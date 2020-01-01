Немного о домашней нечисти

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:47 by

Случайно наткнувшись на статью о различного рода домовых и полтергейстах, я заинтересовалась славянской домашней нечистью и провела небольшое исследование, результаты которого и хочу представить моим дорогим читателям.Разберемся, кто же такие кикиморы? Кикиморы — это маленькие злобные существа женского пола, ростом они не выше колена взрослого человека, но вред для хозяйства могут принести огромный. Представьте только, что пока вы спите, это вредное уродливое существо перепутает всю пряжу в вашем доме, рассыпет крупу, поломает игрушки детей. Голос у кикимор отвратителен. Высокий и визглявый, противно говорящий нараспев. Так свидетельствуют старинные русские предания и сказки. Волосы этих уродцев длинные и растрепанные, похожие больше на длинную шерсть, а уши похожи на свиные — угловатые, с кисточками на концах. Думаю, говорить о том, что выглядят кикиморы ужасно - излишне.Но боялись крестьяне кикимор не за их уродливую внешность. По рассказам бабушек-старушек, кикимора — это злая сущность, обитающая в избах и домах, а вовсе не на болотах, как мы с вами привыкли думать. Днем кикиморы спять в темных углах, за печью, а ночью выходят из своих убежищ и разводят беспорядок в доме. Поэтому и прятали хозяйки свои кудели и пряжу в сундуки да ящики. Любят также мелкие пакостницы пугать маленьких детей, что не спят по ночам. Шебуршат, отвратительно хихикают, гремят посудой, а если хозяева проснуться и пожелают изловить злодейку — то ее уже и след простыл.Вообще, кикимору удается увидеть нечасто, как любой дух, она может быть невидима и напоминать о себе лишь бормотанием, постукиванием, тихими шагами и другими звуками. Если же вам удалось увидеть кикимору — особо не радуйтесь, встреча с ней не сулит ничего, кроме болезни и смерти близких, несчастий, ссор и прочих бед. Совсем дурной признак — встретить кикимору в левом углу комнаты. Это говорит о том, что вскоре повстречавший ее умрет страшной и мучительной смертью или же сведет счеты с жизнью.По сказаниям старины, кикиморой может стать ребенок с какими-либо отклонениями или проклятый матерью во время родов. Тогда нечистая сила немедленно похищает дитя и обращает его в это уродливое злобное существо. В него может превратиться и мертворожденный ребенок. Чтобы оградить детей от такой опасности, наши предки вешали над колыбелью обережных кукол, которые охраняют дом от злых сил.Но можно и договориться с кикиморой, чтобы она оставила свои пакости и покинула дом. Делать это должен глава семьи. Чтобы пообщаться с кикиморой, нужно в полночь начертить круг на полу, желательно, белым мелом или куском мыла. Встать в центре круга с свечой в руке и трижды повторить: «Кикимора, приди да со мной поговори». Главное — не бояться, эти вредные создания питаются нашим чувством страха, в результате чего становятся еще сильнее и упрямее, что затрудняет переговоры с ними. Если все правильно сделать, то вскоре станут слышны тихие шаги и противный шепот. Это кикимора пришла говорить с вами. Говорить с ней, как, впрочем и с любым духом, нужно уважительно, но без страха, если кикимора будет предлагать вам какие-либо сделки или обмен — ни в коем случае не соглашайтесь. Она будет прилагать все усилия, чтобы получить для себя выгоду, оставив вас в дураках. Когда вы договоритесь с кикиморой, скажите: «Мы с тобой поговорили, теперь ступай и в дом мой не возвращайся», потушите свечу, выйдете из круга. Чтобы кикимора не держала на вас зла, подарите ей какой-нибудь подарок, мешок зерна или любую побрякушку. Тогда она уйдет и больше никогда не вернется в ваш дом.Вполне возможно, что кикиморы — обычная народная байка, но не стоит забывать о том, что в любой байке есть отражение реальности.Автор - admin.

Ключевые слова: Кикиморы уродцы злая сущность ребёнок существо

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