Долгая дорога в Припять. Часть 7

Lynx Просмотров: 34 Комментарии: 0 +4 Вчера, 21:37 by

К полудню пятого дня своего путешествия по Чернобыльской Зоне я покидал Припять. Я вышел на окраину города в районе улицы Заводской и направился в сторону заброшенного завода радиоаппаратуры «Юпитер».К счастью, на всем пути до завода мне не встретилось ни одного человека. Завод располагается к юго-западу от города и занимает сравнительно небольшую территорию.На входе в главный корпус расположена центральная проходная.По округе – кучи технического мусора.Здесь меня все также не покидало чувство, что вот только сейчас здесь были люди, а из окошка высунется тетка и спросит меня, куда это я иду.Когда я шел через проходную, мне пришлось пройти через вращающийся турникет, который издает довольно громкий скрип и который, наверное, был слышен в городе.В главном корпусе, как и в остальных, – полная разруха и следы разложения временем.Я прошелся по коридорам первого этажа. Тут было много довольно глубоких луж с дождевой водой, прошедшей через слои перекрытий. Во многих местах, закоулках и комнатках было довольно темно, поэтому мне пришлось достать фонарь. На полу – невероятное количество всевозможного хламья. Тем не менее, тут можно найти много интересного.Я осмотрел первый этаж первого здания, вышел через черный ход, и направился к следующему корпусу.Двор завода зарос растительностью, и многие деревья цвели, что придавало особую атмосферу этому месту забвения.Так, я дошел до следующего корпуса. Изнутри он был такой же, как и первый – множество коридоров, комнат различного назначения, мастерских и т.п.Ранее я не один раз слышал о том, что после аварии Радиозавод зацепило краем «Западного следа», а отмыть от радиации его было сложно. Однако я так и не обнаружил сколько-нибудь заметного повышения радиации на всей территории объекта.В одной из комнат я обнаружил сейф для хранения радиоактивных веществ, который когда-то видел на какой-то фотографии. Сам сейф также не фонил.Далее я дошел до самого большого помещения завода – главного цеха. Он представляет собой типичный заводской цех, однако это не мешает ему впечатлять посетителей своими масштабами и величием конструкторской идеи.По слухам, завод «Юпитер» сейчас выполняет функции перевалочной базы металлолома, собираемого в Припяти и ее окрестностях. Поэтому я, во-первых, старался не наткнуться на работников этой «базы», а во-вторых, пытался найти следы их деятельности. «Работников» я так и не встретил. А на территории завода находится столько всевозможных брошенных металлоконструкций, что нельзя понять, лежат ли они тут совсем недавно или несколько лет.Так, я закончил осмотр внутренних помещений и вышел во двор. Во дворе также было много интересного, в том числе масса всевозможной брошенной автотехники.Но время шло, и мне было пора двигаться дальше.После осмотра завода я выдвинулся в сторону железной дороги. Местность эта теперь была мне знакома. Я через лесопосадку быстро дошел до дороги, ведущей к железнодорожной станции.Дальше я без приключений дошел до объездной дороги, и далее – к железнодорожным путям.Здесь со мной произошел забавный случай. Дело в том, что, когда я подходил к городу днем ранее, я оставил свою дорожную «трекинговую» палку из ствола сосны возле железнодорожного переключателя направления. На обратном пути я планировал забрать ее. Но оказалось, что тут таких переключателей много, и я забыл, возле какого именно я ее оставил. Новую мне искать не хотелось, поэтому пришлось заглядывать под каждый. Вскоре я ее-таки нашел и пошел дальше в сторону шоссе.Затем я дошел до автодороги, перешел ее, прошел через радиоактивный лесок со значками радиации и вышел к следующему шоссе – на Чистогаловку. Возле шоссе я постоял в кустах, прислушиваясь. Тут у меня снова запищал дозиметр, сигнализируя об излучении в 9 мкЗв/час.Было тихо, и я пошел по асфальту в южном направлении. Вдоль дорог простиралась серая радиоактивная заболоченная местность со множеством луж и канав.Было уже за полдень, а я только вышел из города. Погода портилась, стало прохладней и начал капать дождь, что немало портило настроение. «Особенность» такого путешествия заключалась в том, что, в отличие от виртуальной игры, дойдя до Припяти, тут нельзя было набрать «quit» и мгновенно оказаться у себя дома. Вместо этого мне предстояло пройти около пятидесяти километров через крайне неприветливую местность.Также на обратной дороге я планировал посетить еще одно из заброшенных мест Зоны, где никогда до этого мне не приходилось бывать.Автор - Алексей (Vrem).

Ключевые слова: ЧАЭС Припять зона отчуждения радиация сталкер отчет поход

Другие, подобные истории: