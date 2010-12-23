Колыма. Урановый рудник «Бутугычаг». Часть 2

Lynx Просмотров: 55 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 17:12 by

Продолжая рассказ о самом жутком месте ГУЛага на Колыме, речь пойдет о горной части уранового рудника Бутугычаг. Мне ничего не нужно описывать, за меня это сделали заключенные, которые чудом выжили в этих местах. Описание соответствует тем местам, что вы видите на фотографиях.Над Центральным высоко вверх вздымалась конусовидная, но округлая, не острая и не скалистая сопка. На крутом (45-50 градусов) ее склоне был устроен бремсберг, рельсовая дорога, по которой вверх и вниз двигались две колесные платформы. Их тянули тросы, вращаемые сильной лебедкой, установленной и укрепленной на специально вырубленной в граните площадке. Площадка эта находилась примерно в трех четвертях расстояния от подножия до вершины. Бремсберг был построен в середине 30-х годов. Он, несомненно, и сейчас может служить ориентиром для путешественника, даже если рельсы сняты, ибо подошва, на которой укреплялись шпалы бремсберга, представляла собой неглубокую, но все же заметную выемку на склоне сопки. Назовем эту сопку для простоты сопкой Бремсберга, хотя на геологических планах она имеет, вероятно, иное название или номер.С одной передышкой мы доходим до верхней площадки бремсберга и направляемся по ровному полотну узкоколейки. Этот маршрут до ОЛП Сопка, я думаю, является менее трудозатратный.Чтобы с Центрального увидеть весь бремсберг и вершину сопки, надо было высоко задирать голову. С Дизельной наблюдать было удобнее («большое видится на расстояние»). От верхней площадки бремсберга горизонтальной ниточкой по склону сопки, длинной, примыкающей к сопке Бремсберга, шла вправо узкоколейная дорога к лагерю «Сопка» и его предприятию «Горняк». Якутское название места, где был расположен лагерь и рудник «Горняк», — Шайтан. Это было наиболее «древнее» и самое высокое над уровнем моря горное предприятие Бутугычага.Лагерь «Сопка» был, несомненно, самым страшным по метеорологическим условиям. Кроме того, там не было воды. И вода туда доставлялась, как многие грузы, по бремсбергу и узкоколейке, а зимой добывалась из снега. Но там и снега-то почти не было, его сдувало ветром. Этапы на «Сопку» следовали пешеходной дорогой по распадку и — выше — по людской тропе. Это был очень тяжелый подъем. Касситерит с рудника «Горняк» везли в вагонетках по узкоколейке, затем перегружали на платформы бремсберга. Этапы с «Сопки» были чрезвычайно редки.«Кресло» возле домика охраны.Барак делился на две половины, в каждой по четыре жилых секции — как камеры; посредине, куда с улицы вели ступени, нечто вроде вестибюля, в котором застекленная будка для дежурного надзирателя и помещение для двух огромных деревянных бочек-параш, опущенных в помост.Лагерь «Сопка», можно сказать, не имел зоны — все было так скученно… Шмыгнуть в столовую, шмыгнуть в санчасть — разгуляться негде. Были только проходы.Окна из стеклянных банок.Останки столовой и пекарни.Ясли-качели в вольной части.Вольная часть вплотную находилась с зоной.Рубильник на стене БУРа сделанный из подручных материалов.Тот самый БУР.Крышка от железной бочки послужила материалом изготовления формы для выпечки хлеба.Мало чем отличался карьер Бутугычага от медного карьера КАРЛАГа. Муровейник из людей, так часто его описывали в воспоминаниях.Мех. цех. Как будто, только вчера ушли рабочие, оставив инструмент.Природные скалы усугубляют весь трагизм сдешних мест, безмолвные свидетели былых времен.Могила неизвестного зэка: кол в земле, крышка от банки, на крышке номер...Использовались материалы:Горчаков Г. Н. Л- I -105: Воспоминания;Жигулин А.В. «Черные камни»;Ладейщиков В. А. Записки смертника // Освенцим без печей.Автор статьи - Евгений Радченко.

Ключевые слова: Лагерь заключенных репрессии заброшка рудник

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