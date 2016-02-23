Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)Остров Туппурасаари был форпостом финской полевой фортификации в Финском заливе.
Расположен на входе в Выборгский залив с западных направлений. Судовой ход (основной корабельный фарватер) проходит в непосредственной близости от о. Вихревой, к северу от острова на расстоянии 5 кабельтовых 925 метров. Остров имеет вытянутую форму в направлении на северо-запад, его длина составляет около 1,6 км, а ширина — около 800 метров. Имеется каменно-бетонный пирс, использовавшийся в 1980-х годах для обеспечения функционирования лоцманской станции, в настоящее время используется для швартовки и стоянки яхт и катеров. Привлекательными объектами острова являются мысы и западное побережье — гранитные «бараньи лбы», а также удобные для рыбалки заводи у северного и северо-восточного берегов.
Имеется Маяк «Поворотный», финской постройки 1927 года. Расположен на крошечном островке Маячный у северной оконечности острова Вихревой.
Найдена на острове заброшенная погранзастава и метеостанция, противодесантный ДОТ, заброшенная пограничная вышка, интересная гранитная насыпь для прожекторной станции и памятник командиру роты Молчанову, погибшему в 1940 году
После взятия Выборга 20 июня советскими войсками 25 июня 1944 на остров Туппурансаари был высажен 1 взвод 56 человек. Финский гарнизон спешно эвакуировался после короткой перестрелки. Отсюда — новое русское название острова. Орудийные точки либо взорваны либо качественно затоплены самими финнами в 1944 при эвакуации гарнизона. На острове можно обнаружить следы артподготовки на граните и локальные следы от пулевых столкновений на старых деревьях, на входах в ДОТы и пр.
На данный момент основательно зарос.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 1
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