Колыма. Урановый рудник «Бутугычаг». Часть 1

Колыма. Урановый рудник «Бутугычаг». Часть 1На 222 км. Тенькинской трассы на Колыме есть яркий знак, предупреждающий об опасности. Да, тут есть радиация. 70 лет назад муравейником трудились тысячи заключенных. Об этом расскажу подробно. В тех местах берут свое начало ручьи «Черт», «Шайтан», «Коцуган» (черт - якут.). Неспроста давалось такое название этим местам.
Ранним утром, собравшись на повороте, мы отправились в кузове грузовика-вездехода по заброшенной дороге к фабрике рудника Бутугычаг, в надежде проехать максимально дальше на автомобиле к наброшенным шахтам.
Проехали здание электростанции, которое в паре километров от трассы.
Через несколько километров появились хвостохранилища перемытой породы.
Здание фабрики, как и все сохранившиеся постройки лагерей, выполнено из природного камня.
Огромную территорию ограждал забор из колючей проволоки.
Объезды и поиски заросшей дороги продолжались до темноты. Наступил тот момент, когда грузовик встал. Путь преградил глубокий обрыв, который невозможно было преодолеть. Последнее половодье размыло окончательно дорогу.
В итоге проехать получилось до ОЛП «Центральный», который в нескольких километрах от обогатительной фабрики. На следующий день после завтрака туда и отправились.
С момента своей организации в 1937 году рудник «Бутугычаг» входил в состав ЮГПУ – Южного горнопромышленного управления и сначала являлся оловодобывающим рудником.
В феврале 1948 года на руднике «Бутугычаг» организовали лаготделение № 4 особого лагеря № 5 – Берлага «Берегового лагеря». Тогда же здесь начали добывать урановую руду. В связи с этим на базе уранового месторождения был организован комбинат № 1.
На «Бутугычаге» стал строиться гидрометаллургический завод мощностью 100 тонн урановой руды в сутки. На 1 января 1952 года численность работающих в Первом Управлении Дальстроя выросла до 14790 человек. Это было максимальное количество занятых на строительстве и горнопроходческих работах в данном управлении. Потом начался спад в добыче урановой руды и к началу 1953 года в нем насчитывалось только 6130 человек. В 1954 году обеспеченность рабочими кадрами основных предприятий Первого Управления Дальстроя еще более упала и составила на «Бутугычаге» всего 840 человек. ( Козлов А. Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР… — Ч. 1… — С. 206.)
Урансодержащую руду Бутугычага доставляли в Магадан в мешках под усиленной охраной. В порту руду грузили на подводную лодку, которая через Татарский пролив шла во Владивосток, где стратегическое сырье перегружали в самолет и доставляли в Москву. Обрабатывалось сырье на спецзаводе в Подмосковье[Л 42].
Горные выработки рудника - плод каторжной работы тысяч заключенных. Видны фрагменты ОЛП " Сопка". Скоро там окажемся.
«ОЛП № I» означало: «Отдельный лагерный пункт № I». ОЛП № 1 Центральный был не просто большим лагерем. Это был лагерь огромный, с населением из заключенных в 25-30 тысяч человек, самый крупный на Бутугычаге».
- Жигулин А.В. «Черные камни».
«Сомнений уже не было — этап собрали на Колыму.
Даже в лагерях Колыма была символом чего-то особенно грозного и гибельного. На побывавших там смотрели как на чудом вырвавшихся из самой преисподней. Таких было так мало, что их прозывали по кличке — Колыма, даже без прибавления имени. И все знали, кто это».
Горчаков Г. Н. Л- I -105: Воспоминания.
«В изобретательности ГУЛага мы еще раз убедились, когда с пересылки нас повезли на машинах. Обыкновенные открытые трехтонки с высокими бортами послушно выстроились вдоль трассы. Впереди у кабины отгорожена скамеечка для конвоя. А как же нас повезут — навалом? Приказали залезть в машины и выстроиться пятерками лицом к кабине. В каждой машине по десять пятерок. Набито плотно. Отсчитали первые три пятерки и скомандовали:
— Кругом!
Так стоя и поедем?.. Еще команда:
— Садиться!
С первого захода не получилось.
— Встать! Разом, разом надо садиться! Ну, сели!
Уселись, можно сказать, друг у друга на коленях, а те, что непосредственно лицом к лицу, образовали коленями между ног надежный замок, как у сруба. Мы все превратились в живые бревна. Кто и захотел бы подняться — не вскочишь, ноги даже не вытянешь. Вскоре почувствовали, как ноги стали затекать...»
Горчаков Г. Н. Л- I -105: Воспоминания.
«Бутугычаг. Центральный лагпункт. Вот куда мы попали.
Не сразу прониклись мы угрюмостью тех мест — небольших долин, окруженных сопками, сопками, сопками без конца…
Помогая друг другу вылезти из машин, постепенно ощущая, что ноги наши все-таки живые, — мы и такой воле рады были.
Тому современному читателю, которому хочется, сидя в мягком кресле, читать про то, как урки пиками выкалывали нам глаза, гвозди вбивали в ухо или как конвоиры устраивали на нас охоту, я бы посоветовал — подняться, вытянуть руки вверх и продержать их так минут хотя бы десять, не опуская. Вот после этого я могу продолжать для него свой рассказ.
Рудник, на который мы попали, принадлежал Тенькинскому горнопромышленному управлению. Вся Колыма делилась на пять районных ГПУ. Тенька находилась в стороне от главной трассы. Доезжаем до поселка Палатка на семьдесят первом километре трассы и сворачиваем влево. На сто восемьдесят первом километре от Магадана районный центр — поселок Усть-Омчуг, и от него еще северней километров пятьдесят — вот тут и будет Бутугычагское отделение Берлага».
Горчаков Г. Н. Л- I -105: Воспоминания.
«Колонну прибывших выстроили в зоне и с приветственной речью обратился нарядчик Бобровицкий, из каторжан. Это был блондин, с тонкими, злыми чертами лица, одетый в необычную лагерную телогрейку: повсюду пущены строчки, пришиты воротник и накладные карманы, все края окантованы кожей — это придавало телогрейке щегольской вид. Меня потом удивляло, что такие телогрейки носила вся Москва… На спине телогрейки пришит номер. Все зеки здесь носили номера.
Местные названия «Бутугычаг», «Коцуган», в переводе звучащие примерно как «Чертова долина», «Долина смерти»; прямые названия участков: Бес, Шайтан — сами по себе говорят, что это за места...»
Горчаков Г. Н. Л- I -105: Воспоминания.
«БУР… Барак усиленного режима. Большая сложенная из дикого камня тюрьма в лагере.
Я описываю тюрьму (ее еще называли «хитрый домик») на главном лагпункте Бутугычага — Центральном. В БУРе было множество камер — и больших, и малых (одиночек) — и с цементными, и с деревянными полами. В коридоре — решетчатые перегородки, и двери камер были либо решетчатыми, либо глухими стальными.
БУР стоял в самом углу большой зоны, под вышкой с прожекторами и пулеметом. Население БУРа было разнообразным. В основном — отказчики от работы, а также нарушители лагерного режима. Нарушения тоже были разные — от хранения самодельных игральных карт до убийства».
Жигулин А.В. «Урановая удочка»
«Когда мороз не превышал 40 градусов, нас направляли в бригаду № 401. Такой номер имела бригада БУРа. Это были люди, отказывающиеся от работы в шахте. Не хотите работать под землей в тепле — пожалуйста, работайте на свежем воздухе. Нас — человек 15-20 выводили из зоны на место работы в конце развода. Место работы было видно издалека — склон противоположной поселку сопки. Все Бутугычагекие сопки, кроме некоторых скал, были по существу огромными горами, словно наваленными из гранитных разной формы и величины камней. Было два поста солдат: один внизу по склону, другой — вверху, метрах в ста. Сущность работы заключалась в следующем: в переноске крупных камней. Снизу вверх. Работа была очень тяжелая — с большими камнями в руках, в потертых ватных рукавицах по обледенелым таким же камням надо было идти вверх. Мерзли руки и ноги, щеки жег морозный ветер. За день бригада № 401 перетаскивала вверх
большую груду, пирамиду камней. Солдаты на обоих постах, естественно, грелись у смолистых костров. На следующий день работа шла в обратном порядке. Верхнюю кучу-пирамиду переносили вниз. А это нисколько не легче. Так в двадцатом веке оживала, реально воплощалась легенда о сизифовом труде.
Месяца за два такой работы мы жестоко обмораживались, слабели и… просились в шахту».
Жигулин А.В. «Урановая удочка»
По всей видимости, самое теплое место БУРа, с двойной крышей и большой печью. Нары в караульном помещении отдыхающей смены.
Тут же брусья. Их можно встретить возле казармы охраны в любом лагере Колымы.
В одной из камер на стене нацарапана эта табличка, возможно кому-то служила календарем.
О, нет. Это не Освенцим. Эта гора обуви служит визитной карточкой Бутугычага. Возможно она появилась из разрушенного здания склада. Подобные кучи есть на месте других лагерей.
ОЛП Центральный сегодня... и фото 1950г.
Продолжение следует...
Автор - Евгений Радченко.
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Сегодня, 16:34 by LynxПросмотров: 20Комментарии: 0
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