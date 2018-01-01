Долгая дорога в Припять. Часть 6

Lynx Просмотров: 40 Комментарии: 0 +5 Вчера, 21:19 by

Про Припять было очень много написано. Поэтому здесь я постараюсь описать лишь свои наиболее яркие впечатления, маршрут перемещения по городу, ну и, конечно, фотографии.Ночевка в Припяти прошла удачно, в квартире одного из шестнадцатиэтажных домов. Я проснулся в полдевятого утра, поел, попил чая и собрал свои вещи. Затем я осмотрел близлежащие квартиры, подъезд, чердак и вылез на крышу дома, чтобы отснять панораму города.С первого взгляда Припять напомнила мне город Полесское с той лишь разницей, что в Припяти более плотная застройка и больше многоэтажных домов.Когда я стоял у балконной двери, я услышал во дворах чей-то разговор. Это были не нелегалы-экстремалы, потому что голоса не были тихими, а наиболее громким был женский.В городе я планировал посетить серию памятных мест.Распрощавшись с домом, я вышел на улицу, пошел дворами мимо стадиона до ул. Набережной. Здесь проходит забор, ограждающий весь город.В городе нет источников воды, поэтому я собирался набрать воды из залива. Я свернул с улицы влево, пробрался через заросли и неожиданно для себя вышел к открытой и совершенно голой местности с песчаным грунтом.Это была окраина пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Показания дозиметра тут мгновенно подскочили, доходя местами до 8-ми мкЗв/час. Естественно, я не планировал сюда заходить, поэтому побыстрее пошел по краю поля к востоку.Это была мертвая местность, где не росла даже трава.В зарослях, ближе к дороге, я обнаружил памятник героям Отечественной Войны.Вскоре я дошел до залива.Тут также было радиоактивно. Вполне вероятно, что дальше от места захоронения радиационный фон был меньше.Я двинулся по дороге к востоку, но вдруг увидел на дороге, в метрах ста впереди, белую легковую машину и услышал голоса. Этот проход был закрыт. У меня еще оставался некоторый запас питьевой воды, и я решил пополнить его позже. Тогда я свернул к центру города.Я дошел до кинотеатра и заглянул внутрь. В зале было темно и с потолка капала вода.Также я заглянул в музыкальную школу.Затем я вышел к центральной площади.Конечно, я не мог не зайти в гостиницу «Полесье», где в игре была комната с тайником.Пока осматривал гостиницу, с улицы я услышал характерный звук автобуса ЛАЗ. Я подумал, что это очень не кстати - если это везут туристов, то с ними будет куда веселей. Действительно, на площадь выехал белый ЛАЗ; к счастью, он был пустой. Не останавливаясь, ЛАЗ уехал куда-то к ул. Набережной.Еще одним местом в списке посещений было Колесо Обозрения.Пока я шел через парк к Колесу с площади, снова донесся звук какого-то автомобиля.Теперь описать мои ощущения можно было как – «вот и сбылась мечта идиота». Я увидел в Припяти почти все, что планировал, и поэтому был невероятно доволен собой.Затем я походил еще по улицам. В одном месте я снова чуть не наткнулся на ту же легковую машину, что была недалеко от пристани. Видимо, ее пассажиры лазили в одном из зданий - откуда-то доносились голоса. Это мне порядком надоело: Припять-то не резиновая! Я снова был вынужден пробираться дворами через заросли.Вокруг было еще очень много интересных мест, а времени у меня было мало. Осмотреть за полдня невозможно и четверти города.Напоследок я зашел в еще один высотный дом, чтобы еще раз обозреть город под другим ракурсом.Отдохнув, я вышел из дома и пошел в направлении заброшенного радиозавода, ведь он также был в моем списке посещений, и там меня также ждало много интересного.Автор - Алексей (Vrem).

Ключевые слова: Припять ЧАЭС радиация отчет поход сталкер

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