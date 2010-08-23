Будьте осторожны на Байкале. Часть вторая. Лёд, который открылся.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:09

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 168 Комментарии: 2 +5 Вчера, 07:09 by

Я на Байкале рыбачу давно. Не скажу, сколько именно лет — после какого-то момента просто перестаёшь считать. Сначала запоминаешь сезоны, потом начинаешь считать зимы, а потом уже и это теряет смысл. Остаётся только опыт и память. А память у Байкала тяжёлая.За это время я видел разное. Видел, как люди уходят под лёд — быстро и глупо. Бегут, спорят, смеются, делают шаг не туда — и проваливаются. Видел, как вытаскивают вовремя, когда рядом оказываются правильные люди и хватает всего секунды. Видел и другое — когда не успевают, даже если всё делают правильно.У рыбаков здесь свои разговоры и свои легенды, и почти каждая из них так или иначе заканчивается водой. Про Байкал говорят много лишнего, но одно правда: его лёд редко можно понять с первого взгляда. Он может быть толстым, звенеть под пешнёй, держать людей и даже тяжёлую технику — и при этом в одном месте просто исчезнуть. Не треснуть, не предупредить, не хрустнуть, а именно уйти в никуда. Особенно в конце зимы, когда под льдом начинают играть течения и ключи, когда вода снизу подтачивает то, что сверху кажется монолитным.Старики всегда говорили: «Байкал не ломается, он открывается». Тогда я не придавал этим словам большого значения. Потом — стал понимать.Эта история произошла в марте. Уже ближе к весне, но ещё в то время, когда большинство считало лёд надёжным. Не первый лёд и не последний — самый обманчивый. Утро было обычное, без подвохов. Мороз около минус десяти, сухой, спокойный. Днём обещали солнце. Ни метели, ни ветра, давление ровное. Такой день, когда люди выходят на лёд без лишних разговоров и суеты — просто по привычке, за уловом.Лёд в том районе считался хорошим. Толщина около шестидесяти, местами семьдесят сантиметров. Его проверяли пешнёй, буром — всё было как положено. Пешня звенела, бур шёл тяжело. Лёд не был рыхлым, не был серым, он не выглядел опасным. Это был тот самый лёд, которому доверяют.Это было не глухое место и не край света. На льду находились и другие рыбаки, но каждый держал свою дистанцию, как принято — не кучковались, не лезли друг к другу. Среди них была одна семья: отец, двое подростков — его сыновья, и старик-дед. Ходили они вместе часто, все их знали. Не лихачи, не показушники — обычные рыбаки. Отец крепкий, спокойный, из тех, кто не суетится и не кричит. Пацаны — уже не маленькие, но ещё не взрослые, такие, которые всё время тянутся за отцом и хотят быть как он. Дед — старый, но ещё ходкий, упрямый, из тех, кто не любит оставаться в стороне и всегда идёт до конца.Они вышли недалеко от берега, на место, которое считалось проверенным годами. Там ловили десятилетиями. Там не было ни торосов, ни видимых промоин, ни наледи сверху. Ничто не намекало на беду. Я помню, как кто-то даже сказал: «В этом году лёд здесь — как бетон». И вот именно эта фраза потом долго не выходила у меня из головы.Я стоял в метрах тридцати от них, занимался своим делом. Никто не кричал, никто не бегал. Всё произошло тихо. Настолько тихо, что поначалу я не сразу понял, что случилось.Сначала я услышал не треск, а глухой, низкий звук — будто подо льдом что-то тяжёлое сместилось. Такой звук не пугает, он скорее настораживает, заставляет замереть. А потом я увидел, как два силуэта просто исчезли. Не упали, не провалились с шумом — их будто втянуло в чёрную дыру. Это были оба пацана. Один шаг — и под ними уже не было льда.Когда пацаны исчезли, первое, что сделал отец — он даже не закричал. Просто бросил всё и пошёл к ним. Не побежал, не засуетился, а именно пошёл, будто ещё надеялся, что это какая-то ошибка, что сейчас они вынырнут рядом, как бывало, когда кто-то оступался у лунки. Он сделал всего пару шагов и сразу лёг на живот — правильно сделал, по уму. Но лёд там уже был другой. Он не крошился и не трещал — он просто перестал быть твёрдым, как мокрая бумага.Я видел, как он дотянулся до края пролома. Вода была чёрная, тяжёлая, без пузырей. Ни шапок, ни рук — только тёмное пятно подо льдом, которое медленно расползалось, словно живое. Отец лёг грудью на лёд, упёрся локтями, начал звать сыновей по имени — негромко, не в истерике. Так зовут дома, когда думают, что дети где-то рядом, просто за углом.И тут к нему пополз дед. Вот этого я не забуду никогда.Старик полз медленно, тяжело, но упрямо — как танк. Ему кричали, чтобы он остановился. Кричали все — и отец, и мы вокруг. Он не слушал. Не потому, что не понимал, а потому, что когда под водой твои внуки, разум уже ничего не решает. Он дополз почти до отца, и в этот момент лёд под ним просел, как мокрый картон. Не провалился сразу, а именно просел, прогнулся, будто под ним оказалась пустота. Старик успел упереться руками, но одна нога ушла в воду по колено. Тогда всё вокруг будто сорвалось. Люди начали двигаться, но каждый шаг был как игра в русскую рулетку. Кто-то лёг на лёд, кто-то бросал пешни, ящики, верёвки, кто-то подсовывал бур поперёк пролома, чтобы хоть как-то распределить нагрузку. Лёд не держал линию — он был как пятнами: здесь — бетон, шаг в сторону — пустота. Кому-то удалось зацепить деда за капюшон куртки и вытянуть обратно. Его вытащили — живого, но синего от холода. Он лежал, дышал тяжело, губы тряслись, и он повторял только одно: «Пацаны... пацаны...»А вот отец остался у края. Он держался за лёд, одной рукой тянулся в воду, другой цеплялся за край. В какой-то момент его рука исчезла под водой по плечо, потом по грудь. Мы кричали ему: «Ложись! Отползай! Отпусти!» — но он не слышал.И тут произошло то, от чего у многих потом долго тряслись руки. Подо льдом появилось движение. Не всплеск — тень. Один из пацанов всплыл снизу и ударился о лёд. Мы все это видели. Он был жив. Он бился подо льдом, как рыба в аквариуме, не понимая, где выход. Отец закричал — страшно, надрывно — и потянулся ещё дальше.И в этот момент лёд под ним открылся полностью. Отец ушёл в воду почти целиком. Его удержали за ноги несколько рыбаков, которые находились вблизи — схватили буквально за секунду до того, как он скрылся с головой. Его уже затягивало под лёд, вода была сильнее. Куртка порвалась, руки были в крови о лёд, но его вытащили. Он лежал, кашлял, хрипел — и первым делом попытался снова подняться, снова полезть в ту чёрную дыру.Только после этого пацана удалось вытолкнуть к краю пролома. Одного — младшего. Он был без шапки, с синими губами, глаза открытые, но пустые, невидящие. Его вытащили сразу, укутали в чьи-то куртки, утащили к берегу. Второго — старшего — не стало. Дальше всё пошло уже не как спасение, а как тяжёлое ожидание. Приехали спасатели, водолазы, начали резать лёд, бурить, проверять течение. Всё делали свою работу — правильно, профессионально, без лишних слов. Но мы уже понимали: если его не вынесло сразу, значит, Байкал забрал. Отца увезли с обморожением и шоком, деда тоже. Младший выжил — чудом, на грани.Старшего нашли только через несколько дней — ниже по течению, там, где его никто не ожидал. Километрах в пятнадцати от места провала.После этого случая ещё долго говорили: лёд был толстый, погода хорошая, всё по правилам. И это правда. Но среди рыбаков после того дня добавилась ещё одна негласная мысль: на Байкале толщина льда — не гарантия. Если он решил открыться, он откроется.Я видел много трагедий за свою жизнь. Но это было особенное. Потому что под лёд ушли не по очереди и не по глупости. А потому, что один не мог бросить другого, и второй — первого, и третий — обоих. С тех пор, когда кто-то говорит: «Да там лёд — метр, езжай спокойно», я всегда вспоминаю тот мартовский день и двоих пацанов, которые просто сделали шаг не туда.

Ключевые слова: Байкал зимняя рыбалка провал лёд отец дедушка

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