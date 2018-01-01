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Заброшки


Заброшки

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Остров служил лагерем для военнопленных во время обеих мировых войн, также там была маленькая советская военно-морская станция. Почти все эти здания были уничтожены.

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Наргин - самый большой необитаемый остров в Бакинском заливе. В 1814 году на нём был установлен Маяк. Сейчас остров покрыт остатками зданий, на его северном побережье разлагаются более 20 ржавых судов

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)

Кладбище судов на острове Бёюк-Зиря (бывший Наргин) (Баку, Азербайджан)



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Сегодня, 08:42 by ЛетягаПросмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: Азербайджан остров корабли руины заброшка

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