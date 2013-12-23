По следам снежного человека и женщины-дьяволицы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:35 by

С древних времён сартуулы занимались и продолжают заниматься охотой. Скалистые горы Джидинского района изобилуют дикими животными, поэтому, согласно пословице «Счастье мужчины в горах», представители сильного пола, возвращаясь из тайги, говорят: «Хорошо мы развлеклись, отдохнули».В случае большой добычи устраивался весёлый праздник, на котором разбивали трубчатую кость, жарили печень, рассказывали истории, многие из которых впоследствии становились охотничьими байками. Земляки, хорошо зная друг друга, частенько приукрашивали события и добавляли от себя. Известно, что многие не верят рассказам охотников. Однако в любом месте и во все времена находилось много желающих послушать охотничьи байки. Некоторые из них записала заслуженный работник культуры Бурятии и России, народный поэт Бурятии Санджэ-Сурун (Галина) Раднаева.Сын Нимажапа Дымчикова, работавшего тогда директором госпромхоза, Болот, охотясь, обнаружил следы странного существа. - С тех пор как увидел те следы, со мной постоянно случаются разные напасти. То ногу сломаю ни с того ни с сего, то что-либо другое... Не могу войти в нормальную колею, - сказал он мне.Я тоже однажды на охоте в самой восточной части Зангаты перед закатом солнца увидел небольшого медведя и стал его преследовать. Пройдя метров 500 - 600, вдруг увидел перешагивающее через валежину существо, которое удалилось. Недавно выпал снежок, и я ясно различил след. Я был в резиновых сапогах 43-го размера. Сравнив следы, я прикинул, что тот след был примерно 41-го размера. Вдруг мне стало не по себе, я развернулся и направился в сторону своего зимовья. Мне всё казалось, что как будто кто-тоидёт сзади, или это казалось со страху (хотя я не из пугливых)...Белую свою собаку я пытался направить так, чтобы она находилась сзади меня, но ничего не добился: собака всегда забегала вперёд меня. Так, покрикивая на собаку, дошёл я до ночлега. Сварил суп, поужинал, покормил собаку. Вдруг собака залаяла, от страха выпуская струйки мочи. Удивившись, я открыл дверь, а собака от страха забежала внутрь, перепрыгнула через огонь и стукнулась об стену так, что ее оглушило. Я укрепил дверь тем, что попалось под руку, зарядил ружьё (неважнецкое было, правда), пододвинул под руку топор и сел. До рассвета далеко…Вдруг снаружи послышался неприятный звук (сколько ни бродил по лесу, такого звука не слышал). Будь что будет, подумал я, приоткрыл дверь и начал палить в ту сторону, откуда доносился звук. Звук прекратился, а мы с собакой еле дождались утра, я и не ложился. Спозаранку я поймал коня, взял его за повод и зашагал с собакой в сторону дома. Дошли до речки Хундэлэн, она шириной не больше метра, а лошадь вдруг упала в воду. Любое существо, упавшее в воду, поднимает голову вверх, а тут конь голову из воды не вытаскивает...Я подтянул лошадиную морду за уздцы, привязал к дереву и побежал за помощью, забыв даже снять с лошади седло. Пробежав два-три километра, оказался в зимовье - в местности Хундэлэн охотятся ичётуйские. Там оказался один молодой парень. На его коне мы прискакали на то место, но лошадь моя уже издыхала. Парень предложил прирезать коня, но я остерёгся пускать кровь в речку. Снял с коня уздечку, и он тут же ушёл под воду. Спрятал в лесу седло и пошёл, потом и ружьё повесил на дерево в укромном месте, дошёл пешком до Гэгэтуя.Суток через двое после того я сильно заболел.Через несколько лет прославленный охотник Гармаев Лубсан-Еши охотился в тех местах. Поздно вернувшись на стоянку, поужинал и начал готовиться ко сну. Вдруг его собака Барс сильно залаяла. Лубсан-Еши взял ружье, вышел и направился в ту сторону, куда рвалась собака – на восток.Несколько дней охотник ходил не моргая, с торчащими вверх волосами – до того был испуган. После того случая сильно заболел. Сейчас я думаю, что существо обладало сильным гипнозом. Или это был снежный человек?***Вот один из рассказов. В былые годы жил один очень меткий охотник (он был представитель седьмого колена моего мужа). Однажды он охотился на Гунзане и услышал за спиной какой-то шорох, будто с горы скатывается что-то огромное, он, не глядя, из подмышек выстрелил назад. Услышав шум падения чего-то большого, сильно испугался и, не оборачиваясь, убежал в другую сторону.Через некоторое время, успокоившись, вернулся на то место. Увидел, что лежит огромный змей, голова которого была размером с жеребёнка. А вокруг листва деревьев вся пожелтела. Есть правило, согласно которому охотник должен попробовать мясо убитого зверя. Охотник отрезал кусочек мяса убитого змея и попробовал. «Нет жёстче мяса, чем мясо змеи», - говорил он впоследствии.Услышав разговоры об этом охотнике, я замечала: «Ведь это же сказка, на самом деле такого не было?». «Нет, нет, всё правда!» - утверждали пожилые. Говорили, тот охотник отрубил себе палец за то, что в осеннюю пору шуршал сеном, соломой и вспугивал зверей. Идя на охоту, он не брал с собой никаких продуктов, кроме туеска с топлёным маслом.Однажды охотник собирался переночевать в лесу. Развёл костёр, вскипятил чай. Вдруг появилась женщина в чёрной одежде и спросила охотника: «Как тебя зовут?». «Меня зовут Я сам», - ответил охотник. Охотник был умный человек и потому заподозрил неладное (разве нормальная женщина будет шататься ночью по лесу?), он велел женщине сходить за водой. Она взяла поданный ей берестяной сосуд и пошла за водой.На крик прибежала разная нечисть (духи, черти и т.п.) и стала спрашивать ее: «Кто это сделал?». «Я сам! Я сам!» - назвала птица имя охотника. «Ну, если сам, то что мы сделаем?» - сказали твари и исчезли.Охотник провёл ночь, сидя у костра. Когда стало светать, обнаружил большой, длинный, золотой клюв птицы. Охотник взял клюв, сразу вернулся домой и отправился в дацан. «Это очень плохо. Надвигается беда. Надо увезти и сдать этот клюв в другой дацан в местности Жуу», - сказали ему.Три месяца добирался до Жуу охотник. Сдал в дацан клюв. Настоятель того дацана знал, кто к ним направляется, и распорядился: «Из далёких мест идет к нам человек с золотым клювом. Надо его встретить, накормить, дать отдохнуть». Охотник менял в пути лошадей, которые ему давали монголы. Когда добрался до Жуу, его встречали люди в дацане. Двери дацана были распахнуты (а охотник в пути беспокоился, как он обнаружит и откроет нужные двери).Путника накормили, дали отдохнуть, затем повели к настоятелю дацана. Тот сказал: «Вы одолели очень сильного врага. Этот сильный шолмос (чёрт, дьявол) принёс бы немалые бедствия народу». Потом в подарок охотнику дали книгу «Алтан гэрэл» («Золотой свет»), написанную золотыми буквами.Ему сказали, что книгу ту нельзя держать ниже уровня пояса. На обратном пути охотник всё время держал книгу у груди. Когда руки у него устали (да и спать надо было), он прикрепил книгу на голову, привязав поводьями. Ехал очень долго, и поводья натерли ему шею до ран, шрамов. И вправду книга «Алтан гэрэл» находилась в этой семье, когда я пришла к ним невесткой.Дед умер в 87 лет. После него книга была в распоряжении его супруги. Кто-то попросил эту книгу почитать, да так и не вернул. Она должна быть в какой-то из семей Гэгэтуя.Автор - газета Информ Полис.

Ключевые слова: Азия Бурятия снежный человек черт дьявол книга

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