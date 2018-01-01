Долгая дорога в Припять. Часть 8. Возвращение

Lynx Просмотров: 29 Комментарии: 0 +4 Вчера, 22:17 by

Я шел по старой асфальтовой дороге в южном направлении, отдаляясь от Припяти и приближаясь к месту, где некогда располагалось село Чистогаловка. Погода была пасмурной и прохладной, моросило, а настроение было так себе.Я планировал засветло дойти до села Корогод, однако было уже за полдень и я отставал от графика.Слева от дороги в южном направлении шла линия электропередач. Это был самый короткий путь к моему следующему месту назначения. Однако у меня заканчивались запасы воды и я планировал дойти до озер, расположенных южнее. Поэтому я пошел дальше по шоссе и вскоре увидел ведущую влево грунтовую дорогу. По моим соображениям, эта дорога вела в сторону озер, и я пошел по ней. Через некоторое время вместо озер впереди среди деревьев и кустов я увидел памятник героям Отечественной Войны.Само село за исключением пары домов было разрушено и засыпано землей после аварии. Однако я знал, что в селе сохранился памятник. Несомненно, это был он.Через дорогу перед памятником, под деревьями, я обнаружил деревянный стол и лавки. Здесь я сделал небольшой привал и перекусил. Под столом я увидел кусок недавно упавшего огурца, который подъедали муравьи, а недалеко от стола лежал пакет с мусором. Это говорило о том, что совсем недавно тут были люди. Вероятно, они приезжали сюда на поминальные дни.Отдохнув, я пошел дальше и вскоре увидел справа от дороги уцелевший сельский дом.Я прошел еще с километр и услышал слева от дороги жабье кваканье, что меня обрадовало. Действительно, в той стороне я обнаружил несколько небольших озер.Точнее сказать, это были небольшие водоемы с довольно мутной водой. Но радиация тут была в норме, поэтому я смело пополнил свои запасы.Пока я набирал воду, я услышал в кустах звук, точно такой же, какой слышал на болотах у Андреевки. Это был звук, похожий на гудение дудки, только дудок тут было несколько и гудели они с разной тональностью. Вероятно, это был крик каких-то птиц. Это был просто необычайный концерт в этой дикой местности.Так, с потяжелевшим рюкзаком, но облегченным сердцем я двинулся дальше.Однако здесь дорога пропала, а местность вокруг была заболоченной. Поэтому быстро перемещаться не получалось. Последние дни были дождливыми, и местные луга были сильно подтоплены.Я довольно долго петлял по этой местности. Помимо болот, тут было множество глубоких озер, заросших сухим камышом, а также множество холмов и оврагов. Перемещаться тут без дороги было крайне тяжело. Здесь впервые за весь мой путь появились комары.Вскоре болота закончились, и начался сухой луг, однако сильно заросший кустарником и мелкими деревцами. Здесь попадалось множество кабаньего навоза. Заросли тут были непролазные. Мне казалось, что они никогда не кончатся. Я порядком устал, не видел дороги, проголодался, и меня начала охватывать злость на себя и всю Зону.Злость не давала проявляться усталости, и я прошел еще несколько километров на юг. Луга закончились, и я подошел к северной границе соснового леса.Однако я потерял дорогу, и моя заветная ЛЭП тут также не была видна. Просто идти через лес было крайне тяжело и медленно, т.к. лес был старый и густой.Но выбора не было, и я пошел через чащу. Было совершенно очевидно, что я заблудился. Я точно знал направление нужного движения, но идти без дороги здесь было трудно, дело шло к вечеру, а ночевать в лесу мне крайне не хотелось.Так я прошел с километр и вышел к широкой просеке, идущей перпендикулярно моему движению. Теперь у меня был выбор – идти налево или направо. Я залез на пень и всмотрелся в даль через зум-объектив своего фотоаппарата, который с успехом выполнял функцию небольшой подзорной трубы.Однако, кроме леса, я ничего не разглядел. Я наугад пошел направо (как оказалось позже, этот выбор был неверным.) Вскоре впереди я разглядел в объектив провода электрической линии.Но, как оказалось, это был линия, идущая в двух километрах западнее дороги, по которой я шел к Припяти. Тем не менее, направление проводов было верным, а под ними была хорошая грунтовая дорога. И я смело двинулся под проводами на юг.Провода были под напряжением и трещали. По моим расчетам, ЛЭП должна была привести меня к шоссе Диброва – Чернобыль где-то в районе Корогода. Дорога здесь была удобной, и я шел довольно быстро, но провода и лес вокруг казались бесконечными. Вечерело очень быстро, поднялся холодный ветер, а конца пути все не было видно.Я прошел около пяти километров. Лес закончился, и началась степь с порослью молодых берез и сосен. Почти стемнело, и я понял, что добраться до села засветло у меня не выйдет и придется ночевать в степи.Я отошел от ЛЭП метров на двести так, чтобы мою стоянку не было видно, если кому вздумается ходить или ездить по дороге. Выбрал сравнительно удобное место под двумя березами, поставил тут палатку и поужинал. К этому времени совсем стемнело. Дул довольно сильный и холодный ветер, и, несмотря на спальник и свитер, было холодно. Я лежал в палатке в темноте и подумал, что я буду делать, если за стенкой услышу топанье кабаньего стада. Но кабанов, к счастью, не было. Зато я услышал негромкое шуршание в траве. Возможно, это был еж. Чтобы он не мешал спать, мне пришлось несколько раз громко фыркнуть и хлопнуть в ладоши. Звуки извне стихли. Вскоре усталость взяла свое, я уснул и спал до утра.Утром я проснулся около семи. Было невероятно холодно, и мне даже казалось, что это лишь моя иллюзия от утомления. Однако позже я узнал, что в те дни температура действительно понижалась до 5-ти градусов.Я прокипятил остатки озерной воды и позавтракал.Сейчас утром на востоке можно было увидеть Антенны «Выжигателя мозгов», которые не были видны вечером. Также в объектив я разглядел свою потерянную ЛЭП, что была километрах в двух к востоку.Пока я разглядывал Антенны и ЛЭП, издалека донеся звук двигателя автомобиля. Было непонятно, откуда именно идет этот звук. Пока я думал, упасть ли мне в мокрую от росы траву или продолжать тупо разглядывать кусты, в нескольких сотнях метров от себя между деревьями внезапно показалась машина. Это был военный грузовик темно-зеленого цвета. Он ехал с востока на запад. На мне была зеленая куртка и такие же брюки в цвет окружающей местности. Палатка также была зеленая, поэтому бравые военные меня не заметили, и машина уехала восвояси.Довольный тем, как ловко обставил военную разведку, я собрал свои вещи, вышел на дорогу под ЛЭП и пошел дальше на юг. Через некоторое время я вышел к асфальтовой дороге, до которой не дошел вчера каких-то несколько сотен метров. Именно по этой дороге и ехал военный грузовик.Я свернул налево и пошел по шоссе. Через пару километров показался знак въезда в село а затем и первые хаты.Я прошел через село мимо автобусной остановки и свернул направо.Далее я дошел до ухоженного кладбища, справа от которого был памятник герою-солдату.От кладбища я пошел дальше на юг и дошел до сельскохозяйственных построек. Здесь было несколько полуразрушенных кирпичных зданий различного назначения, в основном коровники.Я дошел до окраины села, откуда дорога вела далее в лес на юг. В моих планах было посетить еще одно из заброшенных сел – Новоселки.К югу от Корогода я пошел по грунтовой дороге через лес. Местность здесь довольно однообразна, и я шел по лесной песчаной дороге не менее пяти километров. Похоже, что дорога тут временами посещаема, т.к. стволы упавших деревьев тут были распилены для удобного проезда.Так я шел несколько часов. Долго ли, коротко ли, лес начал редеть, и впереди показались крайние хаты. Я вышел к Новоселкам к четырем часам вечера.Я осмотрел ближайшие дома. В большинстве своем они мало отличаются от домов в других заброшенных селах.В основном хаты тут деревянные, нередко попадаются хорошо сохранившиеся.В домах часто встречается множество всевозможной утвари.После осмотра домов я пошел по сельской асфальтовой дороге по направлению к центру села, на ходу фотографируя окрестности.Слева был виден хорошо сохранившийся коровник и водонапорная башня.Я прошел через все село и свернул налево на дорогу, ведущую прямо к селу Черевач.По асфальтовой дороге я шел не менее четырех километров без остановок, пока не дошел до села Черевач. Я дошел до того места, где мне пришлось прятаться от машины четыре дня назад. Здесь вправо вела грунтовая дорога, перегороженная свежевыкрашенным шлагбаумом, я и свернул на нее, чтобы подойти к селу с западной стороны. Однако, пройдя с десяток метров, я услышал откуда-то из кустов низкий звук, похожий на хрюканье. Я остановился и хрюканье повторилось. Я решил не проверять, что оно там хрюкает, и спешно вернулся на асфальтовую дорогу.Далее я прошел еще пару сотен метров и свернул вправо в лес к хатам. Было уже около семи вечера, поэтому я выбрал подходящий дом для ночлега.В хате я оставил рюкзак и сходил за водой к реке. На улице шел дождь, и в хате было холодно, даже несмотря на закрытые двери и окна. Сам дом был в довольно плохом состоянии, штукатурка во многих местах осыпалась. Но в комнате была кушетка с матрасом, где было удобно спать.Я запер, как смог, двери и поужинал. Только я собрался ложиться спать, как услышал довольно громкий шорох, раздавшийся из-под груды тряпья и бумаг, лежавших в углу. Шум периодически повторялся. Я посветил в угол фонарем и увидел на старых газетах темно-серую мышь с черными глазками. Вероятно, она была голодна и вылезла на запах еды. Для того, чтобы она ночью не прогрызла мне рюкзак, я достал бублик и бросил ей в угол. Через какое-то время оттуда раздался писк и возня. Возможно, мышь была не одна. Вскоре все стихло, а я лег и сразу уснул. Завтра мне предстояло рано встать, чтобы затемно перейти мост через реку.Проснулся я в четыре утра от писка будильника в дозиметре. Было холодно и темно. Я при свете фонаря собрал вещи, одел рюкзак и вышел из дому. Шел мелкий дождь, и в лесу было еще более мерзко, чем в хате. Я полез через заросли, вышел на дорогу, по которой пошел на восток. Затем прошел мимо вышки и свернул к мосту. Перешел мост и пошел по шоссе к Рудне-Вересне. Вскоре показались первых хаты. Я зашел в ближайшую.Дождь за окном не прекращался, а в доме было холодно. Было еще рано, поэтому я лег на стоявшую в комнате кровать и уснул. Проспав часа два, я, по традиции, вскипятил воды, заварил и поел овсянки и попил чаю.Я собрал вещи и снова в путь. Здесь мне первый раз за поход пришлось надеть дождевик, т.к. дождь шел не переставая. Я дошел до ЛЭП, а от нее пошел по противопожарной просеке.Дорога была однообразной: серое тяжелое небо, мокрые деревья. Грунт тут был песчаный, идти по нему было крайне тяжело. Весь песок тут был истоптан следами копытных. Следов было невероятно много. До сих пор не могу представить, сколько же тут животных.Вскоре я дошел до лесной дороги и пошел по ней. Идти тут было легче. Я заметил на земле совсем свежие следы косули, которая пробегала по этой дороге утром в ту же сторону, что и я.Наши пути совпадали, и я шел по следам более километра. Часа через два я был в Андреевке.Я отдохнул в одной из хат. Так получилось, что я у меня осталась одна не начатая банка консервов. Тащить домой ее не хотелось, поэтому я спрятал ее в селе, сделав себе таким образом небольшой тайник с провиантом для возможного следующего раза. От постоянного дождя местность тут затопило, и вокруг была масса глубоких канав и луж.Я кое-как добрался до границы, нашел в заборе свой старый лаз и вылез за пределы Чернобыльской Зоны. Возле опушки я спугнул пару взрослых косуль.Приграничные луга от постоянных дождей превращались в болото.Выбравшись из болот, я прошел еще около двух километров по степной дороге к шоссе. Людей тут не было.С расстояния в несколько сот метров я видел, что на КПП стоит какая-то машина и ходят пограничники. Идти на остановку у КПП мне не хотелось, но стоять под дождем у дороги мне не хотелось еще больше. Я пошел к остановке и сел на скамейку под крышей. Тут я заметил, что один из пограничников направился ко мне. Он подошел, представился и попросил документы.Пограничник был среднего роста и очень крепкого телосложения. Он был в синей камуфляжной форме, кепке, берцах, на поясе у него были фонарь, наручники и кобура с пистолетом. Я дал ему паспорт. Он долго рассматривал мою фотографию, потом меня, потом опять фотографию, потом страницы с пропиской (их у меня несколько, т.к. я много переезжал). Затем он спросил, что я тут делаю, и я честно ответил, что ходил в поход. На это он сказал, чтобы я постарался больше не ходить в походы тут в приграничной полосе. Я согласился. Хотя… конечно, я не был в этом уверен.Добравшись до дома, я тщательно перестирал одежду, обувь, рюкзак и палатку. После я проверил все дозиметром и не зафиксировал сколько-нибудь заметного радиоактивного излучения.Также я проверил суммарную полученную дозу за весь поход примерно за шесть с половиной суток. Она составила 0.033 мЗв, что соответствовало в среднем 0.005 мЗв/сутки или 0.21 мкЗв/час.За шесть с половиной суток похода мной было посещено семь ненаселенных пунктов: села Андреевка, Рудня-Вересня, Черевач, Корогод, Чистогаловка, Новоселки и, конечно, Припять. Общее пройденное расстояние - около 109 км. Было отснято около 750-ти фотографий.Деньги, потраченные на подготовку и проведение похода (еда, проезд, различные расходные материалы) – около 400 грн. Деньги, с учетом купленного снаряжения (которое покупалось для похода, но планируется использоваться и в будущем: дозиметр, одежда, обувь, рюкзак, палатка, походное снаряжение и т.д.) – не менее 6000 грн (или семь (!) официальных поездок в ЧЗО).Я благодарю людей, которые вдохновили и поддержали меня в этом предприятии, которым хватило терпения выдержать мои авантюрные идеи. Также спасибо всем читателям моих отчетов за отзывы, благодаря чему я снова пережил это увлекательное путешествие.Автор - Алексей (Vrem).

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