь. Птица с криком свалилась.
На крик прибежала разная нечисть (духи, черти и т.п.) и стала спрашивать ее: «Кто это сделал?». «Я сам! Я сам!» - назвала птица имя охотника. «Ну, если сам, то что мы сделаем?» - сказали твари и исчезли.
Охотник провёл ночь, сидя у костра. Когда стало светать, обнаружил большой, длинный, золотой клюв птицы. Охотник взял клюв, сразу вернулся домой и отправился в дацан. «Это очень плохо. Надвигается беда. Надо увезти и сдать этот клюв в другой дацан в местности Жуу», - сказали ему.
Три месяца добирался до Жуу охотник. Сдал в дацан клюв. Настоятель того дацана знал, кто к ним направляется, и распорядился: «Из далёких мест идет к нам человек с золотым клювом. Надо его встретить, накормить, дать отдохнуть». Охотник менял в пути лошадей, которые ему давали монголы. Когда добрался до Жуу, его встречали люди в дацане. Двери дацана были распахнуты (а охотник в пути беспокоился, как он обнаружит и откроет нужные двери).
Путника накормили, дали отдохнуть, затем повели к настоятелю дацана. Тот сказал: «Вы одолели очень сильного врага. Этот сильный шолмос (чёрт, дьявол) принёс бы немалые бедствия народу». Потом в подарок охотнику дали книгу «Алтан гэрэл» («Золотой свет»), написанную золотыми буквами.
Ему сказали, что книгу ту нельзя держать ниже уровня пояса. На обратном пути охотник всё время держал книгу у груди. Когда руки у него устали (да и спать надо было), он прикрепил книгу на голову, привязав поводьями. Ехал очень долго, и поводья натерли ему шею до ран, шрамов. И вправду книга «Алтан гэрэл» находилась в этой семье, когда я пришла к ним невесткой.
Дед умер в 87 лет. После него книга была в распоряжении его супруги. Кто-то попросил эту книгу почитать, да так и не вернул. Она должна быть в какой-то из семей Гэгэтуя.
Рассказ записан со слов Бадмажаповой Любови Дамдиновны.
С бурятского на русский язык перевел С. Балсанов.
Автор - газета Информ Полис.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 53Комментарии: 1
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