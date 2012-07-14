Лагерный пункт «Днепровский» Берлага ГУЛАГ

Lynx Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:30 by

Рудник и обогатительная фабрика «Днепровский» был подчинен Береговому Лагерю (Берлаг, Особый лагерь № 5, Особлаг № 5, Особлаг Дальстроя) Упр. ИТЛ Дальстроя и ГУЛАГРудник Днепровский был организован летом 1941 г., работал с перерывом до 1955 г. и добывал олово. Основной рабочей силой Днепровского являлись заключенные. Осужденные по различным статьям уголовного кодекса РСФСР и других республик Советского Союза.В числе них находились так же незаконно репрессированные по так называемым политическим статьям, которые к настоящему времени реабилитированы или реабилитируются.Все годы деятельности "Днепровского" основными орудиями труда здесь являлись кирка, лопата, лом и тачка. Однако часть наиболее тяжелых производственных процессов была механизирована, в том числе и американским оборудованием фирмы "Дэнвер", поставляемым из США в годы Великой Отечественной войны по ленд лизу. Позднее его демонтировали и вывезли на другие производственные объекты, так что на "Днепровском" это не сохранилось.В то время, когда рудник функционировал, то он делился на рыболовную и лагерную зоны, где, соответственно, работали и содержались заключенные. Они располагались выше поселка вольнонаемных рабочих и инженерно-технических работников. Остатки находившихся там производственных и жилых построек существуют и в настоящее время. В частности, в поселке - это в основном дома по типу русских изб, в рабочей и лагерной зоне - часть дробильной фабрики с большими отвалами руды, лагерные вышки, колючая проволока, фонари.На самом верху рабочей зоны, на высоте более 100 метров, находятся несколько котлованов от добытой руды, наглядно характеризуя сам каторжный процесс ее добычи. Здесь же можно также увидеть и лагерные вышки, свидетельствующие о когда-то существовавшей охране всего места расположения рудника "Днепровский", который по окружавшем его горным вершинам был опоясан рядами колючей проволоки.В этом смысле рудник "Днепровский" один из самых сохранившихся производственных объектов лагерной Колымы, Колымского ГУЛАГа, памятник времен Сталинского произвола.Автор - Sergey Filinin (Feelek).Фото - suok.

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