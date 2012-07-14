Италия

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:21

Луквус Просмотров: 31 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:20 by

Четыре страшных места Италии. Вперед!1. Остров Гайола.Островом Гайола называют два небольших скальных островка у мыса Пассилипо в Неаполитанском заливе, омывающем берега Италии.На одном из островов находится небольшая вилла, другой – необитаем. Острова соединены тонкой каменной перемычкой – мостиком, что словно висит в воздухе. Несмотря на всю живописную красоту и райскую безмятежность, Гайола считается мистическим местом.Ещё в XIX веке на острове жил странный отшельник, которого в народе называли «чародеем». Отшельник несколько лет жил там на подаяния рыбаков, после чего пропал при невыясненных обстоятельствах.Вскоре после того, как Гайола стал пустовать, на нём была построена небольшая вилла и канатный мост, что соединял остров с материком. С этого момента и началась цепь трагических событий, связанных с преждевременными смертями владельцев виллы и другими неприятностями. Обманчивый рай стал неустанно манить к себе новых жертв...В 1920-е годы владельцем дома на острове являлся швейцарец Ханс Браун, который в один пасмурный день был найден мёртвым и завёрнутым в ковёр. Чуть позже его жена утонула в море. Следующим владельцем был немец Гранбэк Отто, который умер от сердечного приступа во время пребывания на вилле. Спустя несколько лет виллу приобрёл фармацевт Морис Сандоз и его постигла похожая судьба: он попал в психиатрическую лечебницу, где покончил с собой. После этого островом Гайола владел бизнесмен Карл Лэнгхеим, который после приобретения этого дома очень быстро обанкротился. Также остров принадлежал Джанни Аньелли, который через несколько месяцев в одночасье потерял несколько своих родственников. Пол Гетти, купивший эту виллу, пережил похищение внука. А последний владелец острова угодил в тюрьму. С тех пор Гайола стоит заброшенным. Обо всех этих событиях неоднократно писали в местных газетах, и пока у острова нет нового владельца, его изредка навещают любопытные туристы.2. Остров Повеглия.Эта история берёт своё начало на рассвете Римской империи, когда сюда привозили на верную смерть жертв чумы, чтобы изолировать их от общества и погасить угрозу эпидемии, но заразная болезнь оказалась более могущественной.В XIV веке во время второй эпидемии чумы, или Черной Смерти, на Повеглию свозили безнадежно больных венецианцев, где, в страшных муках, они и прощались с жизнью. Людей хоронили в одной большой братской могиле.Согласно старым поверьям - из-за того, что умерших не успевали закапывать, тела попросту сжигали, поэтому теперь почва острова наполовину состоит из человеческого пепла, коим пламя щедро посыпало всё вокруг. Говорят, в общей сложности здесь умерло около 160 тысяч несчастных.В 1922 году на жутком острове открыли психиатрическую лечебницу. Вот тогда здесь начался настоящий кошмар — пациенты жаловались на дикие головные боли, а по ночам им являлись призраки погибших людей, больные слышали дикие крики и вопли…А по Венеции ходили слухи, что главный врач этой больницы сам нездоров и ставит опыты над душевнобольными — испытывает на них запрещенные лекарства и изощренные лечебные методики, а под колокольней лечебницы осуществляет лоботомию с помощью подручных средств — стамесок, молотков, дрели…Если верить местным легендам, вскоре доктор и сам начал видеть привидений Повеглии, после чего, в припадке безумия, сбросился с той самой башни.В 1968 году Повеглия была окончательно заброшена, теперь здесь никто не живёт, колокольня больницы служит всего лишь ориентиром, и даже рыбаки стараются держаться подальше от проклятого острова — боятся ненароком вместо рыбы выловить человеческие кости.3. Святая хижина Лорето.В четырех километрах от побережья Адриатического моря, на самом высоком в окрестностях холме, расположилась одна из самых почитаемых святынь всего христианского мира. Словно в драгоценный футляр, внутрь изысканного позднеготического собора помещен дом Девы Марии, известный также как «святая хижина».История этого дома, с его многочисленными перемещениями, сложна и запутана, но в то же время и прекрасна. Как можно догадаться, католическая традиция ни на минуту не допускает сомнений в подлинности дома, представленного на обозрение многочисленным паломникам. Частично с этим соглашаются и ученые, подтвердившие в результате многочисленных экспертиз палестинское происхождение материала, из которого сложен дом. В дополнение ко всему, ученым удалось также установить, что песчаник был добыт вблизи города Назарет, в котором по преданию и родился Спаситель. Исследователям даже удалось выяснить, что крестоносцы перенесли этот дом из Святой Земли полностью, о чем свидетельствует состав скрепляющего кирпичи раствора, очень распространенного в Палестине 2000 лет назад, но никогда не применявшегося в Италии.Однако кто бы ни транспортировал этот дом в действительности, легенда утверждает, что перенесли его из Палестины все-таки ангелы, но не доставили сразу на Апеннинский полуостров, а опустили на землю по другую сторону Адриатики — на территории нынешней Хорватии. И здесь нужно внести уточнение, ученые действительно подтверждают наличие промежуточной остановки на пути в Марке, но случилась она в Эпире, городе на северо-западе Греции, находившейся в том момент под властью великой династии византийских императоров Ангелов, они-то, по всей видимости, и поспособствовали перемещению святыни из охваченной войной Палестины в более безопасные края.4. Лабиринт виллы Пизани.Этот лабиринт из живой изгороди, находящийся в городе Стра неподалёку от Венеции, был построен в XVIII веке на территории виллы Пизани. Для своих небольших размеров лабиринт имеет довольно сложную структуру и говорят, что здесь заблудился сам Наполеон, гуляя по его запутанным дорожкам в 1807 году.Ландшафтное искусство позднего Средневековья создало моду на благородные сады в стиле лабиринта, которые создавались на долгие века. Но у лабиринта Пизани немного другая история...Легенда гласит, что когда-то в этом поместье жил богатый дож со своей женой. Они любили друг друга, не знали горя и бед, но с годами дож тяжело заболел. Однажды на приём к нему пришёл странный монах, который за скромную плату предложил ему оставаться со своей возлюбленной даже после смерти. Так началось возведение лабиринта.Днём над проектом работали лучшие мастера Венеции, а по вечерам монах проводил там особые ритуалы: читал молитвы и поливал землю раствором, сделанным по старинному рецепту.Предполагалось, что душа хозяина виллы должна была остаться в обозначенном месте, поэтому, когда дож находился на смертном одре, его перенесли в лабиринт, где он и умер.По слухам, вдова дожа, пребывающая в трауре, часто посещала лабиринт и иногда выходила оттуда с улыбкой на лице. Одни слуги шептались, что она сошла с ума, другие же верили в присутствие духа покойного среди живой изгороди. А одним холодным осенним утром она зашла в лабиринт и не вышла из него. Три дня поисков не принесли никакого успеха.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Лабиринт злые духи вдова остров больные хижина

Другие, подобные истории: