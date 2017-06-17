Заброшенный замок Баннермана (США, остров Поллепел).

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:50 by

Название острова голландского происхождения и переводится как «деревянный ковш». Открыт он был голландцами, основавшими Нью-Йорк в XVII веке. Во времена Войны за независимость США в 1777 году Джордж Вашингтон планировал разместить на Поллепеле военную тюрьму, но она так и не была построена. До 1900 года остров был в частном владении, но владельцы не могли справиться с многочисленными криминальными личностями, полюбившими это уединенное место. Порядок смог навести очередной владелец – Франциск Баннерман VI (Francis Bannerman VI). Выходец из Шотландии разбогател в Новом свете на продаже оружия. В 1898 году после Испано-американской войны ему удалось завладеть большей частью военного снаряжения, брошенного испанцами при эвакуации с Кубы. Хранить миллионы патронов в Нью-Йорке было опасно, поэтому Баннерман решил приобрести остров Поллепел. Архитектором всех построек стал новый хозяин острова. На берегу реки расположился многоэтажный арсенал, включавший складские помещения и магазины. Гордая надпись на стене «Островной арсенал Баннермана» была видна всем проплывающим мимо кораблям, а оригинальная архитектура не могла не восхищать. В верхней части острова расположилась небольшая жилая резиденция для семьи и гостей предприимчивого шотландца.Баннерман умер в 1918 году, так и не успев завершить строительство, а летом 1920 остров сотряс мощный взрыв – в склад боеприпасов ударила молния. Прекрасный замок превратился в руины. Люди боялись селиться на острове, опасаясь новых взрывов, в 1950 году во время сильного шторма затонул паром, соединявший остров с материков и люди забыли про Поллепел. Координаты: 41°27'21.3"N 73°59'16.5"WАвтор: Mirbezl

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