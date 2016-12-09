Сказка о Кикиморе

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:10

Шерри Просмотров: 39 Комментарии: 2 +2 Вчера, 19:10 by

Едет Иван мимо болотца в туманной дымке. Подъехал поближе, видит: сидит Кикимора, а то не туман, а дым от ее цыгарок.— Кикимора, ну ты и умора, рожа кривая, зеленая и сморщенная… Тебе уж никакой "Ботокс" не поможет… И кашляешь, как каторжанин чахоточный — поржал с нее Иван.— Дубина ты стоеросовая, — говорит ему Кикимора. — Такой я была не всегда. Была я девкой молодой и красивой, но беда, любила повеселиться погулять, попивать настойки хмельные да сладкие… Да гулять без разбору с кем не попадя. Молодость пролетела, здоровье и красоту отняли вредные привычки.Вот так и не заметила, как стала чмом болотным, никому не нужным… Кроме Лешего, разве что. Да ну, его прибецанного… Добры — молодцы меня как-то сторонились, нам, говорят, с низкоранговыми особями каши не сварить, избы не построить… Вот так я за жизнь беспутную расплачиваюсь. Не переписать мне теперь уж эту сказку… Сама жизнь свою перепоганила и в болото втоптала…А мораль этого эпизода такова: НИКТО НЕ РОЖДАЕТСЯ ЧМОМ БОЛОТНЫМ, ЧМОМ МЫ ДЕЛАЕМ СЕБЯ САМИ!Автор: Шлахтер Вадим Вадимович.

Ключевые слова: Кикимора сказка болото

Другие, подобные истории: