Сказка о Кикиморе

Сказка о КикимореЕдет Иван мимо болотца в туманной дымке. Подъехал поближе, видит: сидит Кикимора, а то не туман, а дым от ее цыгарок.
— Кикимора, ну ты и умора, рожа кривая, зеленая и сморщенная… Тебе уж никакой "Ботокс" не поможет… И кашляешь, как каторжанин чахоточный — поржал с нее Иван.
— Дубина ты стоеросовая, — говорит ему Кикимора. — Такой я была не всегда. Была я девкой молодой и красивой, но беда, любила повеселиться погулять, попивать настойки хмельные да сладкие… Да гулять без разбору с кем не попадя. Молодость пролетела, здоровье и красоту отняли вредные привычки.
Вот так и не заметила, как стала чмом болотным, никому не нужным… Кроме Лешего, разве что. Да ну, его прибецанного… Добры — молодцы меня как-то сторонились, нам, говорят, с низкоранговыми особями каши не сварить, избы не построить… Вот так я за жизнь беспутную расплачиваюсь. Не переписать мне теперь уж эту сказку… Сама жизнь свою перепоганила и в болото втоптала…
А мораль этого эпизода такова: НИКТО НЕ РОЖДАЕТСЯ ЧМОМ БОЛОТНЫМ, ЧМОМ МЫ ДЕЛАЕМ СЕБЯ САМИ!
Автор: Шлахтер Вадим Вадимович.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:10
Вчера, 19:10 by ШерриПросмотров: 39Комментарии: 2
Ключевые слова: Кикимора сказка болото