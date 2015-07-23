Заброшенный Сармановский рудник

Летяга Просмотров: 56 Комментарии: 3 +6 Вчера, 23:08 by

Всем привет. Сегодня я хочу показать вам старый, заброшенный рудник возле поселка Сарманово (Республика Татарстан).Начну я, пожалуй, с видео, оно получилось длинным и интересным, но пришлось разделить его на две части. Всем советую посмотреть, чтоб в полной мере проникнуться атмосферой места.Поселок Сарманово находится в Республике Татарстан, 250км от Ижевска и 65км от Набережных Челнов. Рудник располагается в горе, у подножия находится пруд и родник с кристальной водой. Летом дорога ведет до самого входа, но мы ехали уже по снегу, так что направление пришлось протаптывать самому. Перед самым рудником довольно крутой подъем, который мне удалось преодолеть раза с пятого, но все же подъехал к самому входу.Вход выглядит облагороженным, но внутрь приходится чуть ли не залезать. Высота сводов не превышает метр, так что первые метров десять пробираемся на корточках. С собой я взял карту, распечатал ее на листе А4 и "заламинировал" скотчем. Длина ходов около 2х км, но заблудиться все равно не хотелось.Преодолев метров 10, наконец-то можно встать, в полный рост выпрямится еще не получается, но уже лучше. Рудник очень старый, выработка проходила вручную. Почти сразу же мы натыкаемся на развилку, два штрека идут почти параллельно, в одном надо пробираться на корточках, в другом можно идти в полный рост (если ты карлик). Я думаю, вы сами догадаетесь, какой мы выбрали)Часть ходов имеет сводчатый потолок, за счет которого он держится и не требует крепий. Ширина проходов примерно метр, где-то больше, где-то меньше, если бы тут были установлены крепи, пройти было бы сложно.Стены в таких ходах рельефные и имеют следы тысяч ударов кирками. Когда-то давно тут трудились пленные шведы, вгрызаясь в твердь земную своими инструментами.Один из обвалов. На этой развилке соединяется несколько ходов, два из них оказались засыпаны породой. Глубже в систему такого не наблюдалось.Местные обитатели оказались уже в спячке, приходилось обходиться с ними аккуратно, чтоб случайно не разбудить.Рудник имеет несколько этажей, в нескольких местах вроде требуется веревка для подъема\спуска, но мы не нашли, где. Забегая немного вперед, скажу, что мы не успели исследовать всю систему досконально.Есть в руднике нить Ариадны, которая должна помогать заблудшим путникам отыскать выход. Только до входа она не ведет, иногда прерывается, а местами и вовсе превратилась в плесень. Так что для ориентирования все же советую использовать карту.Возле развилок нарисованы стрелки, вроде как они направлены в нужном направлении к выходу, но сам я по ним не сравнивался, а иногда и вовсе не обращал внимания. По моему мнению, такие стрелки только портят облик рудника.Иногда ходы заканчиваются вот такими тупиками. Как правило, такой тупик имеет вид "аппендикса", и имеет "полочку" на уровне метра. Такой вид мне напомнил кельи монахов в скальных монастырях. Возможно, такие закутки использовались для отдыха, а возможно, даже для ночевок.И вот мы дошли до затопленной части, по плану этот ход вел к той луже, в которую я уже успел вступить. Можно было развернуться и пройти обратным путем, но я не ищу легких путей, так что отправился через воду.Вернувшись к той злополучной луже, в которой промочил свой кроссовок, я обратил внимание, что на плане затопленная часть идет дальше, и вроде как заканчивается. Ход был не длинный, так что я решил сходить, проверить и убедиться, что это тупик.Выйдя за пределы плана, я вышел на развилку, дальше вело еще три хода в разные стороны. Одному идти исследовать не очень хотелось, побоялся заблудиться, да и скучно одному. Пришлось вернуться к основной группе и позвать с собой напарника. Вдвоем мы отправились изучать ту часть рудника, которой не оказалось на плане.Ходы тут отличались от тех, что мы видели ранее. Мне они показались более узкими, неотесанными, неровными. Если раньше можно было проследить какую-то логику в прокладке ходов, попадались развилки, перекрестки, то в этой части все выглядело так, будто люди прогрызались сквозь породу, как черви. Коридор мог идти прямо, а метров через десять поворачивать на 180 градусов и идти в другую сторону.Казалось, ход был бесконечным, вот мы дошли до тупика, а оказывается, там незаметный отворот, и можно идти дальше, вот кажется завал, и за ним ничего нет, но на самом деле ход идет еще дальше. В итоге мы дошли до большой развилки, на которой расходилось 4-5 тупиковых ходов.Иногда попадались развилки и перекрестки, были ответвления и боковые ходы. Мы старались проходить быстро, осмотреть все и не заблудится. Но было уже ясно, что ходим мы довольно долго и оставшаяся группа могла нас потерять. Сказывался еще тот факт, что мы пошли на легкую разведку, так что рюкзаки остались в самом начале, а там были запасные батареи для фонарей, дополнительные карты памяти для фотоаппарата, сменные аккумуляторы для него же. Все это уже начинало требоваться, один фонарь почти сел, и его света хватала только под ноги, фотоаппарат спорил что первое закончится, место или зарядка.Все эти фотографии были сделаны позже, когда мы вернулись за основной группой и своими вещами, но перед этим мы все же умудрились заблудиться. Не сильно, но как сам факт неприятно. Третье ответвление оказалось более запутанное, нестандартные развили, высота ходов от 2х метров до 50см. Все это сказалось на том, что свой перекресток мы узнали только со второго раза.Почему же мы не пошли всей группой сразу и не взяли с собой все необходимые вещи!? Во-первых, мы думали, что там совсем мало ходов, а возможно и вовсе тупик за углом. Во-вторых, у нас были всего одни заброды, а без них перебраться можно было только вымочив ноги.А еще нам удалось найти медную жилу, именно эту руду тут добывали. В 1711 году не далеко от сюда уже работал медноплавильный завод, но его работники были не первыми пользователями рудника. По некоторым сведениям, еще в 12-13 веках тут уже добывали медь. Точную дату создания рудника ученым выяснить так и не удалось.Вот так выглядит медная руда в дикой природе. Я лично первый раз видел, как произрастает медь, на фоне общей серости и темноты она чуть ли не блестит в лучах фонарей, а также переливается разными цветами.Хоть и выглядит красиво, но с собой не стоит забирать на сувениры. Радиационный фон возле жилы был превышен в несколько раз. Фонит сама медь, когда отойдёшь чуть подальше, показания уменьшаются. Во время нахождения в руднике мерили несколько раз фон. Он был более высокий, чем снаружи, но почти везде оказывался в пределах нормы.На этом все, мне рудник очень понравился, необычное построение, красивые ходы, легкость в ориентирование. Так что надеюсь туда вернуться еще раз и осмотреть те закоулки, что не успел при первом разе.Автор: oesolod.

Ключевые слова: Рудник медь ходы развилки тупики

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