Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

Заброшенный замок Баннермана (США, остров Поллепел).

Название острова голландского происхождения и переводится как «деревянный ковш». Открыт он был голландцами, основавшими Нью-Йорк в XVII веке. Во времена Войны за независимость США в 1777 году Джордж Вашингтон планировал разместить на Поллепеле военную тюрьму, но она так и не была построена. До 1900 года остров был в частном владении, но владельцы не могли справиться с многочисленными криминальными личностями, полюбившими это уединенное место. Порядок смог навести очередной владелец – Франциск Баннерман VI (Francis Bannerman VI). Выходец из Шотландии разбогател в Новом свете на продаже оружия. В 1898 году после Испано-американской войны ему удалось завладеть большей частью военного снаряжения, брошенного испанцами при эвакуации с Кубы. Хранить миллионы патронов в Нью-Йорке было опасно, поэтому Баннерман решил приобрести остров Поллепел. Архитектором всех построек стал новый хозяин острова. На берегу реки расположился многоэтажный арсенал, включавший складские помещения и магазины. Гордая надпись на стене «Островной арсенал Баннермана» была видна всем проплывающим мимо кораблям, а оригинальная архитектура не могла не восхищать. В верхней части острова расположилась небольшая жилая резиденция для семьи и гостей предприимчивого шотландца.

Баннерман умер в 1918 году, так и не успев завершить строительство, а летом 1920 остров сотряс мощный взрыв – в склад боеприпасов ударила молния. Прекрасный замок превратился в руины. Люди боялись селиться на острове, опасаясь новых взрывов, в 1950 году во время сильного шторма затонул паром, соединявший остров с материков и люди забыли про Поллепел. Координаты: 41°27'21.3"N 73°59'16.5"W

http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660279182912748.jpg

http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/149766047914613911.jpg

http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660289129453053.jpg

http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660295116559598.jpg

http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660442192686872.jpg

http://cs6.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660467189371235.jpg

http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660471130987782.jpg

http://cs6.pikabu.ru/post_img/2017/06/17/2/1497660476158881210.jpg




Автор: Mirbezl
Источник
Сегодня, 07:50 by ЛетягаПросмотров: 9Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Остров замок арсенал молния паром

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.