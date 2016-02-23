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Заброшки


Заброшки

Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)

Остров Туппурасаари был форпостом финской полевой фортификации в Финском заливе.

Расположен на входе в Выборгский залив с западных направлений. Судовой ход (основной корабельный фарватер) проходит в непосредственной близости от о. Вихревой, к северу от острова на расстоянии 5 кабельтовых 925 метров. Остров имеет вытянутую форму в направлении на северо-запад, его длина составляет около 1,6 км, а ширина — около 800 метров. Имеется каменно-бетонный пирс, использовавшийся в 1980-х годах для обеспечения функционирования лоцманской станции, в настоящее время используется для швартовки и стоянки яхт и катеров. Привлекательными объектами острова являются мысы и западное побережье — гранитные «бараньи лбы», а также удобные для рыбалки заводи у северного и северо-восточного берегов.
Имеется Маяк «Поворотный», финской постройки 1927 года. Расположен на крошечном островке Маячный у северной оконечности острова Вихревой.
Найдена на острове заброшенная погранзастава и метеостанция, противодесантный ДОТ, заброшенная пограничная вышка, интересная гранитная насыпь для прожекторной станции и памятник командиру роты Молчанову, погибшему в 1940 году

После взятия Выборга 20 июня советскими войсками 25 июня 1944 на остров Туппурансаари был высажен 1 взвод 56 человек. Финский гарнизон спешно эвакуировался после короткой перестрелки. Отсюда — новое русское название острова. Орудийные точки либо взорваны либо качественно затоплены самими финнами в 1944 при эвакуации гарнизона. На острове можно обнаружить следы артподготовки на граните и локальные следы от пулевых столкновений на старых деревьях, на входах в ДОТы и пр.
На данный момент основательно зарос.

Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Остров Вихревой (Фин. Tuppurasaari)
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Объекты форпост заброшка залив заброшенная постройка

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:17
0
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 1 762
СССР, ты, конечно, повторюшка, хоть бы источники другие взял и брал не количеством, а качеством))))
В фотках нет даже никакой атмосферности заброшки...
Но ладно, плюсану.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
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