Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)Остров служил лагерем для военнопленных во время обеих мировых войн, также там была маленькая советская военно-морская станция. Почти все эти здания были уничтожены.
Наргин - самый большой необитаемый остров в Бакинском заливе. В 1814 году на нём был установлен Маяк. Сейчас остров покрыт остатками зданий, на его северном побережье разлагаются более 20 ржавых судов
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Сегодня, 08:42 by ЛетягаПросмотров: 4Комментарии: 0
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