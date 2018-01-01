Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Летяга Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:42 by

Остров служил лагерем для военнопленных во время обеих мировых войн, также там была маленькая советская военно-морская станция. Почти все эти здания были уничтожены.Наргин - самый большой необитаемый остров в Бакинском заливе. В 1814 году на нём был установлен Маяк. Сейчас остров покрыт остатками зданий, на его северном побережье разлагаются более 20 ржавых судов

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