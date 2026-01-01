Будьте осторожны на Байкале. Часть первая. Голос с воды

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 06:49

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зелёное яблочко Просмотров: 198 Комментарии: 0 +6 Вчера, 06:49 by

Мне тогда было девятнадцать. Шёл девяносто шестой год, конец июля, жаркие летние каникулы, пахло дымом от костров и свободой. Мы учились в Иркутском государственном университете, на одном курсе, и Байкал для нас был не достопримечательностью, а чем-то обыденным. После сессии, на выходные, мы срывались туда постоянно — электричкой, автобусом, на перекладных. Палатка, рюкзак, закопчённый котелок — и вперёд. Никто не воспринимал это как риск. Озеро было рядом, знакомое, почти родное. Нам казалось, что оно нас не тронет.Нас было четверо: я, Михаил, и мои друзья — Павел, Екатерина и Анна. Мы учились вместе, много времени проводили одной компанией, уже не раз выбирались на природу, ночевали в палатках. Всё это было привычно до зевоты.Павел выделялся сразу. С детства он занимался плаванием, серьёзно, по спортивной линии, и к тому моменту уже получил звание мастера спорта. В воде он чувствовал себя как рыба — уверенно и спокойно. Мы все это знали и, если честно, подсознательно считали, что рядом с ним можно не переживать. Он был нашей броней.Екатерина и Анна тоже были не из пугливых. Палатки, костёр, холодные ночи, комары — всё это им нравилось. Они не ныли и не просились домой. Наоборот, такие поездки были для них способом вырваться из душной общаги, забыть про сессии и вечные проблемы девяностых.Решение остаться на Байкале примерно на неделю не было спонтанным. В университете так делали многие. Мы просто выбрали момент, когда у всех совпало свободное время, собрали вещи и поехали. Место искали нетуристическое, без турбаз и толп — хотелось настоящей тишины. Мы нашли длинный участок берега между Слюдянкой и Култуком, вдали от посёлков. Каменистый берег, галька, за спиной — плотный сосновый лес, впереди — открытая вода Байкала, без бухт и укрытий. Дороги туда не подходили напрямую. Последние пару километров мы шли пешком с тяжёлыми рюкзаками, взмокшие и счастливые.Днём Байкал там выглядел спокойно и даже красиво. Прозрачная холодная вода, солнце отражается от поверхности, тысячи бликов, лёгкий ветерок со стороны озера. Казалось, что место безопасное и давно знакомое, как будто здесь ничего плохого просто не может случиться. Ничто не вызывало тревоги.Первые дни прошли ровно, как по маслу. Мы купались, ловили рыбу, готовили уху на костре. Вечерами сидели у огня, говорили обо всём подряд. В девяностые не было мобильных телефонов, некуда было отвлекаться, и разговоры затягивались сами собой — до хрипоты, до первых звёзд.Иногда всплывали легенды про Байкал. Кто-то вспоминал, что старики говорили: озеро живое, оно может быть спокойным, а может забрать человека без предупреждения. Екатерина рассказывала, что у неё в семье всегда говорили: «Ночью к воде лучше не подходить». Анна вспоминала истории про пропавших рыбаков и лодки без хозяев. Мы слушали, но относились к этому легко, скорее как к страшилкам у костра. Павел вообще не придавал таким разговорам значения. Он говорил, что большинство трагедий на воде — из-за паники и глупости. Если человек умеет плавать и держит голову холодной, вода не опасна. Мы ему верили. Никто из нас тогда не думал, что одна из этих ночей станет последней для нашей компании в том виде, в каком она была.К вечеру Байкал всегда менялся. Днём он был светлый, прозрачный и почти дружелюбный, а ближе к закату становился другим — темнее, глубже, будто уходил в себя, закрывался. Солнце садилось быстро, особенно в конце лета, и холод начинал чувствоваться сразу, даже если днём было тепло.В тот вечер мы, как обычно, развели костёр. Камни вокруг уже были выложены нами за предыдущие дни. Место стало почти домашним. Павел чистил рыбу, ловко орудуя ножом, Екатерина возилась с котелком, Анна сидела на рюкзаке, кутаясь в куртку. Я подбрасывал дрова и смотрел, как огонь отражается в чёрной воде.Разговор зашёл сам собой. Сначала обычная ерунда — учёба, сессия, кто куда собирается после университета. Потом, как это часто бывает у огня, разговор свернул в сторону местных историй. Екатерина сказала, что ей здесь иногда не по себе. Не страшно, а именно странно — будто ночью берег живёт своей жизнью. Анна вспомнила, что читала про людей, которые пропадали на Байкале без следа. Не утонули, не разбились — просто исчезли. Мы отмахнулись, но тема уже зацепилась. Я вспомнил, как в детстве слышал от взрослых, что на Байкале нельзя относиться к воде легкомысленно, что он не любит, когда его считают безопасным.Павел на это только усмехнулся. Он сидел спокойно, уверенно, как человек, который знает своё дело. Он сказал, что большинство трагедий на воде — это паника, алкоголь и глупость. Что если человек трезвый, опытный и не лезет куда не надо, с ним ничего не случится. Он говорил это не с бравадой, а спокойно, почти устало, как человек, который слышал подобные разговоры сотню раз. Но даже он признал одну вещь: ночью в воду лезть не стоит. Не потому, что там что-то есть, а потому, что ночью Байкал другой — холодный, тяжёлый, с течениями, которые днём не чувствуешь.Мы посмеялись, но разговор как-то сам затих. Стало тихо. Слышно было только, как трещит костёр и как вода плещется о камни. Ни звука, ни голосов, ни огней вдали. Полная изоляция, как будто мы оказались на краю света.Когда мы разошлись по палаткам, я ещё какое-то время лежал и слушал ночь. Байкал дышал. Это сложно объяснить, но если долго быть рядом, начинаешь это чувствовать: вдох — волна набегает на берег, выдох — тишина. Тогда это казалось просто частью природы, её ритмом. Я уснул быстро.Именно поэтому момент, когда я проснулся среди ночи, запомнился так отчётливо. Меня разбудил не страх и не кошмар. Меня разбудил звук. Я проснулся резко, будто кто-то толкнул в плечо. Сначала не понял, где нахожусь. В палатке было темно и холодно, ткань слегка шуршала от ветра. Я прислушался и понял, что разбудило меня не движение и не сон. Это был звук со стороны воды. Не крик и не плеск в привычном смысле. Скорее — короткий, резкий всплеск, как будто кто-то ударил ладонью по поверхности. Потом пауза. Несколько секунд полной тишины — и снова звук, уже ближе. Я выбрался из палатки. Почти одновременно из своих вышли Екатерина и Анна. Мы переглянулись, не задавая вопросов. Было понятно — слышали все. Через пару секунд появился Павел. Он был в спортивной куртке, босиком, спокойный, без суеты. Ночь стояла тёмная, безлунная. Костёр давно погас, только слабые красные точки углей еле светились. Байкал перед нами был чёрным, ровным, будто стеклянным. Ни волн, ни ветра — только тёмная гладь, уходящая в бесконечность.И тогда мы услышали голос.Не крик отчаяния, не истерику. Голос был хриплый, сбивчивый, будто человек говорил с огромным усилием, через силу. Он просил о помощи. Он шёл со стороны воды — с расстояния метров двадцати, может, чуть больше.Фонаря под рукой не было. Мы выскочили из палаток так, как были — в чём спали, не думая ни о чём, кроме этого звука. Анна первая прошептала, что это, наверное, кто-то из рыбаков перевернулся на лодке. Екатерина сказала, что здесь днём никого не было. Я молчал и смотрел на воду, пытаясь разглядеть хоть что-то. И снова голос — уже отчётливее, ближе. «Помогите! Тону!» — мы явно услышали эти слова.Павел шагнул вперёд. Он не бежал, не суетился, просто пошёл к воде спокойно, уверенно, как на тренировку. Я помню, как он сказал почти раздражённо: «Если человек действительно тонет, времени нет». Я крикнул ему подождать, сказал, что надо взять фонарь, верёвку, хоть что-то. Он обернулся и бросил: «Каждая секунда решает». Это была обычная фраза без пафоса. Он говорил так, как говорил всегда — по делу.Он зашёл в воду быстро, без разбега. Сначала по колено, потом по пояс, потом глубже. Мы стояли на берегу, кричали ему, чтобы он был осторожен. Вода была тёмная, и уже через несколько шагов его силуэт начал растворяться в черноте. Я видел, как он поплыл — уверенно, ровно, именно так, как плавает человек, который знает, что делает. Это немного успокоило.А потом произошло то, что я до сих пор не могу объяснить.Голос вдруг замолк. Просто исчез. Ни крика, ни всплеска, ни всхлипа — будто его никогда и не было. В тот же момент Павел перестал двигаться вперёд. Я видел, как он замер, потом развернулся на воде, словно пытаясь понять, где находится. Он не кричал, не махал руками, не звал на помощь. Он сделал несколько резких движений — будто боролся не с водой, а с чем-то под ней — и почти сразу его голова ушла под поверхность. Не резко, не с брызгами. Просто — раз — и его не стало.Мы кричали все трое. Я рванул к воде, но остановился у самой кромки. Холод ударил даже через обувь, пронзил до костей. Я понимал: если сейчас полезу туда, нас станет двое. Поверхность воды снова стала ровной, тихой, пустой. Ни пузырей, ни волн, ни следов. Мы стояли и смотрели, не веря, что это произошло.Прошло секунд десять, может, двадцать. Потом я понял — Павел не вынырнет. И в тот момент меня накрыла мысль, от которой стало по-настоящему страшно. Если утонул он — мастер спорта, человек, который чувствовал воду лучше, чем землю, — значит, там было что-то, с чем он не справился.Первые несколько секунд после того, как Павел исчез под водой, мы просто стояли. Это было самое страшное — тишина. Байкал не шумел, не бурлил, не выдавал никакого признака, что там только что был человек. Вода выглядела так, будто ничего не произошло. Екатерина начала звать его по имени, громко, срывая голос. Анна стояла рядом и тряслась мелкой дрожью, повторяя одно и то же: «Он сейчас вынырнет. Сейчас вынырнет». Я понимал, что это не так, но вслух сказать не мог.Я подошёл к самой кромке воды, посветил фонарём. Луч выхватывал только чёрную пустоту. Байкал в этом месте уходил резко в глубину, и свет терялся уже через пару метров. Никаких кругов, никаких пузырей, ничего. Мы не полезли в воду — и потом много раз прокручивали это в голове, пытаясь понять, правильно ли поступили. Причина была простая и страшная одновременно: мы не полезли в воду — и потом много раз прокручивали это в голове, правильно ли поступили. Причина была простая и страшная одновременно: мы поняли, что если он не выплыл, значит, туда лезть нельзя. Это не был испуг или трусость. Это было чувство, что вода в тот момент опасна сама по себе. Как будто она закрылась. Через несколько минут пришло осознание: надо звать на помощь. Мы начали кричать, светить фонарями вдоль берега, надеясь, что кто-то услышит. Но вокруг была пустота. Ни лодок, ни огней, только лес и вода. Связи не было. Девяностые — никаких мобильных телефонов, никаких раций. Мы приняли единственное возможное решение: дождаться рассвета и идти за помощью пешком.Та ночь тянулась бесконечно. Мы не расходились по палаткам, сидели у костра, который я разжёг снова, и молчали. Никто не плакал вслух. Было ощущение, что любое резкое движение или слово может окончательно разрушить хрупкую реальность, в которой Павелещё мог вернуться. Под утро пошёл холод — такой, который пробирает до костей, до самого нутра. Екатерина сидела, обхватив колени. Анна смотрела в одну точку, не моргая. Я не сводил глаз с воды, будто ждал, что она что-то вернёт.Когда рассвело, Байкал выглядел почти так же, как днём раньше. Спокойный, прозрачный, красивый, переливающийся на солнце. И от этого становилось ещё хуже.Мы пошли за помощью сразу. Добрались до ближайшего посёлка, рассказали, что случилось. Нам сначала не поверили — подумали, что пьяные студенты шутят. Потом, когда поняли, что это не шутка, начались поиски. Через несколько часов приехали спасатели, рыбаки, милиция. Прочёсывали берег, выходили на лодках, проверяли место, где он ушёл под воду.И тут начали всплывать странные детали.Один из рыбаков сказал, что ночью видел свет на воде недалеко от того места. Не фонарь, не лодку — просто странное мерцание, будто кто-то зажёг спичку под водой. Он не придал значения, решил, что показалось. Другой утверждал, что слышал крики, но подумал, что это пьяные туристы на соседней стоянке. Никто из них не видел человека в воде. Никто не видел, как Павел тонул.Поиски длились несколько дней. Мы надеялись на чудо, хотя понимали, что его не будет. И когда надежда уже почти исчезла, тело нашли.Тело Павла нашли через несколько дней на противоположном берегу Байкала, далеко от того места, где он вошёл в воду. Когда нам это сказали, я сначала даже не понял смысла слов. В голове не укладывалось расстояние — десятки километров. Спасатели объясняли всё течениями, глубинами, подводным рельефом. Говорили спокойно, профессионально, без мистики, без эмоций. Формально всё выглядело как несчастный случай.Но чем больше я слушал эти объяснения, тем сильнее чувствовал: что-то не сходится. Не в смысле нечисти или легенды, а в смысле человеческой логики. Павел был трезв, физически подготовлен, не паниковал, не плыл на износ. Он вошёл в воду не импульсивно, а осознанно — и исчез слишком быстро.Следователь, который с нами говорил, был усталый мужик лет сорока, с красными глазами после бессонной ночи. Он не пытался нас успокоить, просто сказал: «Байкал сложный, тут и опытных забирает. Не вы первые, не вы последние». Сказал, что такие случаи уже были, что иногда тело уходит туда, где его никто не ждёт, и что главное — мы живы.Мы вернулись в город другими. Компания распалась почти сразу. Не потому, что поссорились, — просто каждый понёс это по-своему. Екатерина перевелась на заочное отделение и уехала домой, к родителям. Анна ещё долго не могла подходить к воде — даже к городской речке, даже к фонтану. Я тоже изменился, хотя тогда ещё не понимал, насколько.Я больше никогда не ночевал у воды в глухих местах. Никогда не заходил в озеро в темноте. И каждый раз, когда слышу истории о том, как опытный пловец «не мог утонуть», у меня внутри всё сжимается, потому что я видел, как может исчезнуть человек, который умел плавать лучше всех, кого я знал.Если кто-то у костра начинает смеяться над байками про Байкал, я не спорю. Я просто молчу. Иногда молчание — самый честный ответ.Автор неизвестен

Ключевые слова: Байкал поход вода ночь голос исчезновение людей

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