Долгая дорога в Припять. Часть 1

Lynx Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:53 by

Желание попасть в город Припять у меня возникло несколько лет назад. Попасть туда не в официально разрешенной поездке, т. к. это, на мой взгляд, не так интересно, а добраться самому. Такое путешествие связано с рядом трудностей, оказывающихся для многих непреодолимыми, и потому имеет особую привлекательность. А то, что подобные предприятия осуществлялись некоторыми энтузиастами, доказывает выполнимость такого путешествия.Однако это мероприятие мной долго откладывалось по разным причинам: то подходящей компании не было, то времени не хватало. И вот, почти год назад, мы с приятелем запланировали такой поход на начало мая 2011 года. За это время было куплено и опробовано почти все необходимое снаряжение. Также была совершена серия разнообразных тренировочных походов, в том числе в другие места ЧЗО. Но примерно за месяц до мая мой приятель отказался по личным причинам. Поначалу я пытался найти достойную замену, но сделать этого не удалось. Я слишком долго готовился и ждал этого похода, поэтому я решил идти туда один.Такой поход я планировал на семь–восемь дней. Снаряжение предполагалось взять стандартное туристическое, и подробно описывать здесь я его не буду, расскажу лишь о наиболее интересном.Питание - как в обычном походе. К примеру, в процессе подготовки мне удалось освоить приготовление сушеного мяса, которое в качестве частичной или полной замены мясных консервов и рекомендую использовать. Рецептов в соответствующих источниках можно найти множество, я же использовал варено-сушеное. Кратко суть приготовления: нежирная говядина или телятина без костей варится, перекручивается через мясорубку, фарш сушится в сушилке или обычной духовке при самом слабом нагреве несколько часов. Полученный сухой мясной порошок может храниться несколько месяцев при комнатной температуре.Итак, вещи собраны, билет куплен, и долгожданного 30-го апреля, в субботу, я, по устоявшейся традиции, выехал с киевской автостанции «Полесье». Дело немного осложнилось тем, что на эти выходные пришлись поминальные дни – гробки (укр.). Поэтому автобус на этом довольно непопулярном маршруте в этот раз оказался полный. Два часа езды - и я на месте, в одном из дальних жилых и приграничных к Зоне сел.К счастью, дальше от автобуса на моем пути людей не встречалось. От остановки автобуса я прошел с полкилометра через заросли кустарника, чтобы обойти стороной крайние дома села, и вышел на лесную дорогу.Погода была пасмурной и было нежарко.Мимо села за лесом проходит ЛЭП, которая может служить хорошим ориентиром на местности.«Энергия – Родине!» Линия электропередач государственного значения.Угрожающе трескучая паутинка ЛЭП тянется с юго-востока на северо-запад.Вся местность под ЛЭП перепахана для устранения вероятности пробоя. Здесь даже случайно попавшие толстые бревна перемолоты как солома техникой невиданной силы.От ЛЭП я пошел через приграничный лес, который, кстати, уже слабо радиоактивен. Лес этот сосновый и старый, идти по нему довольно тяжело из-за лежащих на земле стволов мертвых деревьев. В лесу я выбрал крепкую палку, с которой было легче идти, и которую можно было использовать для самообороны. Через километр я вышел к северной опушке леса. В зарослях я устроил небольшой привал и перекусил, т. к. была уже вторая половина дня, а я последний раз ел еще утром.Слева – слабо радиоактивный лес, справа – «Прикордонна смуга» («Приграничная полоса», укр.):С этой же лесной опушки видно западную окраину села Дитятки и, вероятно, всемирно известный КПП – «южные ворота», через которые въезжают все официальные гости и работники ЧЗО.От лесопосадки я прошел через степную местность еще около двух километров на север, и вот – я у края Зоны. Сама граница ЧЗО в этом, как и во многих других местах представляет собой забор колючей проволоки. К югу от забора в этих местах проходит несколько мелиорационных каналов, а окружающие луга немного заболочены. Вода в них заметно скапливается уже после незначительных осадков. В этой местности высокая и густая трава, идти через которую довольно тяжело. Когда я проходил мимо болот, впереди я услышал странный, незнакомый мне, низкий и довольно громкий звук, похожий на однотонную сирену автомобиля. Он периодический повторялся, как будто кто-то гудел в дудку над мрачными лугами. Вероятно, это был крик птицы, которую я не видел.Остатки старого забора ЧЗО с деревянными опорами:Сразу за забором к северу располагалось нежилое село Андреевка. Новый забор отрезал часть местности, на которой осталось немного брошенной сельской утвари.Дальше – запретная зона.Уже давно я решил для себя ничего не изменять в Зоне, равно как и не выносить ничего оттуда. Поэтому я не собирался как-либо нарушать стоящий передо мной забор. Я прошел немного вдоль него и, как и предполагал, нашел в нем дыру, причем такую, что в нее можно было пролезть, не снимая рюкзака. Некоторое время я прислушивался. Вокруг было тихо. Я пролез внутрь. Здесь измерил гамма-фон (МЭД – мощность экспозиционной дозы), который тут был такой же, как и в Киеве – около 0.14 мкЗв/час.Теперь, за колючкой в Зоне, я находился полностью «вне закона», и дальше действовать необходимо было все время с предельной осторожностью.Я не без труда прошел от забора несколько сотен метров через бурелом, заросли кустарника, травы и заброшенные сельские огороды, пока впереди не показались первые уцелевшие заброшенные сельские хаты.К этому времени уже вечерело, и пора было искать место для ночлега. Для этого я выбрал одну из хат недалеко от проходящей через село старой асфальтовой дороги. Хату я выбрал с крепкими стенами и чердаком для того, чтобы конструкция не завалилась до утра вместе со мной. Вокруг было тихо и одиноко, и эта тишина, казалось, таила в себе скрытую угрозу.Возле дома была веранда. В хате была полная разруха, оконных рам и нескольких дверей не было. Печь была разрушена, как и во всех остальных домах ЧЗО. Печи разрушали после эвакуации людей для того, чтобы в последствии люди не могли сюда вернуться. В хате я обнаружил в потолке лаз на чердак, однако он был довольно высоко. Тогда я занес в дом стоявший на веранде столик, на него поставил кем-то снятую некогда из окна раму и без особого труда вылез на чердак.На чердаке было пыльно и много всякого мусора, оставшегося еще от хозяев и пролежавшего тут не менее двадцати пяти лет. Но, главное, тут было довольно просторно и сравнительно безопасно. Я затащил наверх рюкзак, а также раму, чтобы подняться следом было не так просто. Крышку люка давно заклинило от времени, поэтому я положил на проем раму, на нее несколько досок и кирпичей в качестве груза, а также в качестве «сигнализации» поставил сверху несколько старых пустых майонезных банок, которые во множестве валялись на чердаке. Какое-либо животное влезть сюда не могло, а человек бы сперва наделал много шуму.Пока совсем не стемнело, я постелил на пол клеенку и коврик и достал спальник. Затем я вскипятил на горелке воды, заварил и поел каши с мясом и попил чаю. Вокруг было очень тихо и тоскливо. На чердаке было два меленьких застекленных окошка. В одно из них светило заходящее солнце и по доскам крыши разливались янтарные блики. Мне стало жаль эту ускользающую красоту, и я сделал фотографию заката.Я лег спать, а когда совсем стемнело в звенящей тишине было отчетливо слышно, как древесину досок крыши надо мной грызет шашель, и я всей душой возненавидел это поганое насекомое.Под утро перед рассветом, часа в четыре, я проснулся. Где-то рядом на крыше довольно громко шебуршало какое-то небольшое животное. Шорох доносился из разных углов чердака, и поначалу я думал, что это мышь. Но уже утром я увидел виновника шума в окошко – маленькую серую птичку, которая ловко прыгала по шиферу крыши соседнего сарая.Было слишком рано, я лег спать дальше и спокойно проспал часов до семи утра. Первая ночевка в Чернобыльской Зоне прошла удачно.Утром я заварил и поел овсяной каши, попил чаю с бубликами. Пока я завтракал, по дороге проехало два легковых автомобиля, но мне с чердака их не было видно.Сейчас, при нормальном освещении, можно было хорошо рассмотреть содержимое чердака. Тут были глиняные и чугунные горшки, стеклянные банки, бутылки, сгнившая одежда, доски и прочий хлам, который некогда хранили хозяева на случай «а вдруг понадобится». Точно такую же картину я видел много раз в ЧЗО раньше и позже на всем своем пути.Я сложил свои вещи, разобрал «чердачную ловушку» и спустился вниз. Прислушался к тишине, вышел из дома на асфальтовую дорогу и пошел по ней к сельскому перекрестку, периодически осматриваясь и прислушиваясь.Дорога на Дитятки:Было ясно, тепло и тихо. По пути я сфотографировал несколько домов. Местность была немного знакомой, т.к. мне приходилось уже бывать тут раньше.Я дошел до края села, и вдруг вдали, справа от дороги, на опушке леса, в нескольких сотнях метров от себя, я увидел стоящую легковую машину с открытым багажником. Как мне показалось с такого расстояния, недалеко от нее ходил человек. Вероятно, это были люди, некогда жившие тут, и которые по специальному разрешению приезжали сюда на поминальный день, но, конечно, я в этом не был уверен. В любом случае, встречаться тут с кем бы то ни было для меня было совершенно неприемлемо, и я свернул с дороги влево и обошел лежащую впереди местность через огороды.Через несколько сотен метров, за селом, я снова вышел на дорогу, по которой мне предстояло еще пройти многие километры, и которая уводила меня дальше на север, через степи и леса вглубь Зоны…Автор - Алексей (Vrem).

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