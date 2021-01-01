Кикимора

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 149 Комментарии: 0 +3 Вчера, 12:12 by

В начале XVIII века, в доме одного крестьянина, Савелия Власова, начали происходить очень странные вещи. Семилетняя дочь Савелия, Устинка, улегшись спать после суетного дня непричесанная и немытая, наутро проснулась чистая и ухоженная, а грязная сорочка на ней стала белым-бела.С этого дня хозяева стали замечать всякие странности. Ночью само по себе крутилось веретено и жужжала нитка, а утром прибавлялась пряжа. Поняли крестьяне, что завелась у них дома Кикимора.Бросились они в церковь к священнику, чтобы тот отмолил их дом от нечистой силы, а батюшка на них в ответ цыкнул громко и сказал, что все это им только мерещится.С тех пор поведение Кикиморы изменилось. То она холила и лелеяла хозяйскую дочку, пряла за четверых и не было ее не видно и не слышно. А тут стала безобразничать. То на чердаке зашумит, то в подполе завоет, то бросится кому-нибудь из хозяев клубком под ноги, что те падают, то рассыплется по полу синими огоньками, а то начнет сопеть и топать по избе как медвежонок. Целый год терпели хозяева эти безобразия.Как-то явилась к ним старая нищая бродяжка и вызвалась избавить их дом от нечистой силы. Сказала им: "В среду запрягите дровни (сани)".Те смотрят на нее как на полоумную. На дворе середина лета, а та просит санки запрячь. Но старуха только строго на них взглянула и продолжает:"В корень впрягите лошадь, а на пристяжку - корову. Положите на дровни шубу шерстью вверх и подгоните упряжку к самым сеням. Потом возьмите какой-нибудь старый веник и начинайте подметать весь дом от подпола до крыши, приговаривая три раза: "Честен дом, святые углы, отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время на бесконечные лета. Отныне и до века. Вон, окаянный!» Потом возьмите из сеней землю и бросьте ее через левое плечо три раза. Потом трижды плюньте. После запряженные дровни отвезите в лес и оставьте там вместе с шубой. И больше не побеспокоит вас нечистая силушка.Два дня, которые до среды оставались, Кикимора, видно почуяв неладное, стала еще пуще беситься. То зерно водой зальет, то стол с лавкой перевернет. Потом принялась за небогатую утварь. Разбила все тарелки и крынки. Весь дом ходуном ходил.А перед самым изгнанием, в среду, вдруг подняла в воздух Устинку выше крыши и швырнула на землю. Слава богу, девочка осталась невредима.Савелий, не мешкая, подогнал с сыновьями дровни к избе, схватил метлу и давай мести по всем углам, приговаривая заговор, которому бродяжка научила.В него летели черепки от посуды, сыпалась зола и всякий мусор. К тому же из дома были слышны страшный рев, плач и вой. Все соседи сбежались посмотреть на это страшное чудо. А Савелий три раза прочел заговор и велел сыновьям гнать лошадь с коровой, запряженных в сани, в лес, да и оставить там одни дровни вместе со старой шубой.С той поры их дом уже больше никто не тревожил.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: XVIII век деревня кикимора бродяжка заговор изгнание нечистая сила

Другие, подобные истории: