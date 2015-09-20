Колыма. Урановый рудник «Бутугычаг». Часть 1

Lynx Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:34 by

На 222 км. Тенькинской трассы на Колыме есть яркий знак, предупреждающий об опасности. Да, тут есть радиация. 70 лет назад муравейником трудились тысячи заключенных. Об этом расскажу подробно. В тех местах берут свое начало ручьи «Черт», «Шайтан», «Коцуган» (черт - якут.). Неспроста давалось такое название этим местам.Ранним утром, собравшись на повороте, мы отправились в кузове грузовика-вездехода по заброшенной дороге к фабрике рудника Бутугычаг, в надежде проехать максимально дальше на автомобиле к наброшенным шахтам.Проехали здание электростанции, которое в паре километров от трассы.Через несколько километров появились хвостохранилища перемытой породы.Здание фабрики, как и все сохранившиеся постройки лагерей, выполнено из природного камня.Огромную территорию ограждал забор из колючей проволоки.Объезды и поиски заросшей дороги продолжались до темноты. Наступил тот момент, когда грузовик встал. Путь преградил глубокий обрыв, который невозможно было преодолеть. Последнее половодье размыло окончательно дорогу.В итоге проехать получилось до ОЛП «Центральный», который в нескольких километрах от обогатительной фабрики. На следующий день после завтрака туда и отправились.С момента своей организации в 1937 году рудник «Бутугычаг» входил в состав ЮГПУ – Южного горнопромышленного управления и сначала являлся оловодобывающим рудником.В феврале 1948 года на руднике «Бутугычаг» организовали лаготделение № 4 особого лагеря № 5 – Берлага «Берегового лагеря». Тогда же здесь начали добывать урановую руду. В связи с этим на базе уранового месторождения был организован комбинат № 1.На «Бутугычаге» стал строиться гидрометаллургический завод мощностью 100 тонн урановой руды в сутки. На 1 января 1952 года численность работающих в Первом Управлении Дальстроя выросла до 14790 человек. Это было максимальное количество занятых на строительстве и горнопроходческих работах в данном управлении. Потом начался спад в добыче урановой руды и к началу 1953 года в нем насчитывалось только 6130 человек. В 1954 году обеспеченность рабочими кадрами основных предприятий Первого Управления Дальстроя еще более упала и составила на «Бутугычаге» всего 840 человек. ( Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР… — Ч. 1… — С. 206.)Урансодержащую руду Бутугычага доставляли в Магадан в мешках под усиленной охраной. В порту руду грузили на подводную лодку, которая через Татарский пролив шла во Владивосток, где стратегическое сырье перегружали в самолет и доставляли в Москву. Обрабатывалось сырье на спецзаводе в Подмосковье[Л 42].Горные выработки рудника - плод каторжной работы тысяч заключенных. Видны фрагменты ОЛП " Сопка". Скоро там окажемся.По всей видимости, самое теплое место БУРа, с двойной крышей и большой печью. Нары в караульном помещении отдыхающей смены.Тут же брусья. Их можно встретить возле казармы охраны в любом лагере Колымы.В одной из камер на стене нацарапана эта табличка, возможно кому-то служила календарем.О, нет. Это не Освенцим. Эта гора обуви служит визитной карточкой Бутугычага. Возможно она появилась из разрушенного здания склада. Подобные кучи есть на месте других лагерей.ОЛП Центральный сегодня... и фото 1950г.Продолжение следует...Автор - Евгений Радченко.

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