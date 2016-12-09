Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Сказка о Кикиморе

Едет Иван мимо болотца в туманной дымке. Подъехал поближе, видит: сидит Кикимора, а то не туман, а дым от ее цыгарок.

— Кикимора, ну ты и умора, рожа кривая, зеленая и сморщенная… Тебе уж никакой "Ботокс" не поможет… И кашляешь, как каторжанин чахоточный — поржал с нее Иван.
— Дубина ты стоеросовая, — говорит ему Кикимора. — Такой я была не всегда. Была я девкой молодой и красивой, но беда, любила повеселиться погулять, попивать настойки хмельные да сладкие… Да гулять без разбору с кем не попадя. Молодость пролетела, здоровье и красоту отняли вредные привычки.

Вот так и не заметила, как стала чмом болотным, никому не нужным… Кроме Лешего, разве что. Да ну, его прибецанного… Добры — молодцы меня как-то сторонились, нам, говорят, с низкоранговыми особями каши не сварить, избы не построить… Вот так я за жизнь беспутную расплачиваюсь. Не переписать мне теперь уж эту сказку… Сама жизнь свою перепоганила и в болото втоптала…

А мораль этого эпизода такова: НИКТО НЕ РОЖДАЕТСЯ ЧМОМ БОЛОТНЫМ, ЧМОМ МЫ ДЕЛАЕМ СЕБЯ САМИ!

Автор: Шлахтер Вадим Вадимович.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:10
Вчера, 19:10 by ШерриПросмотров: 39Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Кикимора сказка болото

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 20:03
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2230|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 645
Мораль хорошая)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:24
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2864|-1)
Публикаций: 1 764
Комментариев: 11 184
Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.